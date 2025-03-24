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Макин Алексей


24.03.2025 «Билайн» и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ 1
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение RT Life 1
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot разработали корпоративное мобильное приложение RT Life 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
04.02.2019 Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
12.07.2016 Банк «Открытие» запустил новое мобильное приложение для iPhone 1
18.05.2016 Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности 1
18.02.2015 B2B-Center предложил новую версию приложения «Мои торги» для iOS и Android 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Макин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 10
InfoShell - ИнфоШелл 15 3
Agima 22 3
Ростелеком 9808 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Agima.Mobile 8 2
Touch Instinct - Тачин 13 2
Samsung Electronics 10311 1
Yandex - Яндекс 7505 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Ланит - Artezio - Артезио 82 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Magora Systems - Магора 5 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
data.ai - App Annie 85 1
Clutch 5 1
АйТи 1376 1
Крок - Croc 1780 1
SimbirSoft - СимбирСофт 77 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
65apps - 65 Гигабайт 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3973 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7911 3
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8398 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2983 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4350 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2697 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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