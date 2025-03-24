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Макин Алексей
Макин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
|Семчук Иван 12 2
|Котенко Дмитрий 7 2
|Шашлов Дмитрий 3 2
|Крайнов Владислав 5 2
|Костин Дмитрий 9 2
|Благов Арсен 28 2
|Черкасова Надия 23 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Кузнецов Александр 126 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Жихарев Евгений 3 1
|Адылин Павел 18 1
|Лазовская Анна 5 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Болышев Максим 16 1
|Круглов Алексей 29 1
|Астахов Константин 23 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Фролов Виктор 11 1
|Понуровский Виталий 1 1
|Ильвовская Екатерина 3 1
|Белодед Роман 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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