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MADP Mobile Application Development Platforms Платформы разработки мобильных приложений

MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.10.2026 ИИ тут правит бал: десятое ежегодное исследование «Ростелекома» глобальных цифровых трендов 1
07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1
06.12.2024 Тренды с восточным акцентом: «Ростелеком» представил ежегодное исследование развития глобальных треков цифровизации 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора» 1
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» 1
01.08.2019 Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия 2
30.10.2018 Oracle представила цифрового помощника Oracle Digital Assistant 2
21.08.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по платформам мобильной разработки 3
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 2
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
26.06.2017 Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте платформ для разработки мобильных приложений 2

Публикаций - 13, упоминаний - 19

MADP и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7118 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 226 3
KrIT - КРИТ 35 2
SAP SE 5633 2
Бакка Софт - Bacca 15 2
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
Checkmarx 18 1
Agima - Агима 27 1
Touch Instinct - Тачин - Hitch 18 1
Magora Systems - Магора 6 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
Clutch 5 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 51 1
Sonatype 12 1
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 84 1
Snyk 6 1
JFrog 12 1
Ростелеком 11077 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16235 1
Apple Inc 13322 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
9745 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 523 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5109 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 524 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 89 1
data.ai - App Annie 85 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 285 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 1
Газпром нефть 751 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 305 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13967 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6719 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2386 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13185 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27138 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24235 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18459 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55107 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36183 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26569 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7552 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5922 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24896 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14924 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7815 2
Google Android - приложения и разработчики 747 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9760 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1007 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 2
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 145 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26659 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 910 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 22 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10089 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10904 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5434 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13364 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1542 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28662 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3901 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6746 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36960 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1157 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2891 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8441 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 460 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6480 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29973 2
Apple iOS 8669 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 224 4
Oracle Mobile Suite - Oracle Mobile Platform - Oracle Mobile Security Suite - Oracle Mobile Handheld - Oracle Mobile Laptop - Oracle Mobile Cloud Service - Oracle Mobile Hub - Oracle ADF Mobile - Oracle Mobile Application Framework 29 3
Google Android 15398 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 3
Swordfish Security - AppSec Hub 27 2
Swordfish Security - AppSec Track 23 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5906 2
Oracle Digital Assistant 4 2
C/C++ - Язык программирования 919 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 1
Oracle Visual Builder 3 1
Oracle Content and Experience - OCE 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 1
Oracle MatchBot 2 1
Форсайт Аналитическая платформа 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1856 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
VK Cloud - VK Dev Platform - VK DevPlatform 14 1
Swordfish Security - AppSec Code 19 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 20 1
Synopsys CodeDx 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3595 1
Microsoft Office 4248 1
Apple - App Store 3156 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
Apple Siri - Голосовой помощник 455 1
StatCounter 488 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 237 1
Tencent - WeChat - мессенджер 180 1
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Stafory - робот Вера 383 1
Adata Swordfish SSD 34 1
Google Voice VoIP-телефония - Google GrandCentral 68 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 159 1
Бачурин Олег 11 2
Ульяр Сухас 2 2
Лазаренко Дмитрий 111 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Комов Владимир 21 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Вайсман Михаил 3 1
Костин Дмитрий 9 1
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
Matteo Ramon - Матео Рамон Састре 1 1
Uliyar Suhas - Улияр Сухас 4 1
Сергеев Юрий 22 1
Коган Алексей 12 1
Чернов Игорь 6 1
Бардина Елена 7 1
Galindo Per - Галиндо Пер 1 1
Юров Федор 1 1
Башарин Антон 21 1
Великанова Елена 1 1
Гнатенко Елизавета 1 1
Попов Филипп 1 1
Мелькумянц Кирилл 1 1
Глазков Борис 48 1
Макин Алексей 16 1
Семчук Иван 12 1
Котенко Дмитрий 7 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169126 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55165 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19434 1
Европа 25046 1
Земля - планета Солнечной системы 10924 1
Азия - Азиатский регион 5964 1
Индия - Bharat 5925 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Иран - Исламская Республика Иран 1162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58676 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12093 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54293 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4120 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12474 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5866 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2400 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16421 1
Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy - 372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34440 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18480 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3083 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7745 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1757 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1724 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1295 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11551 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 743 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1422 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 396 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5872 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6714 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4061 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 456 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10603 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22141 1
Gartner - Гартнер 3678 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 3
Gartner Magic Quadrant Mobile Application Development Platforms 2 2
Informa - Ovum - Omdia 158 1
Gartner Magic Quadrant Multiexperience Development Platforms 1 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
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