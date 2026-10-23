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MADP Mobile Application Development Platforms Платформы разработки мобильных приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 19
MADP и организации, системы, технологии, персоны:
|Бачурин Олег 11 2
|Ульяр Сухас 2 2
|Лазаренко Дмитрий 111 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Комов Владимир 21 1
|Zavery Amit - Завери Амит 10 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Костин Дмитрий 9 1
|Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
|Matteo Ramon - Матео Рамон Састре 1 1
|Uliyar Suhas - Улияр Сухас 4 1
|Сергеев Юрий 22 1
|Коган Алексей 12 1
|Чернов Игорь 6 1
|Бардина Елена 7 1
|Galindo Per - Галиндо Пер 1 1
|Юров Федор 1 1
|Башарин Антон 21 1
|Великанова Елена 1 1
|Гнатенко Елизавета 1 1
|Попов Филипп 1 1
|Мелькумянц Кирилл 1 1
|Глазков Борис 48 1
|Макин Алексей 16 1
|Семчук Иван 12 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.