EFSS Enterprise File Sharing Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


15.01.2026 Подтверждена совместимость Valo Cloud и zVirt Max 2
28.08.2024 Merlion – официальный дистрибьютор VALO Сloud 1
27.08.2018 «Мобильные» сотрудники: меняем бизнес с помощью цифровых технологий 1
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 2
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1
15.02.2018 «Техносерв» внедрил у себя файлообменник «ТехноДиск» на базе Техносерв Cloud 1
30.03.2016 IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения 1
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения 1
09.04.2013 Acronis представила новые бизнес-решения для синхронизации данных и файлообмена 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

EFSS и организации, системы, технологии, персоны:

Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Accellion 6 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
GroupLogic 8 1
Мивар - Mivar 6 1
SAP SE 5446 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Acronis - Акронис 459 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 1
Stack Group - Стек Групп 169 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
АйТи 1440 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Comindware - Колловэар 181 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 1
COBO - Corporate Owned Business Only - Корпоративная собственность, предназначенная только для работы 5 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
ECCP - Enterprise Content Collaboration Platform - Платформа для совместной работы с корпоративным контентом 2 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 9 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Repository - Репозиторий 1053 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Google Android 14749 2
Apple iOS 8286 2
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP HANA Data Platform 1 1
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 1
Accellion kiteworks 5 1
Linux OS 10962 1
Microsoft Office 3972 1
Microsoft Windows 16384 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
Microsoft Outlook 1425 1
StatCounter 455 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
SAP Leonardo 39 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Т1 ТехноДиск 6 1
Берзин Алексей 4 1
Петров Павел 10 1
Лантух Владислав 21 1
Бардина Елена 7 1
Юров Федор 1 1
Gupta Vishal - Гупта Вишал 1 1
Basso Monica - Бассо Моника 3 1
Иванов Александр 105 1
Богачев Игорь 182 1
Орлик Сергей 83 1
Яппаров Тагир 105 1
Горохов Евгений 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Европа 24656 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Gartner - Гартнер 3615 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
