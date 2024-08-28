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Merlion – официальный дистрибьютор VALO Сloud

Портфель Merlion пополнился решением для обмена данными от отечественного разработчика. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Интеллектуальный резерв» (IQR) — российский разработчик программного обеспечения в сфере решений для хранения, синхронизации, резервного копирования и коллективного доступа к файлам. Компания с 2012 г. накапливает экспертизу на рынке EFSS, развивая и совершенствуя продукты, которые применяются как в государственных структурах, так и в коммерческом секторе. VALO Сloud адаптируется под задачи заказчика, интегрируется с любыми продуктами в рамках корпоративной информационной системы и поддерживает все основные компьютерные и мобильные платформы.

Партнерам Merlion уже доступно решение для обмена данными, сочетающее в себе функции корпоративного файлового хранилища, платформы для совместной работы и синхронизации данных с непревзойденным уровнем защищенности данных – VALO Сloud. Программный продукт обладает необходимыми сертификатами безопасности, может быть установлен в дата-центрах или на выделенных ресурсах провайдера. ПО VALO Cloud включено в реестр Минцифры (№127 от 18.03.2016).

Основные особенности Valo Cloud: полный контроль над файлами и документами; совместная работа и работа с контрагентами; повышение производительности труда; гибкие возможности внедрения; индивидуализация интерфейса.

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«Мы рады объявить о начале работы с компанией “Интеллектуальный резерв”. Безопасность корпоративных данных, высококвалифицированная консультационная и техническая поддержка — преимущества, благодаря которым вендор надежно зарекомендовал себя на рынке. Сотрудничество открывает перед нами дополнительные возможности для развития новых проектов и продвижения подобных решений через наш партнерский канал», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Безопасность всегда будет актуальна и востребована. Мы рассчитываем на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с компанией Merlion в продвижении нашего продукта, видим новые возможности для наращивания технической экспертизы партнеров и получения оперативной обратной связи от заказчиков. Наша цель — предлагать нашим клиентам лучший сервис», — отметил Павел Петров, заместитель генерального директора компании «Интеллектуальный резерв».

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