IQReserve VALO Cloud


Valo Cloud — российский файловый менеджер для корпоративного и государственного сектора. Продукт включён в реестр отечественного ПО

СОБЫТИЯ

19.11.2025 OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть 1
28.08.2024 Merlion – официальный дистрибьютор VALO Сloud 1
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
05.03.2019 Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
27.11.2018 У российской мобильной ОС появилось официальное приложение для облачного документооборота 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1

IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 8 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 480 4
Ростелеком 10272 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 498 3
Expasoft - Экспасофт 4 2
Ред Софт - Red Soft 975 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 419 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 972 2
Код Безопасности 698 2
VK - Mail.ru Group 3524 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 1
Blackview 20 1
Google LLC 12207 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 191 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5246 1
Huawei 4203 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 1
Microsoft Corporation 25208 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14085 1
Amazon Inc - Amazon.com 3120 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 145 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2427 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4480 1
Telegram Group 2517 1
Apple Inc 12588 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 468 1
8916 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 169 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
INOI - ИНОЙ 50 1
TeamViewer 131 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 901 1
РЖД - Российские железные дороги 1995 2
Почта России ПАО 2233 2
Фаберлик - Faberlic 97 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Альфа-Банк 1858 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12768 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4840 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3512 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5198 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 380 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27062 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72544 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7021 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25554 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22852 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22886 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2409 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56784 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8339 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17026 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12684 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25944 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12217 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12183 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14330 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 653 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4607 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31424 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4744 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7554 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4512 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13558 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5655 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8142 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12278 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 660 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 442 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 833 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2152 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 895 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11483 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4864 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11909 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5830 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17646 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 953 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 4
Киберника Сибрус - мессенджер 27 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 329 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1282 3
Новые облачные технологии - МойОфис 874 3
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 67 2
СТЦ PostLink - мессенджер 6 2
Linux OS 10833 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 327 2
НКТ - Р7-Офис 474 2
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 227 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 100 1
Google Mobile Services - GMS 80 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
INOI T - Серия смартфонов 9 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
VK - Mail.ru Диск-О 16 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
C/C++ - Язык программирования 838 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
Jala Accione - cмартфоны 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1491 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Google Android 14623 1
Apple iOS 8211 1
Google Play - Google Store - Android Market 3417 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Microsoft Azure 1456 1
Microsoft Office 365 977 1
Apple macOS 2229 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1199 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Эйгес Павел 106 2
Мясоедов Павел 4 2
Обидин Станислав 4 2
Рустамов Рустам 511 2
Носков Константин 238 2
Летунов Илья 49 1
Захарченко Антон 11 1
Извеков Алексей 8 1
Тамбиев Максим 5 1
Шляпнев Максим 11 1
Николаев Алексей 17 1
Арсентьев Илья 15 1
Белов Василий 68 1
Шалагинов Алексей 13 1
Вагнер Виктор 6 1
Малин Тимур 9 1
Жалдак Иван 1 1
Осеевский Михаил 332 1
Путин Владимир 3331 1
Акимов Максим 191 1
Шадаев Максут 1130 1
Россия - РФ - Российская федерация 155870 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53350 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 309 1
Бельгия - Королевство 1168 1
Германия - Федеративная Республика 12920 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1777 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Европа 24606 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10149 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54734 7
Всероссийская перепись населения 185 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31646 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4229 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1052 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4392 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6223 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 887 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1670 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6305 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1389 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14992 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10482 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17332 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8045 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 554 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1962 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3196 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8210 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 129 1
Девальвация 39 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6204 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11688 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3759 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9590 1
Мобильные системы 117 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1121 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 31 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Gartner - Гартнер 3601 1
Forrester Research 828 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 972 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 167 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 76 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1072 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
День молодёжи - 27 июня 986 1
