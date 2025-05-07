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Мясоедов Павел



07.05.2025 Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах» 1
25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ 1
05.03.2019 Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС 1
27.11.2018 У российской мобильной ОС появилось официальное приложение для облачного документооборота 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мясоедов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 7 2
Ред Софт - Red Soft 782 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5014 1
Б-152 - B-152 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3324 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4341 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6954 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16129 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2219 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6431 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25909 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3004 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6373 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3804 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7943 1
Оповещение и уведомление - Notification 4836 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 697 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21049 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 335 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1174 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 803 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30412 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11464 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9359 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4013 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2043 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5903 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 624 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10361 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 883 1
IQReserve VALO Cloud 9 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4652 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5412 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1033 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 921 1
FreePik 1122 1
Шейкин Артем 37 1
Голованов Сергей 65 1
Лагутин Максим 5 1
Рустамов Рустам 434 1
Носков Константин 237 1
Эйгес Павел 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 4
Россия - ДФО - Амурская область 770 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8976 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2799 1
Аудит - аудиторский услуги 2787 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6319 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5956 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 1
Известия ИД 651 1
Российская газета 274 1
Парламентская газета 28 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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