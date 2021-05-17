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Голованов Сергей


17.05.2021 Kaspersky Who Calls: мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей правоохранительных органов 1
03.03.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские компании с использованием ранее неизвестного шифровальщика 1
24.12.2020 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс» обнаружили потенциально вредоносный код в популярных расширениях для браузера 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» проанализировала распространенные схемы телефонного и онлайн-мошенничества в 2020 году 1
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 1
11.08.2020 «Лаборатория Касперского» назвала среднюю сумму ущерба от «встречи» с банковскими мошенниками 1
22.05.2020 «Лаборатория Касперского»: количество кибератак падает, но их сложность растет 2
27.12.2019 Злоумышленники пытаются украсть деньги через уязвимость в корпоративном VPN 1
18.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM 1
05.12.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новый вид атак на банки Восточной Европы 1
29.11.2018 «Лаборатория Касперского»: киберпреступники научились грабить банкоматы без вредоносного ПО 1
05.09.2018 Эксперты предупредили о новой угрозе криминального криптомайнинга 1
06.12.2017 «Лаборатория Касперского»: Самой обсуждаемой угрозой года стали шифровальщики: 1
04.04.2017 «Лаборатория Касперского» расследовала дело о мистическом исчезновении денег из банкоматов 1
08.02.2017 «Лаборатория Касперского» расследует новую волну сложных кибератак 2
14.07.2016 Российские компании склонны переоценивать свой уровень защиты от финансового мошенничества 1
17.05.2016 Многие банкоматы по всему миру заражены бэкдором Skimer 1
22.06.2015 Как платформа Kaspersky Fraud Prevention защищает клиентов банков 8
17.02.2015 «Неуловимые» хакеры украли $300 млн у банков в 30 странах 1
03.12.2014 HSBC Turkey «потерял» данные банковских карт 2,7 млн клиентов 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 2
27.11.2013 «Лаборатория Касперского» предупреждает о возможных атаках с использованием нового банковского троянца 1
22.11.2013 37% пользователей боятся проводить операции с деньгами на мобильных устройствах 1
24.10.2013 Контент дороже девайса: в $807 обойдется пользователю потеря медиа-коллекции 1
17.10.2013 75% российских пользователей и их финансовые операции в Сети под угрозой 1
10.10.2013 81% российских пользователей несут деньги в Сеть 1
02.10.2013 Большинство россиян используют защитное ПО для смартфонов 1
23.09.2013 Три четверти российских пользователей и их финансовые операции в сети под угрозой 1
16.09.2013 81% российских пользователей несут деньги в сеть 1
22.08.2013 В России 65% пользователей использует защитное ПО для смартфонов 1
31.01.2013 Геймеры всё чаще оказываются под прицелом киберпреступников 1
09.07.2012 Россия: Готовое ПО для DDoS-атак продают неумелым хакерам 1
11.08.2011 Каждый второй компьютер в России подвергается кибератаке 1
27.01.2011 Мошенники в Рунете зарабатывают $1 млрд в год 1
26.01.2009 Онлайн-игры погрязли в криминале 2
25.12.2008 Кибервойна: вирусные аналитики подводят итоги года 1
22.07.2008 Поддельные антивирусы наступают 2

Публикаций - 37, упоминаний - 49

Голованов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 10
Yandex - Яндекс 4106 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
ESET 991 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
Microsoft Corporation 11226 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
Google LLC 7198 1
WatchGuard Technologies 36 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Альфа-Банк 1128 1
Qiwi 783 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ак Барс Банк 174 1
СКБ-банк 86 1
Платежный Центр РНКО 26 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 22 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Google Android 10752 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Kaspersky Who Calls 15 2
Impacket 3 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Kaspersky Total Security 29 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Edge - Браузер 996 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Игнатьев Константин 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Восточная Европа 1698 3
Европа 3798 3
Казахстан - Республика 2661 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
Индия - Республика 2184 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
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