Индексная книга (каталог) CNews*
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Голованов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 77, упоминаний - 79
Голованов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
|Григорьев Владимир 14 4
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Шейкин Артем 44 3
|Калинин Дмитрий 38 2
|Воробьев Виталий 7 2
|Суменков Игорь 5 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Оганесян Ашот 152 2
|Касперский Евгений 337 2
|Казарян Карен 84 2
|Лукацкий Алексей 140 1
|Бухановский Александр 21 1
|Крайнов Александр 20 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Немкин Антон 52 1
|Моисеев Дмитрий 13 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Бурнаев Евгений 28 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Павленко Анастасия 15 1
|Мясоедов Павел 4 1
|Левова Ирина 25 1
|Зайков Максим 30 1
|Шойтов Александр 116 1
|Гостев Александр 84 1
|Мякишева Марина 84 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Стятюгин Роман 44 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Нагин Павел 3 1
|Суржко Денис 8 1
|Дылов Дмитрий 6 1
|Свистунова Ольга 28 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Ильин Сергей 15 1
|Головлев Павел 12 1
|Михайлов Игорь 12 1
|Зеренков Андрей 7 1
|B2B International 50 8
|Mobile Research Group 87 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Fortune Global 500 295 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.