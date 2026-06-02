Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Голованов Сергей

СОБЫТИЯ


02.06.2026 «Лаборатория Касперского»: число атак на бухгалтерию через системы ЭДО и деловую переписку превысило уровень прошлого года 1
12.05.2026 В России идет новая волна мошеннических рассылок с использованием QR-кодов 1
07.05.2026 «Доследственная проверка рабочего места»: компании в России подвергаются атакам вредоносной программы 1
30.04.2026 «Начать диагностику»: мошенники развивают схему с проверкой на цифровую безопасность 1
14.04.2026 В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android 1
02.04.2026 Меры против спам-звонков не помогают. Спамеры научились использовать обязательную маркировку в своих интересах 1
17.03.2026 Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО 1
11.02.2026 «Лаборатория Касперского» предупредила о новой схеме угона аккаунтов через вредоносные веб-приложения в Telegram 1
29.01.2026 Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян 2
29.01.2026 Социальная инженерия в комплекте с вредоносным ПО: как действовали телефонные мошенники в 2025 году 1
09.10.2025 Kaspersky Who Calls: в III квартале 2025 г. 61% пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством 1
19.05.2025 Россиянам рассылают фальшивые письма и просят перезвонить для защиты аккаунта на «Госуслугах» 1
16.04.2025 В I квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством 1
26.02.2025 Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS 1
31.01.2025 Онлайн-мошенники выманивают деньги у сотрудников российских компаний под видом надзорных инстанций 1
31.01.2025 Kaspersky Who Calls: в 2024 г. больше половины пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством 1
29.01.2025 SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году 1
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
20.11.2024 Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят 1
22.10.2024 Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом антивирусов, приложений поддержки телеком-операторов и медицинских сервисов 1
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов 1
23.05.2024 Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует 1
08.05.2024 Эксперты в области кибербезопасности и телекоммуникаций рассказывают о ландшафте телефонного мошенничества в начале 2024 года 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
23.01.2024 Закон об оборотных штрафах за утечки персональных данных принят в первом чтении. Хакеры его ждали, чтобы начать крупный шантаж 1
22.01.2024 «Лаборатория Касперского»: в 2023 году число заблокированных фишинговых ссылок в России выросло в 5 раз 1
28.12.2023 «Билайн» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия в борьбе с телефонным спамом и мошенничеством 1
18.12.2023 В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос 1
18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1
11.08.2023 Новый уровень сложности: телефонные мошенники умело притворяются коллегами и в мессенджере просят не игнорировать предстоящие звонки 1
25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ 1
14.07.2023 Средняя российская компания теряет из-за хакеров 20 млн руб. в год, и ущерб постоянно растет 1
17.05.2023 Kaspersky Who Calls: в I квартале 2023 г. доля столкнувшихся с классическим телефонным мошенничеством выросла на три процентных пункта 1
01.03.2023 МСБ под прицелом: в России увеличилось число атак шифровальщиков на небольшие компании 1
08.12.2022 Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками 1
08.12.2022 В Kaspersky Who Calls рассказали о ситуации с телефонным мошенничеством в 2022 году 1
08.09.2022 Мошенники блокируют номера россиянам, не попавшимся на обман. Как защититься 1
17.05.2021 Kaspersky Who Calls: мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей правоохранительных органов 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
03.03.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские компании с использованием ранее неизвестного шифровальщика 1

Публикаций - 77, упоминаний - 79

Голованов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 4
Google LLC 12690 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
Telegram Group 2940 3
Buhtrap - Хакерская группировка 23 2
Hacking Team 17 2
GCMAN - Хакерская группировка 4 2
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
The Citizen Lab 25 1
2domains 4 1
Gamma International GmbH 4 1
StormWall - Сторм системс 149 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
WatchGuard Technologies 76 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Meta Platforms 180 1
Lantern 8 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
T.Hunter 74 1
Б-152 - B-152 6 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
Спикател - Speaktel 40 1
Ростелеком 10948 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
X Corp - Twitter 2938 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25775 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ак Барс Банк 283 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 72
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 44
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 37
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 33
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 13
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 379 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Оповещение и уведомление - Notification 5944 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Kaspersky Who Calls 49 17
Google Android 15244 13
Kaspersky Internet Security 497 9
Microsoft Windows 16882 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
FreePik 1841 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Kaspersky Security Network - KSN 104 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 2
NFCGate - Вредоносное ПО 30 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Google Android Package Kit - APK 295 2
Microsoft Windows PowerShell 250 2
Kaspersky Fraud Prevention 24 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
IPVAnish - VPN-сервис 10 1
2Test Профишкаф 1 1
ExpressVPN 23 1
Hola VPN 11 1
Opera VPN 12 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Всероссийский реестр информационных ресурсов 5 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 25 1
Impacket 6 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Cloudflare WARP 5 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Григорьев Владимир 14 4
Хайретдинов Рустэм 95 3
Шейкин Артем 44 3
Калинин Дмитрий 38 2
Воробьев Виталий 7 2
Суменков Игорь 5 2
Шадаев Максут 1210 2
Оганесян Ашот 152 2
Касперский Евгений 337 2
Казарян Карен 84 2
Лукацкий Алексей 140 1
Бухановский Александр 21 1
Крайнов Александр 20 1
Сидорюк Алексей 18 1
Игнатьев Константин 5 1
Немкин Антон 52 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Камлюк Виталий 30 1
Бурнаев Евгений 28 1
Безбогов Сергей 69 1
Павленко Анастасия 15 1
Мясоедов Павел 4 1
Левова Ирина 25 1
Зайков Максим 30 1
Шойтов Александр 116 1
Гостев Александр 84 1
Мякишева Марина 84 1
Мамыкин Владимир 44 1
Стятюгин Роман 44 1
Муртазин Эльдар 74 1
Нагин Павел 3 1
Суржко Денис 8 1
Дылов Дмитрий 6 1
Свистунова Ольга 28 1
Бедеров Игорь 103 1
Гребенюк Алексей 11 1
Ильин Сергей 15 1
Головлев Павел 12 1
Михайлов Игорь 12 1
Зеренков Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Казахстан - Республика 6048 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Европа Восточная 3138 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Япония 13807 2
Польша - Республика 2031 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Грузия 1332 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Панама - Республика 110 1
Оман Султанат 133 1
Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено - Махкеты 15 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 44
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 142 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Ведомости 1466 5
Известия ИД 770 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Fortune 211 1
Парламентская газета 32 1
Российская газета 290 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Intercept 12 1
B2B International 50 8
Mobile Research Group 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Fortune Global 500 295 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще