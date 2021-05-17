Kaspersky Who Calls: мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей правоохранительных органов

Согласно анонимизированным отзывам пользователей Kaspersky Who Calls, в России в апреле 2021 года по сравнению с декабрём 2020 — февралём 2021 в четыре раза выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов.

Пик такой активности пришёлся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка.

«Мошенники постоянно меняют свои тактики. Например, известны случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка и предлагали установить на телефон якобы специальную защитную программу, а не сообщать данные карты, или просили оформить перевод на “безопасный” счёт, — рассказывает Виталий Воробьёв, аналитик Kaspersky Who Calls. — Сейчас они всё чаще стали притворяться сотрудниками государственных структур. Таким образом они застают человека врасплох и убеждают, что решить вопрос нужно быстро. Вот почему мы ни при каких обстоятельствах не рекомендуем принимать решения поспешно, на эмоциях. Лучше разобраться в ситуации».

«Весной количество звонков якобы от силовых структур стремительно увеличивалось, такая легенда позволяет злоумышленникам не только убедить жертву сделать что-либо, но и оставить это в тайне от близких. В разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят. Мы призываем пользователей оставаться бдительными, установить на устройства защитные решения, и даже если звонящий звучит убедительно, записать его данные, положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник», — подчеркивает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Who Calls. Когда поступает входящий вызов, оно подсказывает, кто звонит: банк, магазин, доставка или кто-то другой. Алгоритмы машинного обучения, которые используются в решении, также выявляют спамеров и вероятных мошенников. К тому же пользователи могут самостоятельно добавлять подозрительные номера в базу данных спамеров. Для определения неизвестных вызовов в Kaspersky Who Calls не нужен номер телефона пользователя и список контактов: приложение не скачивает данные пользователей и не публикует их.