В Kaspersky Who Calls рассказали о ситуации с телефонным мошенничеством в 2022 году

По предварительным данным приложения Kaspersky Who Calls*, в III квартале 2022 г. почти 52% пользователей поступали вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. Во II квартале 2022 г. этот показатель был на уровне 41%. Пик активности злоумышленников пришелся на август 2022 г. В целом различные нежелательные спам-звонки в июле-сентябре 2022 г. получали практически все пользователи. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники стали активно использовать в своих схемах номера других стран. Это одна из новых тенденций в 2022 г. По данным «Лаборатории Касперского», наибольшее количество подобных звонков осенью 2022 г. происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана — судя по жалобам (комментариям) пользователей Kaspersky Who Calls**, практически все разговоры происходили на русском языке. Вероятно, злоумышленники используют спуфинг — подмену номеров.

Постепенное снижение уровня «классического» телефонного мошенничества к концу года. «С осени мы наблюдаем постепенное снижение объемов “классического” телефонного мошенничества. Однако оно остается заметной угрозой: только в ноябре с ним столкнулся каждый шестой. По нашим данным, с мая этого года злоумышленники начали активно использовать для обзвонов мессенджеры. За последнее время доля пользователей, столкнувшихся с такой механикой, выросла примерно в три раза. В отличие от обычных звонков такие входящие вызовы сейчас нельзя заблокировать или отследить централизованно», — отметил Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Возвращение к легенде с представителями правоохранительных органов. «Среди тенденций этого года стоит также отметить легенду со звонками от якобы представителей правоохранительных органов. Согласно отзывам пользователей нашего приложения**, злоумышленники с марта вновь начали активно применять эту схему. И это несмотря на то, что она известна уже длительное время. На данный момент пик жалоб на нее приходится на ноябрь», — сказал Владимир Григорьев, аналитик Kaspersky Who Calls.

Эксперты напоминают основные правила безопасности: не передавайте никому конфиденциальные данные: пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений; при малейших сомнениях завершайте телефонный разговор; если у вас есть сомнения, перезвоните самостоятельно в банк или организацию, из которой якобы поступил звонок, — по номеру, который указан на официальном сайте организации; не перезванивайте на номер, с которого поступил подозрительный звонок; используйте специальные решения — определители номеров, которые подскажут, поступали ли на входящий номер жалобы на спам или мошенничество.

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз Безопасность

* Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за июль-сентябрь 2022 г.

** Данные получены с помощью анонимизированных отзывов (жалоб) среди пользователей, которые самостоятельно добавляли подозрительные номера в базу данных приложения Kaspersky Who Calls в 2022 г.