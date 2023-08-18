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VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности

VPN-сервис предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах сервиса за плату. Эксперты называют этот случай подозрительным и рекомендуют соблюдать осторожность.

Плата за тест

VPN-сервис, принадлежащий гонконгской Free Connected Limited, предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату. Об этом пишет РБК. Информация появилась в разделе «поддержка». Из сообщения следует, что кроме премиум-доступа к своему сервису X—VPN готов предоставить участникам тестирования почасовую оплату. Сумма вознаграждения не указана, отмечается, что она обсуждаема.

VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть Их используют для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям.

В поддержке X—VPN не дали корреспонденту издания ответа на вопрос о причинах запуска такой программы, написали только: «Извините, проект уже закрыт». Опрошенные эксперты назвали предложение пользователям денег за тестирование уникальным случаем. В качестве вознаграждения VPN-сервисы обычно не платят, а только предоставляют свободный доступ к платным функциям. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов порекомендовал быть бдительным, если вы получили подобное приглашение.

Подозрительный случай

Тестирование может проводиться с целью поиска способов обхода блокировок Роскомнадзора или для опробования софта, предназначенного для осуществления преступной деятельности на территории России, «включая шпионское, и даже рекрутинг агентов киберармии противника», — предположил замгендиректора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов.

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Фото: Петтер Лагсон на Unsplash
Один из VPN-сервисов предложил жителям Москвы и Петербурга почасовую оплату за тестирование

Еще один вариант, по словам специалиста лаборатории компьютерной криминалистики компании F.A.С.С.T. Игоря Михайлова, — это уловка злоумышленников из других стран, которые хотят установить управляющую программу или другой софт на компьютер в России, чтобы иметь доступ к местным ресурсам, например для телефонного мошенничества.

VPN в России

Сайт X—VPN не открывается на территории России. Представитель Роскомнадзора не ответил РБК, заблокирован ли указанный сервис, но заметил: «Рекомендуем гражданам не участвовать в противоправной деятельности и не оказывать содействие компаниям, нарушающим российское законодательство».

В 2017 г. в России был принят закон, обязывающий владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и других подобного рода инструментов подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора.

Основанием для блокировки является постановление Правительства «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования», которое является подзаконным актом в принятому в 2019 г. «закону о суверенном интернете» и относит распространение запрещенной информации к перечню угроз. Об этом писал CNews.

Крупномасштабные гонения на VPN-сервисы начались в середине июня 2021 г. когда по решению Роскомнадзора появился запрет на пользование сервисами VyprVPN и Opera VPN. Спустя три месяца «черный список» разросся – в нем появилось шесть новых сервисов: Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited и Nord VPN.

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Техника

В конце 2021 г. Роскомнадзор опубликовал предупреждение о грядущих блокировках в России еще шести VPN-сервисов. На этот раз во внимание регулятора попали Lantern, Betternet, Cloudflare WARP, X-VPN,, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

В 2022 г. ситуация с VPN в России продолжила ухудшаться. Например, в начале лета 2022 г. начали сбоить Proton VPN и Nord VPN, о блокировке которого Роскомнадзор говорил за девять месяцев до этого.

Анна Любавина

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