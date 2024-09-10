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Lantern

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.09.2024 Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов 1
18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 1
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 1
29.05.2013 Не может быть: видео для Canon EOS 50D 1
13.12.2001 "Волшебный фонарь": хакеры готовят ответ ФБР 1
13.12.2001 ФБР признает наличие секретных технологий слежения за интернетом 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Lantern и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
Applied Minds 1 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 941 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3348 1
МегаФон 10776 1
Amazon Inc - Amazon.com 3282 1
Microsoft Corporation 25789 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15802 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 945 1
GoPro Inc 64 1
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СИНХ - Таттелеком 229 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 1
Google LLC 12715 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 66 1
Walt Disney Company 647 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1693 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1210 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5677 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4190 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18076 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35143 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17004 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 608 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14303 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26354 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7906 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2447 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2318 1
Фонарик 328 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2430 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1705 1
Азбука Морзе - Морзянка - Код Морзе 21 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2542 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1323 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3946 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4886 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10610 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6273 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6468 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 364 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2450 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3405 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1758 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2553 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2983 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8669 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3242 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 1
VyprVPN 8 4
X-VPN 4 4
Speedify VPN 3 4
KeepSolid VPN Unlimited 3 4
Tachyon VPN 3 4
Opera Browser - Браузер 1052 4
IPVAnish - VPN-сервис 10 4
ExpressVPN 23 4
Opera VPN 12 4
Cloudflare WARP 5 3
NordVPN 23 3
Proton Technologies - ProtonVPN 23 3
Hola VPN 11 3
FreePik 1853 2
OpenVPN 87 2
Psiphon VPN-сервис 8 1
BBC iPlayer 10 1
Surfshark VPN 9 1
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 22 1
Terona VPN 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН АСБИ - Автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети «Интернет» 5 1
Google Android 15271 1
Apple iOS 8595 1
Microsoft Windows 16913 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 329 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 299 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 694 1
Microsoft Windows System32 29 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 459 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Unimog 1 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Таран Кира 1 1
Исмаилов Рашид 65 1
Петров Дмитрий 80 1
Голованов Сергей 77 1
Григоренко Дмитрий 253 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Михайлов Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 2
Китай - Центральный 13 1
Китай - Ганьсу - Ланьчжоу 25 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1223 1
Беларусь - Белоруссия 6306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 1
Индия - Bharat 5879 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1087 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2369 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1781 1
Китай - Пекин - Beijing 1102 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 1
Аргентина - Аргентинская Республика 616 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5498 1
Blacklist - Чёрный список 714 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4678 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1489 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 1
Пропан - propanum 20 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 467 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 28 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2173 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 589 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1147 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1367 1
Физика - Светимость 77 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4536 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3797 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6789 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5788 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6185 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16118 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8260 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 524 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6077 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8865 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9032 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2829 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Forbes - Форбс 1007 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6101 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
South China Morning Post 93 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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