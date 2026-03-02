Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191139
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83171
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Азбука Морзе Морзянка Код Морзе

Азбука Морзе - Морзянка - Код Морзе

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.03.2026 F6 оценила количество слитых в интернет кинопремьер в 2025 году 1
02.03.2026 Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории 1
02.03.2026 Черная метка: рынок онлайн-пиратства в Рунете сжался до $34,4 млн 1
11.04.2025 Ученые Пермского Политеха превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных 1
21.12.2023 Выпущен самый бесполезный в мире компьютер с 1-битным процессором. Всю партию раскупили за секунды. Видео. Опрос 1
02.04.2022 Самые смешные и нестандартные ответы голосовых помощников 1
10.05.2018 Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018 1
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны 1
31.10.2017 Реализован новый принцип связи — быстрее оптоволокна 1
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 1
14.08.2013 Придуман телефон без аккумулятора 1
02.02.2012 Морзянка для - .-- .. - - . .-. 1
30.07.2010 Очки в роли коммуникатора 1
28.05.2008 Предложен новый способ коммуникации с внеземным разумом 1
20.12.2007 Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350 1
23.11.2007 Создана ЖК-панель для людей с ослабленным слухом и зрением 1
22.05.2006 Корейская межконтинентальная: реакция США 1
22.05.2006 Корейская межконтинентальная: реакция США 1
18.10.2004 Стуком пальцев можно включить телевизор 1
26.06.2003 Китай: телефоны с драконами и национальные смартфоны 1
26.04.2002 Руку можно пожать по мобильнику 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Азбука Морзе и организации, системы, технологии, персоны:

DJI 87 2
Google LLC 12362 2
Applied Minds 1 1
Sina Corporation 59 1
Sonim Technologies 22 1
X Corp - Twitter 2916 1
Microsoft Corporation 25361 1
Lenovo Group 2376 1
Qualcomm Technologies 1923 1
Xiaomi 2053 1
Apple Inc 12787 1
LG Electronics 3687 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
GoPro Inc 62 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 1
Fujitsu 2070 1
MediaTek - Ralink 574 1
Sony 6645 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Галактика - Корпорация 1511 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Olympus 471 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
Blackview 20 1
Caravan - Караван 89 1
Archos Technology 72 1
MiTAC 81 1
MiTAC - Mio Technology 86 1
Lantern 8 1
The North Face 5 1
Walt Disney Company 639 1
Caterpillar - 90 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1832 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8419 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7728 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10385 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6189 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9915 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 3
Фонарик 318 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2357 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19018 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 340 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2222 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3391 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5206 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6567 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2469 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1670 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1976 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 523 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2841 2
Google Android 14855 3
Тонхэ (космодром) - Мусуданни - Квандай - ракетный испытательный полигон 10 2
Apple iOS 8341 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1430 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 2
Google Keyboard - Gboard 12 1
Archos Sense 1 1
Caterpillar CAT 5 1
SPB Software - SPB Benchmark 18 1
Gigabyte GSmart 28 1
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 21 1
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Apple iPad 3947 1
Microsoft Windows 10 1905 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 1
Microsoft Windows 16467 1
Microsoft Azure 1473 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 191 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
Microsoft Office 365 991 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 866 1
Google - Gmail 992 1
Google Android 9 - Android Pie 214 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android Things 8 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 1
Apple iPad mini 425 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 103 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 1
Chang Angela - Чанг Анжела 2 1
Smith Joshua - Смит Джошуа 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 218 1
Мелехин Александр 7 1
Ерофеева Мария 31 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 159038 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 7
Япония 13582 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18429 4
Земля - планета Солнечной системы 10707 3
Южная Корея - Республика 6890 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Индия - Bharat 5740 1
Канада 5002 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Франция - Французская Республика 8015 1
Китай - Тайвань 4155 1
США - Калифорния 4785 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1684 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Новая Зеландия 733 1
Германия - Бавария - Эрланген 4 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Арктика - Северный полюс 180 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1251 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5757 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5299 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 561 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 1
Литий - Lithium - химический элемент 611 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 1
Физика - Светимость 77 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 273 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 1
Английский язык 6904 1
Физика - Physics - область естествознания 2846 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 660 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1725 1
Пропан - propanum 18 1
Space War 75 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Science Advances 33 1
TechSpot 168 1
New Scientist 1448 1
Phys.org 972 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 171 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Microsoft Build - конференция 37 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще