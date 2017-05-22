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Caterpillar -

Caterpillar -

УПОМИНАНИЯ


22.05.2017 Caterpillar удвоила в 2017 году число внедрений системы CAT Connect

Компания Caterpillar удвоила число внедрений технологии ИТ-мониторинга состояния оборудования CAT Connect. А самым успешным кейсом внедрения за отчетный период, по словам эксперта компании Анатолия Мару
12.04.2017 Интернет вещей и большие данные помогают морякам

воздействием соленой морской воды и сложных погодных условий. Поэтому иногда машины ломаются, а каждая незапланированная остановка – это потеря денег или клиентов. Чтобы этого не произошло, компания Caterpillar Marine предлагает использовать анализ больших данных и предиктивную аналитику. Предсказать и предотвратитьВ 2015 г. Caterpillar Marine приобрели технологию от компании ESRG T
06.10.2008 Caterpillar: с ИТ расходы на переводы упали в 8 раз

Ставка на технологии История успеха Caterpillar началась в самом начале XX века (в 1904 году), когда два промышленника, Даниэль Б
01.10.2007 Дилер Caterpillar в России внедрил Microsoft Dynamics AX 4.0

о автоматизации логистики, управления финансами, сервисом и отношений с клиентами на базе новой версии системы Microsoft Dynamics AX в компании «Восточная Техника» – официальном дистрибуторе и дилере Caterpillar в России. Данный проект – первая инсталляция Microsoft Dynamics AX 4.0. в СНГ, позволившая в онлайн-режиме управлять дистрибуцией машин и запчастей и получать наиболее актуальные да
12.05.2007 Caterpillar лишился ноутбука: миллионы долларов ущерба

Корпорация Caterpillar Inc. сообщила о краже ноутбука с персональными данными работников. Однако подробн
02.12.1998 С нового года Caterpillar переходит на Norton Antivirus

Согласно распространенной сегодня информации, в первом квартале 1999 года антивирусные продукты корпорации Symantec будут установлены на всех настольных компьютерах компании Caterpillar, ведущего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных и газовых двигателей и промышленных газовых турбин. Norton Antivirus заменит использовавшееся ранее


Публикаций - 90, упоминаний - 94

Caterpillar - и организации, системы, технологии, персоны:

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