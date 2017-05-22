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Caterpillar -
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2017
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Caterpillar удвоила в 2017 году число внедрений системы CAT Connect
Компания Caterpillar удвоила число внедрений технологии ИТ-мониторинга состояния оборудования CAT Connect. А самым успешным кейсом внедрения за отчетный период, по словам эксперта компании Анатолия Мару
|12.04.2017
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Интернет вещей и большие данные помогают морякам
воздействием соленой морской воды и сложных погодных условий. Поэтому иногда машины ломаются, а каждая незапланированная остановка – это потеря денег или клиентов. Чтобы этого не произошло, компания Caterpillar Marine предлагает использовать анализ больших данных и предиктивную аналитику. Предсказать и предотвратитьВ 2015 г. Caterpillar Marine приобрели технологию от компании ESRG T
|06.10.2008
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Caterpillar: с ИТ расходы на переводы упали в 8 раз
Ставка на технологии История успеха Caterpillar началась в самом начале XX века (в 1904 году), когда два промышленника, Даниэль Б
|01.10.2007
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Дилер Caterpillar в России внедрил Microsoft Dynamics AX 4.0
о автоматизации логистики, управления финансами, сервисом и отношений с клиентами на базе новой версии системы Microsoft Dynamics AX в компании «Восточная Техника» – официальном дистрибуторе и дилере Caterpillar в России. Данный проект – первая инсталляция Microsoft Dynamics AX 4.0. в СНГ, позволившая в онлайн-режиме управлять дистрибуцией машин и запчастей и получать наиболее актуальные да
|12.05.2007
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Caterpillar лишился ноутбука: миллионы долларов ущерба
Корпорация Caterpillar Inc. сообщила о краже ноутбука с персональными данными работников. Однако подробн
|02.12.1998
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С нового года Caterpillar переходит на Norton Antivirus
Согласно распространенной сегодня информации, в первом квартале 1999 года антивирусные продукты корпорации Symantec будут установлены на всех настольных компьютерах компании Caterpillar, ведущего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных и газовых двигателей и промышленных газовых турбин. Norton Antivirus заменит использовавшееся ранее
Caterpillar - и организации, системы, технологии, персоны:
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