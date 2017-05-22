Caterpillar удвоила в 2017 году число внедрений системы CAT Connect Компания Caterpillar удвоила число внедрений технологии ИТ-мониторинга состояния оборудования CAT Connect. А самым успешным кейсом внедрения за отчетный период, по словам эксперта компании Анатолия Мару

Интернет вещей и большие данные помогают морякам воздействием соленой морской воды и сложных погодных условий. Поэтому иногда машины ломаются, а каждая незапланированная остановка – это потеря денег или клиентов. Чтобы этого не произошло, компания Caterpillar Marine предлагает использовать анализ больших данных и предиктивную аналитику. Предсказать и предотвратитьВ 2015 г. Caterpillar Marine приобрели технологию от компании ESRG T

Caterpillar: с ИТ расходы на переводы упали в 8 раз Ставка на технологии История успеха Caterpillar началась в самом начале XX века (в 1904 году), когда два промышленника, Даниэль Б

Дилер Caterpillar в России внедрил Microsoft Dynamics AX 4.0 о автоматизации логистики, управления финансами, сервисом и отношений с клиентами на базе новой версии системы Microsoft Dynamics AX в компании «Восточная Техника» – официальном дистрибуторе и дилере Caterpillar в России. Данный проект – первая инсталляция Microsoft Dynamics AX 4.0. в СНГ, позволившая в онлайн-режиме управлять дистрибуцией машин и запчастей и получать наиболее актуальные да

Caterpillar лишился ноутбука: миллионы долларов ущерба Корпорация Caterpillar Inc. сообщила о краже ноутбука с персональными данными работников. Однако подробн