Microsoft и Commerce One обнародовали детали совместной инициативы Компании Microsoft и Commerce One сообщили о начале совместной работы на программным обеспечением, ориентированным на фирмы, стремящиеся к участию в торгах на онлайновых биржах. Немного ранее CEO обеих компаний объ

Microsoft и Commerce One будут вместе создавать программы для B2BMicrosoft и Commerce One будут вместе создавать программы для B2B Производитель B2B программ Commerce One проведет на этой неделе переговоры с Microsoft о совместной разработке, продажах и маркетинге программного обеспечения для В2В рынков. Commerce One, конкурирующая на рынке В

Blue Martini и Commerce One заключили партнерское соглашение Blue Martini Software, разработчик онлайнового программного обеспечения для электронной торговли, вступила в союз с Commerce One, которая занимается разработкой онлайновых торговых площадок. Компании будут сотрудничать в области развития торговых площадок в Сети. Blue Martini предложит клиентам Commerce O

Microsoft и Commerce One формируют глобальный альянс в области В2В коммерции Корпорация Microsoft и Commerce One, поставщик решений электронной коммерции для предприятий, объявили о том, что они формируют глобальный альянс, который будет способствовать распространению B2B коммерции. Commer

Ford и GM купят акции подразделения Commerce One на сумму $1,3 млрд. Американские автопроизводители Ford Motor Co. и General Motors Corp. объявили о намерении совместно купить чуть менее 14% акций дочерней компании Commerce One Inc., образованной последней специально для выполнения ее обязанностей по соглашениям с автомобильной электронной торговой площадкой Covisint LLC. Commerce One объявила, что

Хорошие прогнозы не спасли Commerce One В ходе торгов в понедельник, 20 ноября, акции компании Commerce One Inc., специализирующейся на разработке программного обеспечения для B2B, упали на 15%, сообщает EcomWorld. В пятницу, 18 ноября, перед опубликованием прогнозов финансовых результат

Commerce One: слухи о падении продаж - провокация Акции Commerce One Inc., разработчика B2B программного обеспечения, серьезно упали после появления слухов о том, что компания поделилась с частью сотрудников информацией о слабых продажах в этом квар

Compaq и Commerce One будут вместе развивать технологии для электронных торговых площадок Compaq Computer Corp. и Commerce One объявили о создании стратегического альянса для ускорения развития электронной коммерции в секторе B2B и роста количества B2B электронных площадок. Двухлетнее соглашение между комп

Commerce One и Intershop объединят свое ПО для торговли в Сети Компания Commerce One и Intershop Communications согласились объединить ПО для торговли в Сети и проводить совместную маркетинговую политику. Commerce One - поставщик ПО, которое объединяет клиен

Commerce One и SAP создадут торговую площадку для горнодобывающих и металлургических компаний Группа из 16 крупных горнодобывающих и металлургических компаний объявила о том, что Commerce One Inc., работающая в секторе B2B, совместно с SAPMarkets, подразделением немецкой компании SAP AG, будут заниматься созданием сетевой торговой площадки. Решение о создании площадки б

Назначен глава проекта по созданию компании Commerce One Russia на базе IBS 10 августа компания IBS сообщила о назначении главы проекта по созданию компании Commerce One Russia - представительства Commerce One в России. Им стал бывший генеральный директор компании Pioneer Securities Андрей Даниленко. Андрей Даниленко будет также курировать с

Commerce One и пять венчурных фирм создают фонд для финансирования перспективных интернет-проектов и усилия с пятью венчурными фирмами с целью осуществления финансирования начинающих перспективных интернет-проектов. Новый венчурный фонд, о создании которого было объявлено 31 июля, получил название Commerce One Ventures, и стартовый капитал в размере $100 млн. от своих создателей - компаний Commerce One, Andersen Consulting's AC Ventures, Canaan Partners, Foundation Capital, Morgan

SBC Communications, Commerce One и Cisco Systems будут вместе заниматься электронной коммерцией Телекоммуникационная компания SBC Communications расширяет спектр своих услуг в области электронной коммерции и веб-хостинга за счет стратегического партнерства с компанией Commerce One и создания банка данных в интернете совместно с Cisco Systems. Целью партнерства Sterling Commerce, нового подразделения SBC, и Commerce One станет предоставление коммерческ

Microsoft приценивается к В2В-компании Commerce One В компьютерном мире все упорнее обсуждаются слухи о возможности покупки части акций Commerce One, работающей в области В2В, софтверным гигантом Microsoft. Для Microsoft это отличный шанс увеличить продажи своей новой ОС Windows 2000 за счет сектора рынка, в котором работает

Компания Commerce One приобрела консультационную интернет-фирму AppNet за $1,28 млрд. Компания Commerce One, работающая в области e-business, приобрела консультационную интернет-фирму AppNet за $1,28 миллиарда в акциях - 0,8 акции Commerce One за каждую акцию AppNet. Цель приобрет

AppNet опровергла сообщение о том, что она будет куплена компанией Commerce One Разработчик программного обеспечения, компания Commerce One, объявила о своем согласии купить AppNet. Сделка оценивается в $1.38 млрд. Однако, вскоре после публикации данного сообщения компания AppNet выступила с опровержением, назвав его п

Boeing и Commerce One создадут онлайновую биржу по торговле авиазапчастями Boeing Co. and Commerce One Inc. во вторник объявят о создании в Интернет биржи по торговле запасными частями для самолетов. В новой интернет-компании будут участвовать также BAE Systems Plc, Raytheon Co. и L

Commerce One объявила о покупке Mergent Systems за $200 млн. Компания Commerce One объявила о своем согласии купить фирму Mergent Systems, разработчика приложений для электронной коммерции. Сделка оценивается в $200 млн. Commerce One планирует интегрироват

После сплита 3 к 1 акции Commerce One резко выросли Компания Commerce One (CMRC: 256.44 [+57.06]) отметила почти 30% рост акций после проведенного сплита