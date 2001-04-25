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Commerce One CMRC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.04.2001 Microsoft и Commerce One обнародовали детали совместной инициативы

Компании Microsoft и Commerce One сообщили о начале совместной работы на программным обеспечением, ориентированным на фирмы, стремящиеся к участию в торгах на онлайновых биржах. Немного ранее CEO обеих компаний объ
23.04.2001 Microsoft и Commerce One будут вместе создавать программы для B2BMicrosoft и Commerce One будут вместе создавать программы для B2B

Производитель B2B программ Commerce One проведет на этой неделе переговоры с Microsoft о совместной разработке, продажах и маркетинге программного обеспечения для В2В рынков. Commerce One, конкурирующая на рынке В
13.03.2001 Blue Martini и Commerce One заключили партнерское соглашение

Blue Martini Software, разработчик онлайнового программного обеспечения для электронной торговли, вступила в союз с Commerce One, которая занимается разработкой онлайновых торговых площадок. Компании будут сотрудничать в области развития торговых площадок в Сети. Blue Martini предложит клиентам Commerce O
21.12.2000 Microsoft и Commerce One формируют глобальный альянс в области В2В коммерции

Корпорация Microsoft и Commerce One, поставщик решений электронной коммерции для предприятий, объявили о том, что они формируют глобальный альянс, который будет способствовать распространению B2B коммерции. Commer
14.12.2000 Ford и GM купят акции подразделения Commerce One на сумму $1,3 млрд.

Американские автопроизводители Ford Motor Co. и General Motors Corp. объявили о намерении совместно купить чуть менее 14% акций дочерней компании Commerce One Inc., образованной последней специально для выполнения ее обязанностей по соглашениям с автомобильной электронной торговой площадкой Covisint LLC. Commerce One объявила, что
21.11.2000 Хорошие прогнозы не спасли Commerce One

В ходе торгов в понедельник, 20 ноября, акции компании Commerce One Inc., специализирующейся на разработке программного обеспечения для B2B, упали на 15%, сообщает EcomWorld. В пятницу, 18 ноября, перед опубликованием прогнозов финансовых результат
20.11.2000 Commerce One: слухи о падении продаж - провокация

Акции Commerce One Inc., разработчика B2B программного обеспечения, серьезно упали после появления слухов о том, что компания поделилась с частью сотрудников информацией о слабых продажах в этом квар
22.09.2000 Compaq и Commerce One будут вместе развивать технологии для электронных торговых площадок

Compaq Computer Corp. и Commerce One объявили о создании стратегического альянса для ускорения развития электронной коммерции в секторе B2B и роста количества B2B электронных площадок. Двухлетнее соглашение между комп
08.09.2000 Commerce One и Intershop объединят свое ПО для торговли в Сети

Компания Commerce One и Intershop Communications согласились объединить ПО для торговли в Сети и проводить совместную маркетинговую политику. Commerce One - поставщик ПО, которое объединяет клиен
14.08.2000 Commerce One и SAP создадут торговую площадку для горнодобывающих и металлургических компаний

Группа из 16 крупных горнодобывающих и металлургических компаний объявила о том, что Commerce One Inc., работающая в секторе B2B, совместно с SAPMarkets, подразделением немецкой компании SAP AG, будут заниматься созданием сетевой торговой площадки. Решение о создании площадки б
11.08.2000 Назначен глава проекта по созданию компании Commerce One Russia на базе IBS

10 августа компания IBS сообщила о назначении главы проекта по созданию компании Commerce One Russia - представительства Commerce One в России. Им стал бывший генеральный директор компании Pioneer Securities Андрей Даниленко. Андрей Даниленко будет также курировать с
01.08.2000 Commerce One и пять венчурных фирм создают фонд для финансирования перспективных интернет-проектов

и усилия с пятью венчурными фирмами с целью осуществления финансирования начинающих перспективных интернет-проектов. Новый венчурный фонд, о создании которого было объявлено 31 июля, получил название Commerce One Ventures, и стартовый капитал в размере $100 млн. от своих создателей - компаний Commerce One, Andersen Consulting's AC Ventures, Canaan Partners, Foundation Capital, Morgan
25.07.2000 SBC Communications, Commerce One и Cisco Systems будут вместе заниматься электронной коммерцией

Телекоммуникационная компания SBC Communications расширяет спектр своих услуг в области электронной коммерции и веб-хостинга за счет стратегического партнерства с компанией Commerce One и создания банка данных в интернете совместно с Cisco Systems. Целью партнерства Sterling Commerce, нового подразделения SBC, и Commerce One станет предоставление коммерческ
12.07.2000 Microsoft приценивается к В2В-компании Commerce One

В компьютерном мире все упорнее обсуждаются слухи о возможности покупки части акций Commerce One, работающей в области В2В, софтверным гигантом Microsoft. Для Microsoft это отличный шанс увеличить продажи своей новой ОС Windows 2000 за счет сектора рынка, в котором работает

21.06.2000 Компания Commerce One приобрела консультационную интернет-фирму AppNet за $1,28 млрд.

Компания Commerce One, работающая в области e-business, приобрела консультационную интернет-фирму AppNet за $1,28 миллиарда в акциях - 0,8 акции Commerce One за каждую акцию AppNet. Цель приобрет
20.06.2000 AppNet опровергла сообщение о том, что она будет куплена компанией Commerce One

Разработчик программного обеспечения, компания Commerce One, объявила о своем согласии купить AppNet. Сделка оценивается в $1.38 млрд. Однако, вскоре после публикации данного сообщения компания AppNet выступила с опровержением, назвав его п
24.03.2000 Boeing и Commerce One создадут онлайновую биржу по торговле авиазапчастями

Boeing Co. and Commerce One Inc. во вторник объявят о создании в Интернет биржи по торговле запасными частями для самолетов. В новой интернет-компании будут участвовать также BAE Systems Plc, Raytheon Co. и L
06.01.2000 Commerce One объявила о покупке Mergent Systems за $200 млн.

Компания Commerce One объявила о своем согласии купить фирму Mergent Systems, разработчика приложений для электронной коммерции. Сделка оценивается в $200 млн. Commerce One планирует интегрироват
28.12.1999 После сплита 3 к 1 акции Commerce One резко выросли

Компания Commerce One (CMRC: 256.44 [+57.06]) отметила почти 30% рост акций после проведенного сплита

28.12.1999 Курс Commerce One вырос после дробления акций

Компания Commerce One, производитель бизнес-приложений, провела дробление акций в соотношении 3-к-1. Не смотря на то что, дробление только приводит к увеличению числа акций и уменьшения их стоимости, ни

Публикаций - 176, упоминаний - 180

Commerce One и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 80
Microsoft Corporation 25775 75
Yahoo! 3726 75
Amazon Inc - Amazon.com 3277 61
Intel Corporation 12811 60
IBM - International Business Machines Corp 9699 59
Oracle Corporation 7074 56
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 54
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 37
Dell EMC 5180 35
Lenovo Motorola 3566 35
HPE - Juniper Networks 460 35
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 33
HP - Hewlett-Packard 3662 33
JDSU - JDS Uniphase 219 33
Verizon - WorldCom 501 31
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 30
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 30
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 30
Check Point Software Technologies 829 28
Dell Technologies - Dell Computer 2219 26
TI - Texas Instruments Incorporated 848 24
Ciena 221 24
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 22
AT&T Inc 1726 21
PMC-Sierra 82 20
FreeMarkets 43 19
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 18
AOL Inc - America Online 1883 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Steel Connect - CMGI 142 15
Apple Inc 13156 14
Verisign 362 13
Silver Lake Partners - Altera 103 13
Broadvision 69 13
SAP SE 5601 12
RealNetworks Products and Services 355 12
Applied Materials 305 12
Redback Networks 55 11
Oracle Siebel Systems 519 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 124
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 112
eBay Inc 1640 55
Merrill Lynch 454 26
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 19
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 17
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 11
Priceline.com - online travel agency 139 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 8
TD Ameritrade 64 7
Expedia - Travelocity 60 7
Robertson Stephens 52 7
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 7
Bank of America - Банк Америки 271 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 6
Boeing 1031 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Ford 435 6
Prudential Securities 68 5
RBC Dain Rauscher Wessels 27 5
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 5
Westfalia Investments 11 5
ABN AMRO 100 4
Miller Tabak & Co 10 4
101Hotels.com 456 4
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 4
C.E. Unterberg Towbin 11 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Lockheed Martin 777 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Accenture - Andersen Consulting 62 3
State Street Global Advisors 36 3
American Express - Amex 338 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Coca-Cola Company 261 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 37
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 10
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 129
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 17
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 17
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
UDDI - Universal Description Discovery & Integration - Универсальное Описание, Обнаружение и Интеграция - инструмент для расположения описаний веб-сервисов 45 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
SAP Ariba 309 104
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 23
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 7
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Apple iPhone 6 4861 5
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Oracle PeopleSoft 426 5
MP3.com 130 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Luxe Retail - TradeX 60 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Windows NT 890 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Apple Keynote 63 1
Electron - фреймворк 87 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 19
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Goldman Al - Голдман Ол 14 4
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 4
Jay Linda - Джей Линда 18 4
Gunnar Joseph 23 4
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 3
Forelli John - Форелли Джон 25 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Listwin Don - Листуин Дон 7 2
Pataki George - Патаки Джордж 10 2
Koogle Timothy - Кугл Тимоти 11 2
Joseph John - Джозеф Джон 3 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Schadler Ted - Шадлер Тед 9 2
Bittman Tom - Битмен Том 4 2
Holland Michael - Холланд Майкл 6 2
Niles Dan - Найлс Дэн 9 2
von Pierer Heinrich - фон Пирер Генрих 11 2
McDowell Bob - МакДовел Боб 3 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Экафф Маршалл - Acuff Marshall 2 2
Berman Arnie - Берман Арни 2 2
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 2
Sears Fred - Сирс Фред 6 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Tower Ken - Тауэр Кен 5 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Herskovitz Mark - Герсковитц Марк 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 88
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Европа 24964 7
США - Флорида 786 7
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 4
Япония 13807 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Испания - Королевство 3840 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Ирак - Республика 709 1
США - Техас - Даллас 185 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
ISDEX интернет-индекс 250 103
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 52
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 49
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 10
Exodus 76 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 8
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 87
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 25
CNET Networks - CNET News 1643 20
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
Upside Today 59 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
NYT - The New York Times 1100 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Известия ИД 770 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Internet.com 110 1
EcomWorld 31 1
GlobalNetFinancial 2 1
TheStreet 26 1
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
France.Internet.com 35 1
FT - Financial Times 1296 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Mercury Center 309 1
Internet Stock Report 994 119
S&P 500 565 109
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 75
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 11
Bear Stearns 79 8
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 8
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Webtrends 18 3
Forrester Research 834 3
CIBC World Markets 41 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Gartner - AMR Research 48 1
B2B - Российский рынок 22 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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