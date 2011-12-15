Индексная книга (каталог) CNews*
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UDDI Universal Description Discovery & Integration Универсальное Описание, Обнаружение и Интеграция инструмент для расположения описаний веб-сервисов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 49
UDDI и организации, системы, технологии, персоны:
|Петербург Online 7 1
|France.Internet.com 35 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Fortune 211 1
|Computer Weekly 376 1
|USA Today 153 1
|Internet.com 110 1
|The Times 75 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.