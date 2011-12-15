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UDDI Universal Description Discovery & Integration Универсальное Описание, Обнаружение и Интеграция инструмент для расположения описаний веб-сервисов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
18.02.2011 Секреты СОА: как получить реальную отдачу 1
12.10.2009 Вышла новая версия решения для анализа бизнес-процессов Oracle BPA Suite 11g 1
21.12.2006 Мастер-данные: найден кратчайший путь к СОА 1
20.04.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
15.04.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
14.04.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
11.04.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
04.02.2005 Время SOA еще не пришло 1
09.12.2004 Oracle модернизировала сервер приложений 1
13.04.2004 B2B переходит на рельсы открытых стандартов 1
06.08.2003 В Москве прошло заседание технического комитета по UDDI международного консорциума OASIS 2
15.04.2003 Novell продвигает открытую, не зависящую от платформы вычислительную технику 1
20.12.2002 Novell добавляет к ключевому стандарту веб-сервисов Secure Identity Management 1
19.12.2002 Novell представила новый UDDI-сервер 1
27.09.2002 Sun продемонстрировала новую версию J2EE 1
19.07.2002 Неделя в Сети: Хакеры, геймеры и сетевые мошенники звереют 1
16.07.2002 В Рунете запущен портал, посвященный стандартам UDDI 1
31.05.2002 Рынок ПО: "Игровые миры" приносят настоящие деньги 1
18.05.2002 "Халява" в Сети: можно ли заставить пользователей платить? 1
04.04.2002 Java Technology Conference: Java 2 стала стандартом де-факто для построения корпоративных порталов 1
29.03.2002 Первое российское решение сертифицировано на соответствие UDDI 1
08.02.2002 Рынок ПО: "Красная шапочка" не боится волка-монополиста 1
06.02.2002 IBM и Microsoft готовятся к заключению альянса на рынке веб-сервисов 1
04.02.2002 Sun презентовала тестовую версию инструментария веб-сервисов XML для Java-разработчиков 1
25.01.2002 Sybase представит три новых решения для электронной коммерции 1
23.01.2002 Intel: веб-сервисы становятся все популярнее 1
15.01.2002 Microsoft выпустила новые инструменты для Office 1
24.12.2001 Novell представляет eDirectory 8.6 - новое решение службы каталога 1
11.12.2001 e-Business Solution Center подвел первые итоги 1
07.12.2001 Рынок ПО: Интернет-пейджинг начинает служить большому бизнесу 1
07.12.2001 Интернет-пейджинг начинает служить большому бизнесу 1
20.11.2001 IBM, Microsoft, Hewlett-Packard и SAP представят новые "Желтые страницы интернета" 1
15.11.2001 Microsoft провел "Платформу 2002" 1
12.11.2001 Alesta организует первый в России тренинг по Visual Studio .NET 1
08.11.2001 Strateg Business Solutions предложит интернет-приложение Strateg Online Banking на платформе IBM WebSphere 1
02.11.2001 WS-Inspection - новое XML-решение для электронной коммерции от IBM и Microsoft 1
24.10.2001 Билл Гейтс подробно расписал будущее Microsoft .Net 1
24.10.2001 Билл Гейтс подробно расписал будущее Microsoft .Net 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

UDDI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 24
Oracle Corporation 7074 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
SAP SE 5601 9
UnitSpace Corporation 20 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Intel Corporation 12811 8
Oracle - BEA Systems 162 8
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Yahoo! 3726 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
HP Inc. 5883 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
IMUnified 5 2
Cisco Systems 5372 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
PayPal 671 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Google LLC 12690 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Forcepoint - Websense 140 2
Commerce One - CMRC 176 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
Gemstar–TV Guide International 20 1
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 1
Системы документооборота 522 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Red Hat 1378 1
Sony 6739 1
Vodafone Group 1412 1
eBay Inc 1640 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Мастер-Банк 35 1
Автокард холдинг 21 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Eastman Chemical 4 1
Связной ГК 1401 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
American Express - Amex 338 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Ford 435 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 6
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 23
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 183 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 33 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Стандартизация - Standardization 2339 5
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 4
Сервер приложений - Application server 357 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
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EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Linux OS 11533 8
Microsoft Visual Studio 429 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 6
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 5
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 4
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 4
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
SAP Ariba 309 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Oracle AS - Oracle Application Server 94 3
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 3
Microsoft XML - Microsoft XML Core Services - MSXML 17 2
Microsoft Office 4170 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
SAP NetWeaver 158 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 2
SAP Sybase 292 2
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 2
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
UnitSpace Business Content Repository 1 1
OpenText - Micro Focus - Novell One Net Vision 1 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Почта России - Киберпочта 28 1
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 1
Oracle PIM Data Hub - Oracle Product Information Management Data Hub 9 1
Adobe Digital Editions - ADE - Adobe eBook 7 1
IBM Eclipse IDE 11 1
Фейгин Даниил 4 4
Keen David - Кин Дэвид 4 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 2
Burton Jeremy - Бартон Джереми 6 2
Gannon Patrick - Гэннон Патрик 2 2
Коротков Андрей 87 2
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
Гулько Дмитрий 3 1
Гребнев Андрей 2 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 1
Назарьев Андрей 1 1
Черний Надежда 1 1
Ушаков Егор 2 1
Miller Rand - Миллер Рэнд 2 1
Schadler Ted - Шадлер Тед 9 1
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 1
Калишко Константин 1 1
Sutor Bob - Сьютор Боб 9 1
Атамасов Артем 2 1
Шапошников Игорь 1 1
Генкин Илья 1 1
Castronova Edward - Кастронова Эдвард 7 1
Войскунский Александр 2 1
Куваев Алексей 1 1
Stern Stuart - Стерн Стюарт 1 1
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 1
Crupi John - Крупи Джон 2 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Sutor Bob - Сатор Боб 3 1
Anderson Angie - Андерсон Энджи 1 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Solinger Nick - Солингер Ник 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Аитов Тимур 197 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Артамонова Анна 183 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Швейцария - Цюрих 279 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Великобритания - Лондон 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
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Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Грузия 1332 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
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