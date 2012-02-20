Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 122461
ИКТ 10035
Организации 7758
Ведомства 1394
Ассоциации 767
Технологии 3113
Системы 20369
Персоны 48574
География 1956
Статьи 1360
Пресса 986
ИАА 606
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1942
Мероприятия 818

OpenText Micro Focus Borland Inprise

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise


20.02.2012 Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland

панию из одного из старейших российских разработчиков ПО на заказ - StarSoft, чей центр разработки базировался в Санкт-Петербурге. В 2002 г. TogetherSoft за $185 млн приобрела американская корпорация Borland, чтобы улучшить свои позиции на рынке средств проектирования ПО. Однако уже через четыре года Borland объявила о реструктуризации и сокращении штата по всему миру, в результате к
22.04.2009 «Интерфейс» начал поставки Borland VisiBroker 8.0

Компания «Интерфейс» объявила о начале поставок программного обеспечения Borland VisiBroker 8.0, предназначенного для разработки, развертывания и управления распределенными приложениями на языке CORBA 3.0. Borland VisiBroker — это ПО промежуточного уровня, де
30.08.2007 Softline поставила ПО Borland для НПО «Мир»

Представительство компании Softline в Омске поставило программное обеспечение Borland для НПО «Мир», которое специализируется на разработке систем учета энергоресурсов и а
27.02.2007 Borland выпускает Delphi для PHP

Компания CodeGear, принадлежащая разработчику интегрированных сред программирования Borland, выпускает Delphi for PHP. Это первая среда визуальной разработки на PHP, утверждают разработчики. Продукт разработан совместно с Qadram Software и представляет собой первую версию Qadr
09.08.2006 Borland вернется к Turbo осенью

1980-х гг. – блондина по прозвищу Turboman, нарисованного в стиле комиксов. В пакет с классическим Borland’овским брэндом Turbo войдут Turbo Delphi (вариант Pascal для Windows), Turbo C++ и Tu
21.02.2006 Borland: новое решение для управления ИТ-проектами

Корпорация Borland Software представила настраиваемое решение для стратегического и оперативного управле
14.02.2006 Borland продает Delphi?

Корпорация Borland обнародовала свои планы по продаже подразделения по  разработке IDE (интегрированных средств разработки). Компания планирует сосредоточиться на ALM-средствах (средства управления жизнен
08.09.2005 Borland готовится к выпуску JBuilder 2006

оматически распространяются на других с соответствующим оповещением. В дополнение к среде JBuilder, Borland представил новую версию Optimizeit — инструментария для управления производитель
10.06.2005 Borland сообщила о планах развития JBuilder

Корпорация Borland Software объявила подробные планы, касающиеся будущего JBuilder – интегрированной сре
26.10.2004 Квартальная выручка Borland выросла на 10%

Корпорация Borland обнародовала финансовые итоги своей деятельности за 3 квартал 2004 года. Выручка компании за указанный период составила $77,6 млн., что на 10% больше показателя $70,6 млн., достигнутого
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений

Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенно
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений

Корпорация Borland Software выпустила Borland JBuilder 2005 — новую версию многоплатформенно
03.08.2004 Выручка Borland увеличилась на $3,6 млн.

Выручка компании Borland во 2 финансовом квартале 2004 г. составила $76,5 млн. Чистый доход компании, рассчитанный по GAAP, составил $76,5 млн. или $0,03 на одну акцию с учетом опционов. Для сравнения, в 1 фина
30.07.2004 Borland: новое решение для разработки приложений

Компания Borland выпустила Together Designer Community Edition – новое решение для разработки прикладных программ. При помощи Together Designer Community Edition организации смогут сократить издержки, с
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland

Группа компаний BT начала внедрение программных систем, поставляемыех фирмой Borland. Данное ПО служит разработке прикладных программ, удобной их установке, а также интеграции и управлении ими в масштабах предприятия. Внедренные решения Borland помогут сократить

01.07.2004 Borland выпустил новую версию Optimizeit ServerTrace

Компания Borland Software объявила о выпуске третьей версии Borland Optimizeit ServerTrace, сис
08.06.2004 Borland и Segue объединяют усилия для оптимизации Java-приложений

Компании Segue Software и Borland Software объявили о стратегическом партнерстве. Они будут совместно продвигать на рын
05.04.2004 Borland разработал новую версию системы управления разработкой ПО

Borland объявил о выпуске шестой версии Borland StarTeam - системы конфигурирования и координации изменений, предназначенной для использования в процессе разработки программных продуктов. StarTeam 6.0 рассчитана на повышение эффектив
05.04.2004 Borland выпустил новую версию CaliberRM

Корпорация Borland объявила о выпуске шестой версии системы управления требованиями Borland CaliberRM, входящая в состав семейства решений управления жизненным циклом программных продуктов (ALM). В
30.03.2004 В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004

Компании Altova и Borland Software объявили о выпуске специальной версии Altova XMLSPY 2004 Borland Edit
04.02.2004 Borland увеличил объём выручки в 2003 году на 21%

Корпорация Borland объявила об итогах своей деятельности за четвертый квартал и год, закончившиеся 31 декабря 2003 г. Выручка компании в четвёртом квартале выросла на 10%, составив $74,0 млн. по сравнению
04.02.2004 Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем

Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Deployment Op-Center - новой кросс-платформенной системе управления инфраструктурным ПО, призванной помочь предприятиям осуществлять контроль за издержками,

26.01.2004 Digital Design продлил контракт на техподдержку российского филиала Borland

Петербуржская компания Digital Design подписала третий подряд годовой контракт на оказание услуг по технической поддержке российскому филиалу американской фирмы Borland, сообщила пресс-служба компании. Ранее этот филиал принадлежал другой известной компании, лидеру в области средств разработки приложений, - Togethersoft. Годовой контракт с Digital Desi
23.12.2003 Borland внедрил электронные подписи в CaliberRM и StarTeam

Корпорация Borland объявила о внедрении поддержки электронных подписей в систему определения и согласования требований Borland CaliberRM и Borland StarTeam – автоматизированную систему конфи
21.11.2003 Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений

Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспечения для мобильных устройств с использованием техн
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland

В этом году Borland отмечает двадцатый год своего присутствия на рынке разработки программного обеспечения, и, одновременно, десятый год работы в России. За последний месяц Borland представил сразу

06.11.2003 Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET

Borland объявил о выпуске Borland Delphi 8 для Microsoft .NET Framework. Задача новой версии - дать возможность разработчикам, пользующимся средой Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и перено
06.11.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Studio for Java

В ходе празднования своей 20-й годовщины на конференции 2003 Borland Conference корпорация Borland объявила о выпуске комплексного решения для управления жизненным циклом программных продуктов Borland Enterprise Studio 7 for Java. Новая уни
27.10.2003 Доход Borland в 3 квартале вырос на 16%

Корпорация Borland обнародовала финансовые итоги своей деятельности за 3 квартал 2003 года. Доход корпорации вырос на 16%, составив $70,6 млн. по сравнению с $60,7 млн. во 2 квартале 2002 года, и снизилcя
22.10.2003 Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java

Корпорация Borland объявила о выпуске Borland JBuilder X - новой версии многоплатформенной интегрированной среды разработки (IDE) для Java. JBuilder X представляет собой самое значительное обновлен
08.10.2003 Borland: ИТ-проекты нельзя пускать на самотек

до лучших времен. Исследование также показало, что 75% компаний не имеют отработанных механизмов анализа причин провала проекта. По словам Криса Паррингтона (Chris Purrington), управляющего директора Borland в Великобритании, во всех проектах важно понять, почему их выполнение пошло тем или иным образом, особенно если речь идет о несоблюдении временных рамок или перерасходе бюджета. Как отм
06.10.2003 Саймон Торнхилл: Новая версия Delphi будет полностью поддерживать .NET

Саймон Торнхилл (Simon Thornhill), вице-президент корпорации Borland и генеральный директор подразделения решений для .NET, обратился в сообществу разработчиков на Delphi. В открытом письме он рассказал о планах компании по выпуску следующей версии Delph
11.09.2003 Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework

Borland объявил о выпуске Borland Together Edition для Microsoft Visual Studio .NET - независимой интегрированной системы проектирования и UML-моделирования для Microsoft .NET Framework, призванной одновременно объедини
05.09.2003 Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE

Корпорация Borland Software объявила о выпуске Optimizeit ServerTrace 2.0 DataCenter - системы обеспечен
22.08.2003 Брайан Эллой избран старшим вице-президентом Borland

сти он будет отвечать за развитие и продвижение на рынке всей линейки ПО компании, курировать научные разработки в области ПО, разрабатывать корпоративные стратегии развития для программных продуктов Borland. Г-н Эллой пришел компанию в 2002 году на должность главного менеджера подразделения корпоративных решений, управляющего продуктовой линейкой Borland Enterprise Server. Под его р
19.08.2003 Назначен новый технический директор Borland

и процессы разработки программных средств за счет тесной интеграции всех этапов жизненного цикла программного обеспечения: проектирования, разработки, тестирования и развертывания. Г-н Стоун пришел в Borland в 1997 году на должность архитектора программных средств и принимал активное участие в создании семейства продуктов Borland JBuilder, поддерживающих стандарт Java. До своего ново
01.08.2003 Borland и TIBCO Software объявили о сотрудничестве

Корпорация Borland и компания TIBCO Software Inc объявили о заключении глобального стратегического соглашения, предусматривающего интеграцию и распространение TIBCO Enterprise for Java Messaging Service (
30.07.2003 Borland опубликовал квартальный отчет

Корпорация Borland на днях объявила о финансовых итогах своей деятельности за второй квартал, закончившийся 30 июня 2003 г. Выручка корпорации во втором квартале выросла на 28%, составив $76,3 млн. по сра
20.06.2003 Borland InterBase 7.1 – новинка на рынке СУБД

Корпорация Borland объявила о выпуске Borland InterBase 7.1 - высокопроизводительной кроссплатформенной встраиваемой СУБД с поддержкой Microsoft Windows Server 2003 и Borland Enterprise Serv
30.04.2003 Borland понес убытки в первом квартале

Корпорация Borland Software сообщила о квартальных убытках, связанных с затратами на совершенные приобре

Публикаций - 237, упоминаний - 280

OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23785 99
Oracle Corporation 6403 69
IBM - International Business Machines Corp 9267 59
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 52
Softline - Софтлайн 2201 36
OpenText - Micro Focus - Novell 868 34
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 326 29
IBM Rational Software 172 23
Oracle - Sun Microsystems 2207 23
CA Technologies - Computer Associates 387 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6437 20
Corel Corporation 335 18
Intel Corporation 11760 15
Ross Systems 24 14
Promt - Промт 271 10
Siemens AG - Siemens Group 2556 10
Adobe Systems 1521 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1149 9
RAD Data Communications 127 8
HP - Hewlett-Packard 3621 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4321 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 7
Lenovo Motorola 3506 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 7
Adobe Macromedia 215 6
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 6
HP Inc. 5590 6
Парус Корпорация 537 6
Google LLC 11145 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1508 5
Autodesk 580 5
7279 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Starbase 5 5
Accenture plc 649 5
InterTrust - ИнтерТраст 327 5
DataArt - DataArt Enterprises 69 5
Rockwell Automation 38 4
Криста НПО 71 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 31 4
United Airlines - авиакомпания 90 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6131 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 5
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 66 5
Boeing 990 4
Калужская сбытовая компания - Калугаэнерго - гарантирующий поставщик электроэнергии в Калужской области 6 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 4
Citi - Citibank - Ситибанк 305 4
eBay Inc 1605 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 53 3
Ford Motor 166 2
Aerostar Hotels - Аэростар 27 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
X5 Group - Перекрёсток 465 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
ЮКОС НК 149 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 41 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 2
Coca-Cola Company 252 2
Москвич Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 21 1
Лента - Сеть розничной торговли 1786 1
Expedia - Orbitz 28 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1924 1
Микояновский мясокомбинат 8 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Bank of America - Банк Америки 253 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 27 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2553 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18514 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3081 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 2
Президент Российской Федерации 3833 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3083 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4693 1
Правительство Москвы 2099 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3895 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Верховный суд Российской Федерации 793 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 120 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2610 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 5
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 2
Eclipse Foundation 25 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 167 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Русский Щит - ассоциация 37 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26595 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22629 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55599 29
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9507 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10294 24
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1746 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26896 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17755 19
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1420 17
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1316 15
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1332 14
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 477 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6188 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1564 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25880 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4473 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8612 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2083 10
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 62 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 729 9
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 51 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15290 9
Масштабируемость - Scalability 2786 9
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия 275 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9547 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3412 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2096 7
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 741 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19553 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5935 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3370 6
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 299 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9316 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8429 6
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5065 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8322 6
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 863 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13366 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8695 5
Oracle Java - язык программирования 2814 64
Microsoft Windows 14717 49
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 51 45
Linux OS 8581 36
Microsoft Windows 2000 12853 29
SAP Sybase 289 26
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 26
Delphi - язык программирования 134 26
C/C++ - Язык программирования 549 17
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 262 14
Ross Systems iRenaissance ERP 21 13
Microsoft SQL Server 1501 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 13
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 13
Microsoft Visual Studio 341 12
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 233 10
Embarcadero C++Builder 25 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 9
OpenText - Micro Focus - Borland Visigenic - Inprise VisiBroker 9 9
Oracle Java Development Kit - JDK 123 8
OpenText - Micro Focus - Borland StarTeam 8 8
Microsoft Windows NT 816 7
Embarcadero Interbase 39 7
Infor ERP LN 187 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 7
HP UX - Hewlett Packard Unix 227 6
Nokia Symbian OS 1400 6
Apple iPhone 6 6297 6
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 211 6
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 59 6
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 285 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 271 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 840 5
IBM DB2 354 5
C# - C Sharp - Язык программирования 261 5
Microsoft Office 3518 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 4
Microsoft Edge - браузер 1953 4
Раннев Кирилл 6 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Иванов Андрей 50 2
Орлик Сергей 76 2
Weiss Kevin - Вейсс Кевин 4 2
Samenuk George - Semenuk George - Семенюк Джордж 5 2
Лаврентьева Наталья 7 1
Журавлева Светлана 1 1
Ильин Анатолий 1 1
Якобсон Ивар 3 1
Alexander Jacob - Александер Якоб 2 1
Кулинич Андрей 1 1
Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
Гоголь Александр 21 1
Зверев Сергей 6 1
Helman Victor - Хелман Виктор 1 1
Куликова Татьяна 6 1
Демьянкова Татьяна 5 1
Турдакина Елена 6 1
Полутин Владимир 6 1
Петерсон Ольга 7 1
Фоминых Владимир 1 1
Шабанов Андрей 9 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 39 1
Борушевский Денис 37 1
Воронов Михаил 1 1
Constantine Larry - Константайн Ларри 5 1
Аристархов Андрей 2 1
Назарьев Андрей 1 1
Маклаков Сергей 1 1
Codd Edgar - Кодд Эдгар 4 1
Constantine Larry - Константин Лари 1 1
Иванова Роза 4 1
Бабкин Алексей 1 1
Колотилов Сергей 1 1
Павлюк Игорь 1 1
Кожевников Федор 1 1
Попова Мария 140 1
Карпачев Александр 24 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 127020 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13425 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50731 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40313 34
Европа 21529 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15642 15
США - Калифорния 4688 15
Беларусь - Белоруссия 4566 14
Украина 7387 14
Германия - Федеративная Республика 12198 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13846 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13089 7
Канада 4742 7
Япония 13039 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 6
Европа Восточная 3015 6
Казахстан - Республика 5089 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2605 5
Азия - Азиатский регион 5174 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15490 4
Россия - СФО - Новосибирск 3823 4
Франция - Французская Республика 7627 4
США - Нью-Йорк 3105 4
Армения - Республика 1654 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1892 3
Швеция - Королевство 3548 3
США - Калифорния - Скоттс-Вэлли 12 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3426 3
Америка 2167 3
Индия - Республика 5160 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 810 2
США - Колумбия - Вашингтон 1375 2
Америка Латинская 1721 2
Испания - Королевство 3626 2
Великобритания - Лондон 2384 2
Африка - Африканский регион 3319 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 997 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1024 2
Америка Северная 3123 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25118 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43289 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11237 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43181 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7211 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6998 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2674 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2060 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9617 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 7
Английский язык 6253 6
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1487 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21342 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2548 6
Экспорт - Экспортные операции 2838 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14463 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3842 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10201 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4627 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5120 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5108 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4811 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1218 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4242 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3562 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1715 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6707 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1522 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 771 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11138 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5388 3
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1326 2
Финансовые показатели 2141 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2090 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5760 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3097 2
Аренда 2175 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1368 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5802 3
Silicon.com 364 3
Vnunet 226 3
Инфобизнес 22 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11043 2
CNET Networks - CNET News 1642 2
Computer Weekly 373 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
EWeek 179 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
CBS MarketWatch 310 1
Открытые системы ИД 173 1
ComputerWire 51 1
PC Magazine - PCMag 80 1
cw360 84 1
InfoWorld 56 1
CNews - ZOOM.CNews 1764 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
The Register 1443 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 14
IDC - International Data Corporation 4872 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2449 4
Samsung Research 17 4
Gartner - Гартнер 3501 3
Fortune Global 500 283 2
S&P - Standard and Poor’s 483 1
S&P 500 554 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 544 1
Forbes Global 2000 32 1
Internet Stock Report 994 1
Gartner - AMR Research 48 1
NDP 53 1
Gartner - Meta Group 8 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 6
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1323 3
РАН - Российская академия наук 1821 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 67 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 173 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
СПбГИК - Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 2 1
Академия наук СССР - АН СССР 37 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 44 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 497 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2144 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11884 9
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
PC Expo 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240708, в очереди разбора - 849970.
Создано именных указателей - 122461.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще