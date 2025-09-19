Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куликова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Куликова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 2
|Avito - Авито работа - Авито подработка 354 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лукацкий Алексей 127 1
|Мишин Глеб 70 1
|Андреев Александр 26 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Карпачев Александр 25 1
|Капцов Сергей 12 1
|Тараба Вероника 29 1
|Прожогин Владимир 6 1
|Гудым Денис 20 1
|Раннев Кирилл 6 1
|Отрашевский Юрий 8 1
|Шкред Анатолий 11 1
|Кобзарева Ольга 11 1
|Гуров Сергей 8 1
|Ильин Анатолий 1 1
|Орлов Лев 4 1
|Борушевский Денис 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153303 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14373 2
|США - Калифорния 4730 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 3
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|Открытые системы ИД 175 1
