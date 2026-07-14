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Прожогин Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Прожогин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Герман Андрей 24 1
|Куликова Татьяна 8 1
|Пономаренко Максим 6 1
|Бондаренко Борис 1 1
|Майоркин Сергей 2 1
|Сидоренко Роман 1 1
|Вагапов Роберт 1 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Казак Максим 162 1
|Киселев Александр 115 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Серова Елена 320 1
|Алкснис Виктор 70 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457011, в очереди разбора - 727774.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457011, в очереди разбора - 727774.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.