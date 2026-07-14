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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197735
ИКТ 15241
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Прожогин Владимир

СОБЫТИЯ


14.07.2026 «РуПост» и «Скайфолл Лабс» подтвердили полную совместимость почтовой системы RuPost 4.2 и системы архивирования SkyV Arc 1.7.1 1
28.04.2021 Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам 1
18.03.2009 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе 1
01.11.2008 В Уфе завершил работу Форум «ИТ в промышленности и машиностроении» 1
27.10.2006 Documentum Services CIS объявила программу "Пора мигрировать!" 1
29.06.2005 РБК СОФТ представила отраслевое решение по автоматизации документооборота 1
19.04.2004 Documentum обнародовал новую стратегию работы в СНГ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Прожогин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5172 3
SAP SE 5586 2
Accenture plc 717 1
Dell Technologies - Dell Computer 2210 1
IBM - International Business Machines Corp 9684 1
HP Inc. 5876 1
Oracle Corporation 7062 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
OpenText 235 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
МРЦБ Консультационная фирма 11 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
Sheltered Harbor Alliance 1 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13876 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64505 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35903 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10594 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34559 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1452 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13652 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2732 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12111 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3291 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9851 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1020 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2971 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13012 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18007 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6622 1
Оцифровка - Digitization 5154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12137 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1898 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25935 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6491 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 827 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5159 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8590 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5056 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5593 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1801 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7767 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14177 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4363 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2023 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2465 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 919 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7622 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 714 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1369 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4304 1
Repository - Репозиторий 1160 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Dell EMC CyberProtect Cyber Recovery 1 1
Apple iPhone 6 4861 1
IBM FileNet 138 1
Dell EMC PowerProtect 5 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Герман Андрей 24 1
Куликова Татьяна 8 1
Пономаренко Максим 6 1
Бондаренко Борис 1 1
Майоркин Сергей 2 1
Сидоренко Роман 1 1
Вагапов Роберт 1 1
Никифоров Николай 1138 1
Аитов Тимур 197 1
Ермолаев Артем 379 1
Казак Максим 162 1
Киселев Александр 115 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Серова Елена 320 1
Алкснис Виктор 70 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14782 5
Россия - РФ - Российская федерация 165081 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54545 1
Казахстан - Республика 6012 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1425 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Россия - УФО - Свердловская область 1928 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 1
Россия - ПФО - Самарская область 1557 1
Украина 7911 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
Узбекистан - Республика 1987 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1779 1
Россия - СФО - Омская область 784 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Россия - УФО - Челябинская область 1496 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1299 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1042 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 919 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6127 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57322 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8770 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18051 1
Энергетика - Energy - Energetically 5816 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3842 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6561 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3724 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15932 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 1
Forrester Research 833 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457011, в очереди разбора - 727774.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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