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Dell EMC PowerProtect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.04.2021 Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам 2
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1
13.11.2019 Dell Technologies представила автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Dell EMC PowerProtect и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5160 3
Dell Technologies - Dell Computer 2190 3
Broadcom - VMware 2586 2
ESG - Enterprise Strategy Group 260 1
Google LLC 12568 1
Accenture plc 711 1
Sheltered Harbor Alliance 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10499 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1320 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 2
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 192 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3119 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5015 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 837 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4939 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14070 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 816 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 133 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 401 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1346 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1903 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 705 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 705 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3104 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3271 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2015 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 753 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2418 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7003 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 277 1
Оцифровка - Digitization 5110 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Apple iPhone 6 4861 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 170 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 185 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Dell EMC PowerOne 2 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell ProDeploy 7 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 127 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Broadcom - VMware Validated Design 4 1
Broadcom - VMware Cloud on Dell EMC 4 1
Ansible 132 1
Dell EMC CyberProtect Cyber Recovery 1 1
Google Cloud Platform - GCP 367 1
Red Hat Ansible 134 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Прожогин Владимир 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3605 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3822 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3103 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 1
Forrester Research 832 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
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