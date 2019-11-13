Dell представила автономную инфраструктуру EMC Powerone

Dell Technologies анонсировала автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone, упрощающую развертывание, управление и использование ИТ в организациях. Powerone сочетает в себе вычислительные возможности Poweredge, хранилище Powermax, сетевые решения Powerswitch, средства виртуализации Vmware и опции защиты данных Powerprotect. Все они оснащены встроенным интеллектом для автоматизации тысяч ручных операций в течение всего срока службы данной системы «все-в-одном».

«Самоуправляемая инфраструктура Powerone автоматизирует ИТ, поэтому заказчики могут уделять меньше внимания управлению технологиями, и больше - получению от них реальной пользы, – отметил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент Dell Technologies Infrastructure Solutions Group. – Если говорить о перспективах, то Powerone представляет собой большой шаг вперед. Это решение помогает клиентам сосредоточиться на раскрытии потенциала данных, позволяя ИТ-подразделениям внедрять инновации и быстрее достигать стоящих перед бизнесом целей».

В основе автономных операций Powerone – усовершенствованный встроенный движок автоматизации. Powerone позволяет пользователям сосредоточиться на своем бизнесе, будь то развертывание рабочих нагрузок, приложений или разработка новых продуктов и услуг. Благодаря функциям помощи в удержании полосы движения, навигации и другим функциям в автономных автомобилях транспортное средство может выполнять большинство операций самостоятельно. Пассажир должен лишь сообщить автомобилю нужный пункт назначения. Аналогично, усовершенствованная автоматизация Powerone позволяет администраторам определять желаемый бизнес-результат, а система рассчитывает лучшие способы сделать все остальное.

Движок автоматизации использует преимущества архитектуры микросервисов Kubernetes и рабочие процессы Ansible, чтобы помочь пользователям, предоставляя управляемый клиентом «ЦОД-как-услугу» (datacenter-as-a-service), автоматизируя настройку конфигурации и выделение ресурсов для компонентов системы.

Powerone предлагает единый интерфейс прикладного программирования (API) системного уровня, предоставляя пользователям возможность создавать пулы ресурсов для конкретных бизнес-задач. Для выполнения программируемых ИТ-операций вместо ручных этот API можно связать с существующими инструментами, такими как порталы сервисов. Этот подход известный под названием «инфраструктура как код», практически исключает необходимость входа в отдельные системы управления компонентами. С Powerone организации могут создавать готовые к нагрузке кластеры Vmware всего несколькими щелчками мышью.

Вот некоторые примеры преимуществ автономности Powerone: утилита Launch Assist ускоряет установку и настройку конфигурации благодаря встроенным рабочим процессам, основанным на валидированных архитектурах Vmware Validated Design и лучших практиках Dell EMC. Powerone помогает сэкономить время за счет автоматизации установки и настройки оборудования и кластеров Vmware; Lifecycle Assist снижает риски, упрощая ежедневные операции и управление жизненным циклом инфраструктуры с помощью автоматических обновлений и валидации модульной системы, постоянно поддерживая правильные настройки аппаратного и микропрограммного обеспечения; утилита Expansion Assist приводит инфраструктуру в соответствие с потребностями бизнеса, добавляя, освобождая или переназначая емкость и ресурсы с помощью функций автоматического выделения ресурсов и масштабирования. Для клиентов упрощается задача согласования операций ИТ с требованиями бизнеса.

Решение Dell EMC Powerone предлагает сервисы, обеспечивает безопасность и отказоустойчивость, необходимые для критически важных и новых приложений искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML), предусматривая при этом простую интеграцию с инструментами облачного управления, такими как Vmware vRealize.

Компоненты Dell EMC Powerone включают в себя: Powerone Controller – это встроенное специализированное устройство представляет собой движок автоматизации. Оно использует архитектуру микросервисов Kubernetes и рабочие процессы Ansible для автоматизации настройки конфигурации, выделения ресурсов и управления жизненным циклом компонентов системы; Poweredge MX: архитектура этого модульного сервера позволяет PowerEdge MX поддерживать несколько поколений технологических обновлений, включая микропроцессоры, новые типы хранилищ и инновации в области коммуникационных интерфейсов, обеспечивая готовность к внедрению будущих технологий. Powerone автоматизирует эту подвижную и гибкую вычислительную инфраструктуру, распределяя ресурсы по мере необходимости для по-настоящему динамичных вычислений, которые масштабируются в соответствии с потребностями; Powerswitch: коммутаторы Dell EMC обеспечивают работу некоторых крупнейших в мире сред веб-масштаба и предлагают пользователям выбор операционных систем, которые наилучшим образом соответствуют их требованиям. Powerone уменьшает сложность за счет абстрагирования и автоматизации коммутационного оборудования, благодаря чему для рабочих нагрузок Vmware автоматически выделяются виртуальные сети; Powermax: быстрый массив хранения данных обеспечивает высокую производительность без присущей СХД такого уровня сложности. Это достигается благодаря сочетанию мощной архитектуры, простых операций и проверенных инноваций. Для дополнительной простоты и ускорения операций Powerone автоматизирует весь процесс подготовки и зонирования хранилища, динамически назначает новые группы кластеров при обнаружении новых ресурсов; Powerprotect: для защиты ценных данных Powerone также позволяет воспользоваться полным портфелем средств защиты данных Powerprotect, отвечающих постоянно меняющимся из-за роста бизнеса требованиям и потребностям управления. Это решение предлагает резервное хранилище с поддержкой облаков, интегрированные специализированные устройства и программно-определяемые системы.

Чтобы помочь организациям еще быстрее реализовать предлагаемые преимущества в своей деятельности, Dell Technologies Services предоставляет услуги консалтинга и миграции Proconsult, помощь экспертов на местах Prodeploy для ускорения внедрения и услуги Prosupport Plus для постоянной поддержки с единой точкой контакта.

Сочетая мощь инфраструктуры Dell EMC с облачным программным обеспечением Vmware, решение Dell EMC Powerone входит в семейство Dell Technologies Cloud в качестве валидированной архитектуры Validated Design и упрощает переход заказчиков к гибридному облаку. Это помогает устранить сложность управления несколькими облаками, предоставляя согласованную инфраструктуру и операции для частных, публичных облаков и периферии.

Решение Dell EMC Powerone можно заказать уже сейчас, а его поставки по всему миру начнутся 22 ноября 2019 г.