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Индексная книга (каталог) CNews*
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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Automation

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation
  • Astra Automation представляет собой программную платформу, которая позволяет автоматизировать установку и обновление ПО, конфигурирование сетевого оборудования, настройку правил безопасности (в соответствии с требованиями регуляторов либо на основе собственных политик заказчика) и другие рутинные задачи по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, которые приходится регулярно решать техническим специалистам.
  • Automation Hub — это онлайн-сервис для пользователей Astra Automation, который представляет собой аналог Ansible Galaxy и предназначен для распространения сертифицированного контента Ansible от «Группы Астра» и ее партнеров.

СОБЫТИЯ

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06.07.2026 Отгрузки «Группы Астра» выросли на 41% во II квартале 2026 года 1
01.07.2026 В Astra Automation появился ИИ-ассистент: поиск информации стал быстрее и проще 2
29.05.2026 «Группа Астра» публикует неаудированные финансовые результаты за I квартал 2026 года 1
27.05.2026 Никита Кораблев, руководитель направления Astra Xplatform «Группы Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах 1
26.05.2026 ПАК XCloud: как работает частное облако под ключ от «Группы Астра» 1
06.05.2026 «Группа Астра»: пять основных трендов ИТ-автоматизации в 2026 году 1
15.04.2026 «Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления 1
12.02.2026 Опровергаем мифы: как обновить Astra Linux до версии 1.8 1
04.02.2026 Более 90% компаний в России планируют строить SOC с подрядчиками 1
20.01.2026 Феерия импортозамещения. В гигантском госведомстве грандиозный отказ от Microsoft Active Directory и мощная закупка российского ПО 2
20.01.2026 Автоматизация инфраструктуры стала удобнее: клиентам Astra Automation доступна Ansible-коллекция для управления VMmanager 3
24.12.2025 Ansible-коллекция для управления виртуализацией zVirt появилась в составе платформы автоматизации Astra Automation 3
01.12.2025 Релиз корпоративной платформы Astra Automation 2.0 1
27.11.2025 Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
14.07.2025 Запуск новой версии платформы для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой Astra Automation 1
14.02.2025 Astra Automation теперь позволяет динамически реагировать на события в инфраструктуре 1
18.12.2024 Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
26.09.2024 Вышла Astra Linux 1.8: что нового? 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 1
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 1
15.02.2024 Самый популярный российский Linux выпустил собственную платформу автоматизации 4
23.01.2024 «Группа Астра» начинает публичное тестирование Astra Automation 3
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
13.10.2023 Владельцы Astra Linux заработали на бирже 3,5 миллиарда 1
02.10.2023 Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1

Публикаций - 33, упоминаний - 44

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 7
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 5
Microsoft Corporation 25775 4
9594 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 4
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
Dell EMC 5180 3
Red Hat 1378 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Код Безопасности 812 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 3
Cisco Systems 5372 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 2
Proxima 56 2
СалютДевайсы - Элпитех 41 2
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
РСМ-системы 10 1
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 1
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Газпром нефть 725 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
BMW Group 482 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
7G 8 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Готэк ГП 12 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Шереметьево Хэндлинг 50 1
Катрен НПК 21 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 5
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 273 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
DevOps - Development и Operations 1240 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 4
Управляемость - Manageability 2271 4
Linux OS 11533 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 12
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 10
Red Hat Ansible 143 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 7
Microsoft Windows 16882 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 30 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 38 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra XPlatform 15 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра ИИ - Астра ИИ Код 7 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
QEMU 69 3
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 3
Red Hat libvirt 27 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Store 11 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Linux - Debian GNU 567 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 2
Ред Софт - Ред Адм 145 1
Добрынин Кирилл 10 10
Сивцев Илья 174 4
Султангалиев Тимурбулат 19 3
Степанюк Михаил 81 2
Тюрин Алексей 17 2
Фролов Денис 73 2
Шмаков Антон 72 2
Сельдемиров Александр 56 1
фон Розен Александр 45 1
Бородкина Елена 20 1
Иванец Евгений 40 1
Гавриленко Александр 62 1
Вихровский Кирилл 19 1
Приклонская Анна 12 1
Юсуфов Борис 2 1
Кораблев Никита 2 1
Хрулев Иван 1 1
Рустамов Рустам 548 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1210 1
Сотин Денис 216 1
Иванов Алексей 163 1
Семенов Александр 166 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Брюквин Юрий 300 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Игнатова Людмила 40 1
Добровинский Александр 48 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Прянишников Николай 316 1
Ульянов Николай 176 1
Шальнов Олег 20 1
Девянин Петр 10 1
Карпов Сергей 55 1
Воронин Павел 196 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 86 1
Булгаков Кирилл 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
VAD - Value Added Distribution 141 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
A2:Research 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Т1 Цифровая академия 54 1
АстраКонф 3 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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