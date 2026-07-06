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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Automation
- Astra Automation представляет собой программную платформу, которая позволяет автоматизировать установку и обновление ПО, конфигурирование сетевого оборудования, настройку правил безопасности (в соответствии с требованиями регуляторов либо на основе собственных политик заказчика) и другие рутинные задачи по обслуживанию ИТ-инфраструктуры, которые приходится регулярно решать техническим специалистам.
- Automation Hub — это онлайн-сервис для пользователей Astra Automation, который представляет собой аналог Ansible Galaxy и предназначен для распространения сертифицированного контента Ansible от «Группы Астра» и ее партнеров.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 44
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Добрынин Кирилл 10 10
|Сивцев Илья 174 4
|Султангалиев Тимурбулат 19 3
|Степанюк Михаил 81 2
|Тюрин Алексей 17 2
|Фролов Денис 73 2
|Шмаков Антон 72 2
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Бородкина Елена 20 1
|Иванец Евгений 40 1
|Гавриленко Александр 62 1
|Вихровский Кирилл 19 1
|Приклонская Анна 12 1
|Юсуфов Борис 2 1
|Кораблев Никита 2 1
|Хрулев Иван 1 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Сотин Денис 216 1
|Иванов Алексей 163 1
|Семенов Александр 166 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Добровинский Александр 48 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Прянишников Николай 316 1
|Ульянов Николай 176 1
|Шальнов Олег 20 1
|Девянин Петр 10 1
|Карпов Сергей 55 1
|Воронин Павел 196 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 86 1
|Булгаков Кирилл 133 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.