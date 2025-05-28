Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Broadcom Omnissa Horizon VMware Horizon Suite VMware VDI

Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon

ktops, Microsoft Azure Virtual Desktop (ранее – Windows Virtual Desktop) и Omnissa Horizon (ранее – VMWare Horizon), утверждают в компании. Переработанная архитектура Basis Workplace 3.0 постро
16.04.2018 Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon

ийское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифровые рабочие пространства с VMware Horizon. Благодаря внедрению проекта сотрудники Efes Rus могут безопасно подключаться

20.02.2017 Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения

Компания VMware представила обновления портфолио продуктов VMware Horizon. Инновации призваны уменьшить стоимость и сложность доставки и управления прил
23.12.2016 Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ

ованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании, полученные сертификаты соответствия удостове
01.09.2016 VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10

сальный подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10, а также новые возможности VMware Horizon и VMware Workspace ONE. Эти инновации продвигают идеологию цифрового рабочего

13.07.2016 Клиентам VMware Horizon Air станет доступна виртуализация настольных компьютеров и приложений в среде IBM Cloud

IBM и компания VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое позволит клиентам VMware Horizon Air использовать облачную виртуализацию настольных компьютеров и приложений в 
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air

Компания VMware, Inc. представила новые улучшения в VMware Horizon, решении для цифровых рабочих пространств, которое обеспечивает доставку и упр
23.09.2015 «Гипрогазоочистка» виртуализировала графические станции на базе Nvidia GRID и VMware Horizon

0 сотрудников офиса и, благодаря Nvidia GRID, 60 инженеров-проектировщиков. Планируется масштабирование до 200 обычных и 300 инженерных рабочих мест. Как отмечается, система основана на Nvidia GRID и VMware Horizon, что обеспечивает высокую производительность. В рамках проекта была создана централизованная платформа для работы с графически интенсивными приложениями. Кроме того, организован

08.09.2015 Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop

Компания Citrix представила бесплатный облачный сервис для переноса проектов, построенных на VMware Horizon View, в XenApp и XenDesktop. Как сообщили CNews в Citrix, созданный на базе но
12.08.2015 Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10

, предоставляемых VMware Workspace Suite, который включает AirWatch Enterprise Mobility Management, VMware Horizon, VMware Identity Manager и VMware Horizon Flex, для перехода на новую о
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU

для компаний полноценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступ
09.12.2014 11 декабря пройдет вебинар «Управление образами в VMware Horizon Mirage»

11 декабря 2014 г. состоится вебинар «Управление образами в VMware Horizon Mirage». Организатором мероприятия выступает компания VMware, мировой разработ
27.08.2014 VMware унифицирует управление контентом, мобильными и настольными системами при помощи Workspace Suite

тал доступа к решениям AirWatch by VMware по управлению мобильными системами и контентом, а также к VMware Horizon, сообщили CNews в VMware. Конечные пользователи смогут получить унифицированно
11.04.2014 VMware Horizon 6 обеспечивает доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам на базе интегрированной платформы

Компания VMware представила VMware Horizon 6 — интегрированное решение, которое обеспечивает доступ к опубликованным прил
28.08.2013 VMware упрощает ИТ-поддержку мобильных сотрудников с новыми возможностями Horizon Suite

Компания VMware представила новые возможности своего решения VMware Horizon Suite, упрощающие ИТ-поддержку растущего числа мобильных сотрудников. «VMwa
08.07.2013 VMware расскажет о решениях VMware Horizon Suite в рамках серии бесплатных вебинаров

нечных пользователей. В рамках мероприятий эксперты VMware расскажут о решениях, входящих в линейку VMware Horizon Suite. Так, 9 июля пройдет вебинар под названием «Обзор решения VMware View».

15.03.2013 Dell и VMware представили инфраструктурное решение для виртуализации рабочих мест

rastructure/VDI) на базе программного обеспечения VMware: Dell DVS Enterprise — Active System 800 с VMware Horizon View 5.2. Как сообщили CNews представители Dell, система Dell DVS Enterprise —
29.08.2012 VMware анонсировала платформу для высокомобильных сотрудников Horizon Suite

ий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры, представила альфа-версию программного комплекса VMware Horizon Suite — новой платформы, предоставляющей гибкое корпоративное рабочее окружени
23.07.2008 Thin Copy Desktop для VMware VDI от 3Par: гибкое управление виртуальными ПК

Компания 3Par, разработчик решений в области хранения данных, представила 3Par Thin Copy Desktop for VMware VDI – инструмент автоматического выделения физических ресурсов в хранилище данных и управления виртуальными настольными ПК для VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI). 3Par Thin Copy

Публикаций - 138, упоминаний - 204

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 98
Dell EMC 5180 22
Citrix Systems 868 21
Microsoft Corporation 25775 18
Nvidia Corp 4002 15
Broadcom - VMware End-User Computing 26 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Intel Corporation 12811 10
Cisco Systems 5372 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Google LLC 12688 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Apple Inc 13154 6
Oracle Corporation 7074 6
SAP SE 5601 5
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 5
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 4
NetApp - Network Appliance 667 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
Крок - Croc 1964 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Salesforce 498 4
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 4
Galard - Галард 11 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Базис Консалтинговая компания 35 3
Teradici 8 3
Orion soft - Орион софт - 315 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростелеком 10948 3
Nutanix 114 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Lenovo Group 2446 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
SoftBank Group 284 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Lockheed Martin 777 1
AECOM 10 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
MGM Resorts International 4 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Columbia Sportswear 6 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Буарон 3 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Актион ГК 19 1
Чумак 1 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Brixo - Бриксо 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
BMW Group 482 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 88
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 70
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 21
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 18
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 14
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 14
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 13
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 11
Microsoft Windows 16882 35
Broadcom - VMware vSphere 614 31
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 20
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 19
Citrix XenDesktop 100 17
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 16
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 14
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 10 1938 13
Nvidia GRID vGPU 57 12
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 12
Apple iOS 8583 12
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 12
Google Android 15243 11
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 11
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 10
Apple macOS 2419 10
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 9
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 9
Broadcom - VMware App Volumes 11 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 9
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 8
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 8
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 8
Broadcom - VMware Blast Extreme 8 8
Microsoft Azure 1526 7
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 7
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 6
Basis - Базис.Workplace 81 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 6
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 6
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 5
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 14 5
Broadcom - VMware Identity Manager 11 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Nvidia Tesla GPU 198 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 5
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 8
Климов Иван 30 6
Лебедев Владимир 94 4
Lalla Steve - Лалла Стив 6 4
Свидерский Евгений 77 3
Халяпин Сергей 96 3
Данильянц Алексей 21 3
Василенко Александр 99 3
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 3
Сорокин Дмитрий 64 3
Шатов Сергей 5 2
Груздев Сергей 48 2
Рукавишникова Мария 23 2
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 2
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Авсеенко Михаил 5 2
Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 2
Белов Руслан 15 2
Frieberg Erik - Фриберг Эрик 3 2
Brown Jeff - Браун Джефф 16 2
Кулик Вадим 206 2
Свиридов Владимир 28 2
Массух Илья 239 1
Копейкин Алексей 16 1
Гуденко Антон 5 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Горохов Евгений 40 1
Касимов Денис 23 1
Хрипунов Павел 20 1
Ефимов Петр 39 1
Савченко Константин 16 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Коростелев Павел 43 1
Ян Константин 24 1
Игнатов Сергей 80 1
Даванков Владислав 15 1
Бочкин Александр 62 1
Зотов Алексей 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Европа 24964 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Узбекистан - Республика 2005 3
США - Огайо 291 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Израиль 2856 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 2
Украина - Киев 1151 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 12 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 15
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Reference - Референс 222 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Аренда 2687 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 3
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Fortune 211 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Arlington Research 8 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
Микроинформ 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
VMworld 29 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Dell Solutions Forum 4 1
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 1
Старкон 3 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще