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Broadcom Omnissa Horizon VMware Horizon Suite VMware VDI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.05.2025
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Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon
ktops, Microsoft Azure Virtual Desktop (ранее – Windows Virtual Desktop) и Omnissa Horizon (ранее – VMWare Horizon), утверждают в компании. Переработанная архитектура Basis Workplace 3.0 постро
|16.04.2018
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Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon
ийское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифровые рабочие пространства с VMware Horizon. Благодаря внедрению проекта сотрудники Efes Rus могут безопасно подключаться
|20.02.2017
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Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения
Компания VMware представила обновления портфолио продуктов VMware Horizon. Инновации призваны уменьшить стоимость и сложность доставки и управления прил
|23.12.2016
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Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ
ованиям безопасности ФСТЭК России комплексов программ VMware vSphere with Operations Management 6 и VMware Horizon. Как рассказали CNews в компании, полученные сертификаты соответствия удостове
|01.09.2016
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VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10
сальный подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10, а также новые возможности VMware Horizon и VMware Workspace ONE. Эти инновации продвигают идеологию цифрового рабочего
|13.07.2016
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Клиентам VMware Horizon Air станет доступна виртуализация настольных компьютеров и приложений в среде IBM Cloud
IBM и компания VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое позволит клиентам VMware Horizon Air использовать облачную виртуализацию настольных компьютеров и приложений в
|19.02.2016
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VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air
Компания VMware, Inc. представила новые улучшения в VMware Horizon, решении для цифровых рабочих пространств, которое обеспечивает доставку и упр
|23.09.2015
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«Гипрогазоочистка» виртуализировала графические станции на базе Nvidia GRID и VMware Horizon
0 сотрудников офиса и, благодаря Nvidia GRID, 60 инженеров-проектировщиков. Планируется масштабирование до 200 обычных и 300 инженерных рабочих мест. Как отмечается, система основана на Nvidia GRID и VMware Horizon, что обеспечивает высокую производительность. В рамках проекта была создана централизованная платформа для работы с графически интенсивными приложениями. Кроме того, организован
|08.09.2015
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Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop
Компания Citrix представила бесплатный облачный сервис для переноса проектов, построенных на VMware Horizon View, в XenApp и XenDesktop. Как сообщили CNews в Citrix, созданный на базе но
|12.08.2015
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Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10
, предоставляемых VMware Workspace Suite, который включает AirWatch Enterprise Mobility Management, VMware Horizon, VMware Identity Manager и VMware Horizon Flex, для перехода на новую о
|03.02.2015
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Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU
для компаний полноценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступ
|09.12.2014
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11 декабря пройдет вебинар «Управление образами в VMware Horizon Mirage»
11 декабря 2014 г. состоится вебинар «Управление образами в VMware Horizon Mirage». Организатором мероприятия выступает компания VMware, мировой разработ
|27.08.2014
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VMware унифицирует управление контентом, мобильными и настольными системами при помощи Workspace Suite
тал доступа к решениям AirWatch by VMware по управлению мобильными системами и контентом, а также к VMware Horizon, сообщили CNews в VMware. Конечные пользователи смогут получить унифицированно
|11.04.2014
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VMware Horizon 6 обеспечивает доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам на базе интегрированной платформы
Компания VMware представила VMware Horizon 6 — интегрированное решение, которое обеспечивает доступ к опубликованным прил
|28.08.2013
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VMware упрощает ИТ-поддержку мобильных сотрудников с новыми возможностями Horizon Suite
Компания VMware представила новые возможности своего решения VMware Horizon Suite, упрощающие ИТ-поддержку растущего числа мобильных сотрудников. «VMwa
|08.07.2013
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VMware расскажет о решениях VMware Horizon Suite в рамках серии бесплатных вебинаров
нечных пользователей. В рамках мероприятий эксперты VMware расскажут о решениях, входящих в линейку VMware Horizon Suite. Так, 9 июля пройдет вебинар под названием «Обзор решения VMware View».
|15.03.2013
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Dell и VMware представили инфраструктурное решение для виртуализации рабочих мест
rastructure/VDI) на базе программного обеспечения VMware: Dell DVS Enterprise — Active System 800 с VMware Horizon View 5.2. Как сообщили CNews представители Dell, система Dell DVS Enterprise —
|29.08.2012
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VMware анонсировала платформу для высокомобильных сотрудников Horizon Suite
ий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры, представила альфа-версию программного комплекса VMware Horizon Suite — новой платформы, предоставляющей гибкое корпоративное рабочее окружени
|23.07.2008
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Thin Copy Desktop для VMware VDI от 3Par: гибкое управление виртуальными ПК
Компания 3Par, разработчик решений в области хранения данных, представила 3Par Thin Copy Desktop for VMware VDI – инструмент автоматического выделения физических ресурсов в хранилище данных и управления виртуальными настольными ПК для VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI). 3Par Thin Copy
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 8
|Климов Иван 30 6
|Лебедев Владимир 94 4
|Lalla Steve - Лалла Стив 6 4
|Свидерский Евгений 77 3
|Халяпин Сергей 96 3
|Данильянц Алексей 21 3
|Василенко Александр 99 3
|Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 3
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Шатов Сергей 5 2
|Груздев Сергей 48 2
|Рукавишникова Мария 23 2
|Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 2
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
|Авсеенко Михаил 5 2
|Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
|Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 2
|Белов Руслан 15 2
|Frieberg Erik - Фриберг Эрик 3 2
|Brown Jeff - Браун Джефф 16 2
|Кулик Вадим 206 2
|Свиридов Владимир 28 2
|Массух Илья 239 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Гуденко Антон 5 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Горохов Евгений 40 1
|Касимов Денис 23 1
|Хрипунов Павел 20 1
|Ефимов Петр 39 1
|Савченко Константин 16 1
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
|Коростелев Павел 43 1
|Ян Константин 24 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Даванков Владислав 15 1
|Бочкин Александр 62 1
|Зотов Алексей 69 1
|Fortune 211 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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