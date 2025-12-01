Citrix Virtual Apps and Desktops

Разделы

01.12.2025 ITPod поставила серверный кластер для 3D VDI в международную сеть дата-центров 1
28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
25.09.2024 «Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro 1
12.08.2024 Basis Workplace занял первое место в рейтинге VDI CNews 1
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения 1
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк» 1
03.04.2024 В новой версии системы терминального доступа Termit появилась опция поддержки серверов под управлением ОС Windows 1
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
31.03.2022 Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения 1
21.03.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров VDI 2022 1
17.12.2021 Андрей Шкатов -

Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании

 1
08.12.2021 Сергей Халяпин -

Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний

 2
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix 1
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве 2
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
15.07.2020 Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего 1
12.05.2020 Citrix расширила предложения технологии Remote PC Access 6
13.04.2020 Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными 1
19.02.2020 Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google 1
12.02.2020 Citrix выпустила сервис для анализа производительности приложений и ПК 2
29.08.2019 Citrix выпускает решение «рабочее место как услуга» для продуктов Microsoft 1
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень 1
22.05.2019 Citrix представила цифровое рабочее пространство для Google Cloud 1
15.04.2019 Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform 1
13.11.2018 Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 2
04.03.2015 «Газинформсервис» внедрил защищенную систему терминального доступа в «Газпроме» 1
26.03.2010 5 апреля пройдёт конференция Citrix Systems по виртуализации рабочих станций 1
15.04.2008 22 апреля состоится конференция Citrix Virtualizations Conference 2008 1

Citrix Systems 847 23
Microsoft Corporation 25365 6
Broadcom - VMware 2515 5
Google LLC 12365 3
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 3
Intel Corporation 12599 3
Softline - Софтлайн 3359 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2632 3
Nvidia Corp 3796 2
Хост ГК - HostVM 65 2
Базис Консалтинговая компания 34 2
Orion soft - Орион софт - 228 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5340 2
МегаФон 10158 2
Nutanix 108 2
SAP SE 5471 2
Dell EMC 5111 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 890 2
Комплит - Complete 108 2
Directum - Директум 1190 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 435 2
ESG - Enterprise Strategy Group 255 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
Comindware - Колловэар 185 1
Zabbix SIA - Заббикс 138 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 1
OpenText 215 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 180 1
Tonk - Тонк ГК 61 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Газинформсервис - ГИС 435 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 348 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Infomaximum - Инфомаксимум 56 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 548 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Afiniti 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 66 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 1
МОСГАЗ 45 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Беларусбанк АСБ 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1548 1
РЖД - Российские железные дороги 2023 1
Газпром ПАО 1429 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 1
Альфа-Банк 1894 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 145 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Boeing 1021 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
Совкомбанк ПАО 296 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Ак Барс Банк 277 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Альфа-Капитал УК 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2024 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 85 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 254 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12398 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6742 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9843 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1730 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32098 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57917 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2986 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27262 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 860 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19049 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2616 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12351 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11645 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6032 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12765 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5739 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8195 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6973 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12462 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25809 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21872 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15047 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13432 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4167 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2902 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2274 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4547 3
Microsoft Windows 16471 12
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 11
Linux OS 11071 11
Broadcom - VMware Horizon Suite 123 10
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 7
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 34 7
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 5
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN 15 4
Citrix NetScaler 66 4
Basis - Базис.Workplace 67 4
Microsoft Azure 1473 4
Citrix XenDesktop 100 3
Dell Wyse 62 3
Microsoft Office 4017 3
Google Cloud Platform - GCP 348 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1562 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 3
Citrix Gateway 10 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 118 2
Citrix XenServer 94 2
Citrix Managed Desktops 2 2
Citrix Analytics 6 2
Citrix MCS - Citrix Machine Creation Services 2 2
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 49 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 116 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 890 2
Новые облачные технологии - МойОфис 913 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2392 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 2
Microsoft Office 365 991 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 325 2
Broadcom - VMware vSphere 598 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
HPE ProLiant 400 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 435 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
HPE 3PAR 103 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Халяпин Сергей 90 4
Климов Иван 28 2
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 2
Bowker Mark - Баукер Марк 6 2
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
Кузнецов Сергей 162 2
Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
Франтов Роман 14 1
Самедов Тимур 21 1
Валеев Рафаэль 11 1
Касимов Денис 22 1
Мишина Ирина 2 1
Миронов Дмитрий 16 1
Бухтияров Андрей 18 1
Бочкин Александр 50 1
Рыжий Алексей 6 1
Казарцев Алексей 27 1
Чернышов Андрей 16 1
Бобров Михаил 7 1
Карпенко Владимир 26 1
Астахов Дмитрий 1 1
Прексин Олег 2 1
Панченко Юрий 6 1
Вахонин Сергей 24 1
Красильников Сергей 4 1
Зайцев Павел 46 1
Зайчиков Илья 20 1
Enslin Robert - Энслин Роберт 4 1
Carley Paul - Карли Пол 1 1
Поляков Евгений 14 1
Горьков Алексей 1 1
Варламова Светлана 2 1
Ежов Василий 46 1
Гундарев Денис 2 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Гусев Михаил 25 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53652 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 3
Япония 13584 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 2
СССР - Ленинград 112 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 408 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 1
Южная Корея - Республика 6894 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Европа Восточная 3124 1
Израиль 2795 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Турция - Турецкая республика 2513 1
Украина 7823 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1421 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1597 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 979 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5926 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6317 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11833 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1571 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1055 2
Экономический эффект 1221 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3281 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1333 2
Образование в России 2582 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5362 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6315 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5454 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20513 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1086 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2532 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1835 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2834 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 37 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Arlington Research 8 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4951 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
Gartner - Гартнер 3625 1
Fortune Global 500 291 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
Citrix Synergy 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2150 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 557 1
