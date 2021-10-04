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Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве

Nutanix и Citrix Systems объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они предложат безопасный и гибкий доступ по требованию к приложениям, рабочим столам и данным с любого устройства, в любом месте и масштабе с помощью гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix (HCI) и мультиоблачных сервисов Citrix DaaS и Virtual Apps and Desktops.

«Организации по-прежнему находятся в поиске надежных и гибких решений для обеспечения гибридной модели работы, – сказал Таркан Манер, коммерческий директор Nutanix. – Nutanix и Citrix совместно предоставят решения для удаленной работы, которые можно развернуть в частных и публичных облаках. Сочетая простоту гиперконвергентной платформы Nutanix с сервисами Citrix Virtual Apps and Desktops, мы поможем компаниям расширить рабочие возможности сотрудников, где бы те ни находились».

В рамках партнерства Nutanix станет предпочтительной HCI-платформой для Citrix в гибридных и мультиоблачных средах. Платформа Nutanix предоставляет ИТ-среду для сервисов виртуальных приложений и рабочих столов Citrix. Клиенты смогут воспользоваться преимуществами ведущей в отрасли HCI-платформы – локально или в публичном облаке – и получить простоту, экономические преимущества и единую панель управления, обеспечивающую переносимость рабочих нагрузок в облаках.

Citrix – предпочтительное корпоративное решение в области вычислений для конечных пользователей на платформе Nutanix. Citrix Virtual Apps and Desktops, поставляемый как часть Citrix Workspace, позволяет организациям предоставлять персонализированный доступ к системам, информации и инструментам через единую среду. В ней динамически применяются политики безопасности на основе анализа среды и поведения пользователей, чтобы они могли работать, когда, где и как они хотят, с уверенностью, что их приложения, информация и устройства в безопасности. Брокер Citrix для инфраструктуры виртуальных рабочих столов уже используют тысячи клиентов Nutanix. Они получат преимущества от единой платформы поддержки цифрового рабочего пространства, которая обеспечивает безопасность приложений и данных, эффективность и продуктивность для всех отраслей и сценариев использования.

Благодаря сотрудничеству Nutanix и Citrix предоставят полный набор сервисов «рабочий стол как услуга» (DaaS) за счет возможности приобретать развертывать и управлять средами Citrix на платформе Nutanix. Компании будут работать вместе над программами вывода продуктов на рынок, дорожными картами развития, а также поддержкой клиентов.

«Компании по всему миру быстро переходят к гибридной рабочей среде, – сказал Гектор Лима, исполнительный вице-президент и директор по работе с клиентами Citrix. –Укрепив наше партнерство, Citrix и Nutanix дадут клиентам правильные «строительные блоки», чтобы они могли осуществить переход и получить конкурентные преимущества от привлечения и удержании талантов и возможности масштабирования операций».

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