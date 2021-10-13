Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Citrix Systems
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 571, упоминаний - 1393
Citrix Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тищенко Юрий 14 13
|Мухин Максим 18 13
|Скородумов Олег 17 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Базалей Наталья 14 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Кравченко Денис 24 12
|Чекель Павел 15 12
|Свердлов Михаил 29 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Пшиченко Дмитрий 19 10
|Калюжный Игорь 24 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Воробьев Артем 14 8
|Клеев Владимир 9 8
|Козырь Сергей 30 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Строкович Антон 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Быстров Константин 19 7
|Халяпин Сергей 77 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Николаев Евгений 13 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Сергеев Александр 21 5
|Самошкин Дмитрий 19 5
|Козлов Александр 54 5
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
|Герасимов Александр 40 5
|Бетсис Павел 84 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Wikipedia - Википедия 274 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
|РБК Инновации 36 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
|Bloomberg 785 1
|ZDnet 381 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
|Ведомости 259 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|CrunchBase 62 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
|SeekingAlpha 1 1
|Virus Bulletin 19 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757118, в очереди разбора - 660809.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757118, в очереди разбора - 660809.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru