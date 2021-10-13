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Citrix Systems


13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 1
12.10.2021 Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества 9
07.10.2021 Citrix объявила об изменениях в руководстве 10
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве 2
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 2
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 6
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA 8
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 2
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
22.03.2021 Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021» 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 1
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike 6
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 11
12.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» 2
10.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности» 2
08.02.2021 Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA 5
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы 4
21.01.2021 Исследование: как крупный бизнес будет развивать технологии для дистанционной работы 2
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 6
08.12.2020 Прогноз: к 2023 году более половины компаний перейдет на облачные бизнес-модели 1
02.12.2020 Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering 2
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 3
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 3
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 7
10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест 6
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace 1

Публикаций - 571, упоминаний - 1393

Citrix Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 177
IBM 3527 32
SAP SE 3207 29
Cisco Systems 2037 28
VMware 1829 26
Google LLC 7128 25
Samsung Electronics 5633 18
VK - Mail.ru Group 2482 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
Ланит ГК 1155 14
Крок 1219 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 12
АйТи 749 11
Oracle Corporation 3331 11
G-Core Labs 64 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
HP Inc. 2898 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Dell EMC 2387 9
Instabank - Инстабанк 12 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Nvidia Corp 2011 7
Intel Corporation 4152 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Acronis - Акронис 364 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
3727 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Код Безопасности 365 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Ланит Интеграция 101 5
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 14
ВТБ Банк Москвы 371 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 13
МДМ Банк 150 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
Открытие ФК 538 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Альфа-Банк 1123 4
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
X5 Group 599 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Альфа-Капитал УК 45 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
ФосАгро 54 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Уралхим ОХК АО 43 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Lego 84 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 2
re:Store 106 2
Газпром нефть 380 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
CNBFL - City National Bank of Florida - Городской национальный банк Флориды 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Nike 85 1
Северсталь Менеджмент 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Правительство РФ 2200 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Linux Foundation 157 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
4CIO 12 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 33
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 29
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 23
OpenStack 347 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 6
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 6
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 5
Kubernetes 307 5
Flash 472 5
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 4
Microsoft Windows 10 6612 60
Google Android 10750 43
Apple iOS 5741 25
Linux OS 4243 20
Microsoft Azure 1171 18
Nvidia GeForce GTX 2054 15
AWS - Amazon Web Services 568 14
Citrix NetScaler Gateway 31 12
Microsoft Office 365 769 12
Citrix Workspace Digital Workspace 16 11
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 11
Microsoft Windows 850 9
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 9
Microsoft Windows 7 1662 9
Citrix ShareFile 10 8
Apple macOS 922 8
Citrix GoToMeeting 19 8
Citrix SD-WAN 10 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 6
Citrix XenMobile 16 6
Microsoft SQL Server 789 5
Citrix XenApp 84 5
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 5
Google Cloud Platform - GCP 194 5
Nvidia GRID vGPU 37 5
HPE ProLiant - Серия серверов 99 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 5
Citrix Gateway 6 5
SQL - Язык программирования 432 4
Microsoft Skype 1462 4
Citrix Cloud 9 4
MobilityLab WorksPad 36 4
Citrix Workspace Cloud 4 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Aladdin JaCarta 147 4
Java - Язык программирования 1167 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 177 4
Тищенко Юрий 14 13
Мухин Максим 18 13
Скородумов Олег 17 12
Сафронов Юрий 61 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Хрусталев Александр 31 12
Базалей Наталья 14 12
Потёмкин Роман 20 12
Кравченко Денис 24 12
Чекель Павел 15 12
Свердлов Михаил 29 11
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Пшиченко Дмитрий 19 10
Калюжный Игорь 24 9
Атанесов Саргис 13 8
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Воробьев Артем 14 8
Клеев Владимир 9 8
Козырь Сергей 30 7
Румянцева Ольга 45 7
Строкович Антон 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Быстров Константин 19 7
Халяпин Сергей 77 7
Стуров Дмитрий 25 7
Николаев Евгений 13 6
Разгуляев Валерий 18 6
Серебряков Виктор 42 6
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 5
Игнатов Виктор 12 5
Сергеев Александр 21 5
Самошкин Дмитрий 19 5
Козлов Александр 54 5
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
Герасимов Александр 40 5
Бетсис Павел 84 4
Нестеров Алексей 79 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 199
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 58
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 26
Германия - Федеративная Республика 3614 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 23
Восточная Европа 1669 23
Европа 3730 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 20
Франция - Французская Республика 2112 19
Казахстан - Республика 2621 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 11
Япония 2760 8
Италия - Итальянская Республика 1371 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Европа Западная 610 6
Россия - Ростовская область 860 6
Индия - Республика 2161 5
Украина 3347 5
Испания - Королевство 1248 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 4
Ближний Восток 1468 4
Бразилия - Федеративная Республика 1121 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Южная Америка 313 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Австралия - Австралийский Союз 1118 3
Прибалтика - Балтия 589 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Северная Америка 1405 3
Португалия - Португальская Республика 316 3
Аргентина - Аргентинская Республика 187 3
Германия - Нюрнберг 7 3
Россия - Тульская область 752 2
Сингапур - Республика 808 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 49
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Русский язык 970 1
Whitebox 3 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 203 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Аутсорсинг 84 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Wikipedia - Википедия 274 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
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AV-Test Institute 26 1
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Markswebb 21 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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