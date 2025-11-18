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Citrix Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.11.2025
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Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления
Лучше поздно, чем... Хакеры с повышенным уровнем компетентности эксплуатировали критические уязвимости в продуктах Citrix и Cisco ещё до того, как информация о них вышла в публичное поле. Речь идёт о «баге» CVE-2025-5777 (также известном как Cisco Bleed 2), который затрагивает Citrix NetScaler ADC и
|10.07.2025
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Новая «дыра» в Citrix уже используется в хакерских атаках. Citrix все отрицает
Вторая итерация Эксперты по кибербезопасности выявили новую критическую уязвимость в программных компонентах Citrix NetScaler ADC и Gateway и выпустили демонстрационный эксплойт к ней. Хотя вендор утверждает, что признаков активной эксплуатации пока не наблюдается, независимые исследователи говорят, ч
|15.07.2024
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ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения
ВТБ меняет Citrix на «Базис» Как стало известно, CNews банк ВТБ внедрит платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Отечественное решение заменит используемый в финансовой организации программны
|25.06.2024
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«Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare
более актуальных потребностей рынка», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса». Под «известными зарубежными продуктами» в первую очередь подразумевается софт VMWare, Microsoft, а также Citrix, пояснил представитель компании в разговоре с CNews. В середине марта 2024 г. «Базис» представил «полностью импортонезависимую» экосистему продуктов и технологий виртуализации. В ее сост
|19.01.2024
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Citrix, VMware и Atlassian одновременно объявили о критических «дырах». Нужно срочно обновиться
Citrix: 5,5-8,2 балла CVSS Citrix объявил о выявлении уязвимостей нулевого дня в NetScaler ADC и NetScaler Gateway. Они не являются критическими, но тем не менее хакеры уже эксплуатируют их. «Баг» под индексом CVE-2023-6
|11.12.2023
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«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix
время, по скорости передачи данных он опережает иностранного конкурента на 30%. Второй продукт – платформа виртуализации рабочих мест Basis WorkPlace 2.0. Его иностранными аналогами являются VMware, Citrix XenDesktop, Windows Virtual Desktop и Citrix Workspace Enterprise. Basis WorkPlace 2.0 поддерживает геораспределенный кластер и работает на 22% быстрее предыдущей версии. Мартирос
|20.07.2023
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Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры
Три уязвимости, одна критическая Компания Citrix известила пользователей о существовании критической уязвимости в ее продуктах, которой
|21.03.2023
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Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle
ений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, усилила техническую поддержку и теперь оказывает помощь в вопросах, связанных с обеспечением жизненного цикла продуктов Citrix и Oracle в России. Об этом CNews сообщили представители Softline. В связи с тем, что вендоры покинули российский рынок, но многие компании продолжают использовать ПО и оборудование этих
|09.01.2023
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Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.
Угроза только выросла Две критические уязвимости в Citrix ADC и Gateway, обнаруженные и устраненные в ноябре-декабре 2022 г., до сих пор угрожаю
|28.12.2022
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Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим
Немногочисленные целевые атаки Компания Citrix настоятельно рекомендует как можно быстрее установить обновления, устраняющие критичес
|08.11.2022
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Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix
т зависеть от финансовых показателей Umbrella Infocare на соответствующие даты. Для чего Umbrella Infocare нужна Softline Umbrella Infocare перепродает облачные сервисы от Amazon Web Services (AWS) и Citrix. Также компания оказывает услуги миграции в облака, облачной оптимизации, поддержки и развертывания ПО и аналитики в сфере больших данных. Покупка Umbrella Infocare, крупного партнера Am
|01.02.2022
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Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд
t) и Vista Equity Partners (Vista) договорились о покупке американского разработчика ПО для бизнеса Citrix. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Citrix.
|17.12.2021
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Андрей Шкатов -
Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании
«Получать доступ к приложениям и при этом не зависеть от инфраструктуры» CNews: Что представляет собой проект, реализованный «Рив Гош» на базе технологий Citrix? Какие задачи обсуждались на начальном его этапе? Андрей Шкатов: Нам нужно было создать цифровые рабочие места, обеспечив доступ к приложениям как офисным, так и мобильным сотрудникам —
|08.12.2021
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Сергей Халяпин -
Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний
CNews: Что именно может сегодня предложить Citrix производственным предприятиям? Какие области охватывают эти предложения и какие пробле
|18.11.2021
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Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix
Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа: Citrix Virtual Apps and Desktops и Citrix ADC. Решения Citrix используются крупными компаниями для организации удален
|12.10.2021
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Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества
ивного уровня. Компании анонсировали новый совместный проект, который будет включать запуск сервиса Citrix «рабочее место как услуга» (Desktop-as-a-Service, DaaS) в облаке Google Cloud. Для бес
|07.10.2021
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Citrix объявила об изменениях в руководстве
Citrix Systems сообщила о назначении председателя совета директоров Citrix Боба Кальдерони (Bob Calderoni) на должность временного генерального директора и прези
|04.10.2021
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Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве
Nutanix и Citrix Systems объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они предложат безопас
|26.05.2021
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Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли
листы — движущая сила экономики знаний и завтрашние бизнес-лидеры. Согласно последнему исследованию Citrix Systems, которое посвящено эффекту цифрового поколения (The Born Digital Effect), они
|17.05.2021
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Какие решения должны быть в цифровом офисе
Что предлагают вендоры Олег Дмитриев, менеджер по продуктам Citrix компании «ОЛЛИ Дистрибуция», уверен, удаленный формат работы может быть эффективным. При этом результаты опроса, проведенного CNews Analytics совместно с Citrix, показали, что бол
|13.05.2021
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Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA
нии Войтека Жичинского (Wojtek Życzyński) на пост директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA. Его непосредственным руководителем стала Пилкку Аасма (Pilkku Aasma), вице-президент Citrix по партнерским продажам в EMEA. Жичинский приступил к работе в Citrix 4 мая 2021 года. Он стал частью команды топ-менеджеров, отвечающих за экосистемы и дистрибьюторские продажи в
|22.03.2021
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Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021»
23 марта 2021 года состоится онлайн-конференция CNews «E-commerce 2021», на которой компания Citrix выступит с докладом «Защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным откуда уго
|02.03.2021
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Citrix завершила сделку по приобретению Wrike
ПО для организации рабочих процессов по модели SaaS. Сделка оценивается в $2,25 млрд. В результате Citrix будет предоставлять самую полнофункциональную облачную платформу, которая позволит все
|12.02.2021
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Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности»
состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: уроки 2020, задачи 2021». Событи
|10.02.2021
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Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности»
состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: Уроки 2020, Задачи 2021». Событи
|08.02.2021
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Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA
й удаленной работы и созданием комфортных условий труда. Аасма сменит на этом посту Дарена Финни (Daren Finney), который переходит на должность главного операционного директора глобальной организации Citrix. Аасма и Финни подчиняются Бронвин Хастингс (Bronwyn Hastings), старшему вице-президенту компании по развитию глобальной дистрибьюторской сети и экосистемы. Пилкку Аасма приходит в Ci
|20.01.2021
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Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда
Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сдел
|02.12.2020
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Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering
Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позволил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, затрагивающий 20 тыс. сотрудников, стал крупнейшим в Росси
|12.11.2020
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Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust
абочих мест, которые защищают доступ и приложения, где бы ни находился сотрудник. Два новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и
|10.11.2020
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Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест
Citrix Systems, Inc. расширила программу Citrix Ready Workspace Security и включила в нее решения для модели безопасности нулевого дов
|22.10.2020
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Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace
Acronis разработала интегрированное решение для сервис-провайдеров, которое призвано усилить защиту данных клиентов в Citrix Workspace вне зависимости от их физического местоположения. Citrix стремится к созданию стабильного рабочего процесса, свободного от осложнений и отвлекающих факторов, что позволя
|08.09.2020
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Citrix назначила нового регионального вице-президента по развивающимся рынкам
равления продажами, развития бизнеса, стратегического планирования и маркетинга. Он будет подчиняться непосредственно Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему-вице-президенту и управляющему директору Citrix EMEA. «Сегодня очень интересно работать в Citrix, — сказал Амир Сохраби. — Компания предлагает решения, которые ориентированы на потребности сотрудников, позволяют лучше работать
|12.08.2020
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Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies
ogies Андрей Медов обнаружил уязвимость в системе управления корпоративными мобильными устройствами Citrix XenMobile. При переходе по специально сформированному адресу злоумышленник мог читать
|11.08.2020
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Citrix переносит возможности файервола для веб-приложений в облако
Компания Citrix Systems, Inc. запустила новый облачный сервис Citrix Web App and API Protection
|29.07.2020
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Citrix подвела итоги второго квартала 2020 года
обов продвижения и внедрения наших облачных сервисов. Исторически сложилось так, что с Microsoft нас связывают самые долгие стратегические отношения, — сказал главный исполнительный директор компании Citrix Дэвид Хеншелл (David Henshall). — Наши компании инвестируют в совместные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение информированности заказчиков, стимулирование спроса и управл
|15.07.2020
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Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего
лжением одного из самых длительных стратегических партнерств в отрасли. По условиям сделки, решение Citrix Workspace станет приоритетной платформой цифровых рабочих мест для заказчиков Microsof
|25.06.2020
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Citrix Workspace позволит безопасно вернуть персонал в офисы
Citrix Systems, Inc. анонсировала доступность нового решения на базе Citrix Workspace, с помощью которого заказчики и партнеры смогут безопасно вернуть персонал в
|27.05.2020
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Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения
ю развертывания и управления дополнительными межсетевыми экранами следующего поколения на платформе Citrix SD-WAN, что даст предприятиям больше уровней информационной безопасности для защиты ак
|22.05.2020
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Citrix выпустила инструмент App Protection для защиты данных на персональных устройствах
рпоративную сеть и получить ценную информацию», — сказал Эрик Кенни (Eric Kenney), старший менеджер Citrix по маркетингу продуктов. Установленные на устройстве вредоносные программы перехвата к
|12.05.2020
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Citrix расширила предложения технологии Remote PC Access
trix Systems, Inc. сообщила, что она включила решение Remote PC Access в облако, в составе сервисов Citrix Desktop Service и Citrix Desktop Essentials. Это позволит компаниям любых масшт
Citrix Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Халяпин Сергей 96 80
|Шевченко Владимир 153 29
|Прохоров Фёдор 83 22
|Леушев Андрей 75 22
|Гуральников Сергей 164 22
|Хрусталев Александр 33 22
|Templeton Mark - Темплтон Марк 19 19
|Мацоцкий Сергей 180 18
|Козлов Михаил 182 18
|Сафронов Юрий 68 17
|Садовенко Илья 65 16
|Коротнев Константин 35 16
|Шадаев Максут 1210 15
|Богачев Игорь 183 15
|Реймер Денис 54 15
|Левиков Антон 69 15
|Громов Иван 102 15
|Иншаков Дмитрий 51 15
|Ермолаев Артем 379 14
|Лысенко Эдуард 317 13
|Меднов Сергей 124 13
|Михалев Павел 20 13
|Мухин Максим 18 13
|Тищенко Юрий 15 13
|Кузнецов Сергей 163 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 24 12
|Кравченко Денис 28 12
|Юсупов Ренат 125 12
|Шестаков Александр 40 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Дегтярев Алексей 58 12
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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