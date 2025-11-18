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Citrix Systems

Citrix Systems

СОБЫТИЯ

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18.11.2025 Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления

Лучше поздно, чем... Хакеры с повышенным уровнем компетентности эксплуатировали критические уязвимости в продуктах Citrix и Cisco ещё до того, как информация о них вышла в публичное поле. Речь идёт о «баге» CVE-2025-5777 (также известном как Cisco Bleed 2), который затрагивает Citrix NetScaler ADC и

10.07.2025 Новая «дыра» в Citrix уже используется в хакерских атаках. Citrix все отрицает

Вторая итерация Эксперты по кибербезопасности выявили новую критическую уязвимость в программных компонентах Citrix NetScaler ADC и Gateway и выпустили демонстрационный эксплойт к ней. Хотя вендор утверждает, что признаков активной эксплуатации пока не наблюдается, независимые исследователи говорят, ч
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения

ВТБ меняет Citrix на «Базис» Как стало известно, CNews банк ВТБ внедрит платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Отечественное решение заменит используемый в финансовой организации программны
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare

более актуальных потребностей рынка», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса». Под «известными зарубежными продуктами» в первую очередь подразумевается софт VMWare, Microsoft, а также Citrix, пояснил представитель компании в разговоре с CNews. В середине марта 2024 г. «Базис» представил «полностью импортонезависимую» экосистему продуктов и технологий виртуализации. В ее сост
19.01.2024 Citrix, VMware и Atlassian одновременно объявили о критических «дырах». Нужно срочно обновиться

Citrix: 5,5-8,2 балла CVSS Citrix объявил о выявлении уязвимостей нулевого дня в NetScaler ADC и NetScaler Gateway. Они не являются критическими, но тем не менее хакеры уже эксплуатируют их. «Баг» под индексом CVE-2023-6
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix

время, по скорости передачи данных он опережает иностранного конкурента на 30%. Второй продукт – платформа виртуализации рабочих мест Basis WorkPlace 2.0. Его иностранными аналогами являются VMware, Citrix XenDesktop, Windows Virtual Desktop и Citrix Workspace Enterprise. Basis WorkPlace 2.0 поддерживает геораспределенный кластер и работает на 22% быстрее предыдущей версии. Мартирос
20.07.2023 Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры

Три уязвимости, одна критическая Компания Citrix известила пользователей о существовании критической уязвимости в ее продуктах, которой
21.03.2023 Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle

ений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, усилила техническую поддержку и теперь оказывает помощь в вопросах, связанных с обеспечением жизненного цикла продуктов Citrix и Oracle в России. Об этом CNews сообщили представители Softline. В связи с тем, что вендоры покинули российский рынок, но многие компании продолжают использовать ПО и оборудование этих

09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.

Угроза только выросла Две критические уязвимости в Citrix ADC и Gateway, обнаруженные и устраненные в ноябре-декабре 2022 г., до сих пор угрожаю
28.12.2022 Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим

Немногочисленные целевые атаки Компания Citrix настоятельно рекомендует как можно быстрее установить обновления, устраняющие критичес
08.11.2022 Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

т зависеть от финансовых показателей Umbrella Infocare на соответствующие даты. Для чего Umbrella Infocare нужна Softline Umbrella Infocare перепродает облачные сервисы от Amazon Web Services (AWS) и Citrix. Также компания оказывает услуги миграции в облака, облачной оптимизации, поддержки и развертывания ПО и аналитики в сфере больших данных. Покупка Umbrella Infocare, крупного партнера Am
01.02.2022 Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд

t) и Vista Equity Partners (Vista) договорились о покупке американского разработчика ПО для бизнеса Citrix. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Citrix.
17.12.2021 Андрей Шкатов -

Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании

«Получать доступ к приложениям и при этом не зависеть от инфраструктуры» CNews: Что представляет собой проект, реализованный «Рив Гош» на базе технологий Citrix? Какие задачи обсуждались на начальном его этапе? Андрей Шкатов: Нам нужно было создать цифровые рабочие места, обеспечив доступ к приложениям как офисным, так и мобильным сотрудникам —

08.12.2021 Сергей Халяпин -

Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний

CNews: Что именно может сегодня предложить Citrix производственным предприятиям? Какие области охватывают эти предложения и какие пробле
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа: Citrix Virtual Apps and Desktops и Citrix ADC. Решения Citrix используются крупными компаниями для организации удален
12.10.2021 Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества

ивного уровня. Компании анонсировали новый совместный проект, который будет включать запуск сервиса Citrix «рабочее место как услуга» (Desktop-as-a-Service, DaaS) в облаке Google Cloud. Для бес
07.10.2021 Citrix объявила об изменениях в руководстве

Citrix Systems сообщила о назначении председателя совета директоров Citrix Боба Кальдерони (Bob Calderoni) на должность временного генерального директора и прези
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве

Nutanix и Citrix Systems объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они предложат безопас
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли

листы — движущая сила экономики знаний и завтрашние бизнес-лидеры. Согласно последнему исследованию Citrix Systems, которое посвящено эффекту цифрового поколения (The Born Digital Effect), они

17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе

Что предлагают вендоры Олег Дмитриев, менеджер по продуктам Citrix компании «ОЛЛИ Дистрибуция», уверен, удаленный формат работы может быть эффективным. При этом результаты опроса, проведенного CNews Analytics совместно с Citrix, показали, что бол
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA

нии Войтека Жичинского (Wojtek Życzyński) на пост директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA. Его непосредственным руководителем стала Пилкку Аасма (Pilkku Aasma), вице-президент Citrix по партнерским продажам в EMEA. Жичинский приступил к работе в Citrix 4 мая 2021 года. Он стал частью команды топ-менеджеров, отвечающих за экосистемы и дистрибьюторские продажи в
22.03.2021 Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021»

23 марта 2021 года состоится онлайн-конференция CNews «E-commerce 2021», на которой компания Citrix выступит с докладом «Защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным откуда уго
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike

ПО для организации рабочих процессов по модели SaaS. Сделка оценивается в $2,25 млрд. В результате Citrix будет предоставлять самую полнофункциональную облачную платформу, которая позволит все
12.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности»

состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: уроки 2020, задачи 2021». Событи
10.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности»

состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: Уроки 2020, Задачи 2021». Событи
08.02.2021 Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA

й удаленной работы и созданием комфортных условий труда. Аасма сменит на этом посту Дарена Финни (Daren Finney), который переходит на должность главного операционного директора глобальной организации Citrix. Аасма и Финни подчиняются Бронвин Хастингс (Bronwyn Hastings), старшему вице-президенту компании по развитию глобальной дистрибьюторской сети и экосистемы. Пилкку Аасма приходит в Ci
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сдел
02.12.2020 Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering

Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позволил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, затрагивающий 20 тыс. сотрудников, стал крупнейшим в Росси
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust

абочих мест, которые защищают доступ и приложения, где бы ни находился сотрудник. Два новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и

10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест

Citrix Systems, Inc. расширила программу Citrix Ready Workspace Security и включила в нее решения для модели безопасности нулевого дов
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace

Acronis разработала интегрированное решение для сервис-провайдеров, которое призвано усилить защиту данных клиентов в Citrix Workspace вне зависимости от их физического местоположения. Citrix стремится к созданию стабильного рабочего процесса, свободного от осложнений и отвлекающих факторов, что позволя
08.09.2020 Citrix назначила нового регионального вице-президента по развивающимся рынкам

равления продажами, развития бизнеса, стратегического планирования и маркетинга. Он будет подчиняться непосредственно Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему-вице-президенту и управляющему директору Citrix EMEA. «Сегодня очень интересно работать в Citrix, — сказал Амир Сохраби. — Компания предлагает решения, которые ориентированы на потребности сотрудников, позволяют лучше работать

12.08.2020 Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies

ogies Андрей Медов обнаружил уязвимость в системе управления корпоративными мобильными устройствами Citrix XenMobile. При переходе по специально сформированному адресу злоумышленник мог читать

11.08.2020 Citrix переносит возможности файервола для веб-приложений в облако

Компания Citrix Systems, Inc. запустила новый облачный сервис Citrix Web App and API Protection
29.07.2020 Citrix подвела итоги второго квартала 2020 года

обов продвижения и внедрения наших облачных сервисов. Исторически сложилось так, что с Microsoft нас связывают самые долгие стратегические отношения, — сказал главный исполнительный директор компании Citrix Дэвид Хеншелл (David Henshall). — Наши компании инвестируют в совместные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение информированности заказчиков, стимулирование спроса и управл
15.07.2020 Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего

лжением одного из самых длительных стратегических партнерств в отрасли. По условиям сделки, решение Citrix Workspace станет приоритетной платформой цифровых рабочих мест для заказчиков Microsof
25.06.2020 Citrix Workspace позволит безопасно вернуть персонал в офисы

Citrix Systems, Inc. анонсировала доступность нового решения на базе Citrix Workspace, с помощью которого заказчики и партнеры смогут безопасно вернуть персонал в
27.05.2020 Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения

ю развертывания и управления дополнительными межсетевыми экранами следующего поколения на платформе Citrix SD-WAN, что даст предприятиям больше уровней информационной безопасности для защиты ак
22.05.2020 Citrix выпустила инструмент App Protection для защиты данных на персональных устройствах

рпоративную сеть и получить ценную информацию», — сказал Эрик Кенни (Eric Kenney), старший менеджер Citrix по маркетингу продуктов. Установленные на устройстве вредоносные программы перехвата к
12.05.2020 Citrix расширила предложения технологии Remote PC Access

trix Systems, Inc. сообщила, что она включила решение Remote PC Access в облако, в составе сервисов Citrix Desktop Service и Citrix Desktop Essentials. Это позволит компаниям любых масшт

Публикаций - 868, упоминаний - 1216

Citrix Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 298
Broadcom - VMware 2610 241
Cisco Systems 5372 125
IBM - International Business Machines Corp 9699 118
Dell EMC 5180 107
HP Inc. 5883 86
Oracle Corporation 7074 70
Intel Corporation 12811 69
Softline - Софтлайн 3743 66
SAP SE 5601 61
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 58
Google LLC 12688 52
9594 46
Red Hat 1378 43
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 41
Крок - Croc 1964 36
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 36
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 31
Amazon Inc - Amazon.com 3277 30
Apple Inc 13154 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 29
Nvidia Corp 4002 27
Samsung Electronics 11064 27
HP - Hewlett-Packard 3662 26
NetApp - Network Appliance 667 26
Ростелеком 10948 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 24
Autodesk 639 24
Check Point Software Technologies 829 23
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 22
OpenText - Micro Focus - Novell 880 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Huawei 4676 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 21
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 20
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 19
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 26
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 24
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 24
Альфа-Банк 1979 24
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
Mary Kay - Мэри Кэй 104 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Visa International 1993 15
Газпром нефть 725 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 15
Новард УК - Novard 73 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Лента - Утконос 180 13
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 12
Спортмастер - Sportmaster 201 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
Пробизнесбанк АКБ 135 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 10
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Федеральное казначейство России 1949 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
SESTA - SanDisk Enterprise Solutions Technology Alliance 1 1
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ASP Industry Consortium - Application Service Provider Industry Consortium 1 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 349
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 331
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 328
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 328
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 227
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 195
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 172
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 171
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 171
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 159
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 155
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 143
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 137
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 113
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 111
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 109
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 105
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 103
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 83
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 82
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 78
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 75
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 73
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 64
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 63
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 63
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 57
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 56
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 56
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 55
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 55
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 53
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 52
Microsoft Windows 16882 179
Linux OS 11533 94
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 78
Citrix XenDesktop 100 78
Citrix NetScaler 74 63
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 62
Google Android 15243 58
Citrix XenServer 94 47
Apple iOS 8583 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 41
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 34
Microsoft Azure 1526 34
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 33
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 32
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 29
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 29
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 28
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 23
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 22
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 21
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 21
Microsoft Office 365 1042 20
Broadcom - VMware vSphere 614 20
Microsoft Windows Server 2008 483 20
Citrix XenMobile 21 20
Citrix Presentation Server 24 20
Microsoft Office 4170 20
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 20
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN - Citrix CloudBridge Virtual WAN 20 19
Citrix Access Platform - Citrix Access Essentials - Citrix Access Gateway - Citrix Access Suite - Citrix Remote PC Access 20 19
Citrix Receiver 22 19
Citrix MetaFrame 28 19
Apple iPad 4011 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
HPE ProLiant 409 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Халяпин Сергей 96 80
Шевченко Владимир 153 29
Прохоров Фёдор 83 22
Леушев Андрей 75 22
Гуральников Сергей 164 22
Хрусталев Александр 33 22
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 19
Мацоцкий Сергей 180 18
Козлов Михаил 182 18
Сафронов Юрий 68 17
Садовенко Илья 65 16
Коротнев Константин 35 16
Шадаев Максут 1210 15
Богачев Игорь 183 15
Реймер Денис 54 15
Левиков Антон 69 15
Громов Иван 102 15
Иншаков Дмитрий 51 15
Ермолаев Артем 379 14
Лысенко Эдуард 317 13
Меднов Сергей 124 13
Михалев Павел 20 13
Мухин Максим 18 13
Тищенко Юрий 15 13
Кузнецов Сергей 163 12
Подкопаев Олег 30 12
Асратян Петр 36 12
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Свердлов Михаил 33 12
Грибанов Юрий 30 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 427
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 123
Европа 24964 67
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Европа Восточная 3138 42
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
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Америка Южная 884 22
Ближний Восток 3154 19
Азия - Азиатский регион 5920 18
Казахстан - Республика 6048 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Индия - Bharat 5869 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Америка - Американский регион 2206 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 12
Россия - УФО - Челябинская область 1512 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Украина 7928 11
Япония 13807 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
США - Калифорния 4829 10
Нидерланды 3746 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Канада 5081 10
Испания - Королевство 3840 9
Европа Западная 1496 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 226
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 167
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 136
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 112
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 97
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 84
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 79
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 46
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 43
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 40
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Микроинформ 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Avaya Online University 6 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 38
CNews AWARDS - награда 571 25
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CNews APPWards 36 19
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
Citrix Synergy 6 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews ИТ-стратегия 32 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews Баттл 69 3
IT&Security Forum 10 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Violin Forum 4 2
Softline IT-галактика 2 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Black Hat - Конференция 120 1
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