Citrix Systems

Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления Лучше поздно, чем... Хакеры с повышенным уровнем компетентности эксплуатировали критические уязвимости в продуктах Citrix и Cisco ещё до того, как информация о них вышла в публичное поле. Речь идёт о «баге» CVE-2025-5777 (также известном как Cisco Bleed 2), который затрагивает Citrix NetScaler ADC и

Новая «дыра» в Citrix уже используется в хакерских атаках. Citrix все отрицает Вторая итерация Эксперты по кибербезопасности выявили новую критическую уязвимость в программных компонентах Citrix NetScaler ADC и Gateway и выпустили демонстрационный эксплойт к ней. Хотя вендор утверждает, что признаков активной эксплуатации пока не наблюдается, независимые исследователи говорят, ч

ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения ВТБ меняет Citrix на «Базис» Как стало известно, CNews банк ВТБ внедрит платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Отечественное решение заменит используемый в финансовой организации программны

«Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare более актуальных потребностей рынка», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса». Под «известными зарубежными продуктами» в первую очередь подразумевается софт VMWare, Microsoft, а также Citrix, пояснил представитель компании в разговоре с CNews. В середине марта 2024 г. «Базис» представил «полностью импортонезависимую» экосистему продуктов и технологий виртуализации. В ее сост

Citrix, VMware и Atlassian одновременно объявили о критических «дырах». Нужно срочно обновиться Citrix: 5,5-8,2 балла CVSS Citrix объявил о выявлении уязвимостей нулевого дня в NetScaler ADC и NetScaler Gateway. Они не являются критическими, но тем не менее хакеры уже эксплуатируют их. «Баг» под индексом CVE-2023-6

«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix время, по скорости передачи данных он опережает иностранного конкурента на 30%. Второй продукт – платформа виртуализации рабочих мест Basis WorkPlace 2.0. Его иностранными аналогами являются VMware, Citrix XenDesktop, Windows Virtual Desktop и Citrix Workspace Enterprise. Basis WorkPlace 2.0 поддерживает геораспределенный кластер и работает на 22% быстрее предыдущей версии. Мартирос

Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры Три уязвимости, одна критическая Компания Citrix известила пользователей о существовании критической уязвимости в ее продуктах, которой

Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle ений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, усилила техническую поддержку и теперь оказывает помощь в вопросах, связанных с обеспечением жизненного цикла продуктов Citrix и Oracle в России. Об этом CNews сообщили представители Softline. В связи с тем, что вендоры покинули российский рынок, но многие компании продолжают использовать ПО и оборудование этих

Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи. Угроза только выросла Две критические уязвимости в Citrix ADC и Gateway, обнаруженные и устраненные в ноябре-декабре 2022 г., до сих пор угрожаю

Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим Немногочисленные целевые атаки Компания Citrix настоятельно рекомендует как можно быстрее установить обновления, устраняющие критичес

Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix т зависеть от финансовых показателей Umbrella Infocare на соответствующие даты. Для чего Umbrella Infocare нужна Softline Umbrella Infocare перепродает облачные сервисы от Amazon Web Services (AWS) и Citrix. Также компания оказывает услуги миграции в облака, облачной оптимизации, поддержки и развертывания ПО и аналитики в сфере больших данных. Покупка Umbrella Infocare, крупного партнера Am

Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд t) и Vista Equity Partners (Vista) договорились о покупке американского разработчика ПО для бизнеса Citrix. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Citrix.

Андрей Шкатов - Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании «Получать доступ к приложениям и при этом не зависеть от инфраструктуры» CNews: Что представляет собой проект, реализованный «Рив Гош» на базе технологий Citrix? Какие задачи обсуждались на начальном его этапе? Андрей Шкатов: Нам нужно было создать цифровые рабочие места, обеспечив доступ к приложениям как офисным, так и мобильным сотрудникам —

Сергей Халяпин - Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний CNews: Что именно может сегодня предложить Citrix производственным предприятиям? Какие области охватывают эти предложения и какие пробле

Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), интегрировала систему Avanpost FAM с корпоративными решениями Citrix для обеспечения защищенного удаленного доступа: Citrix Virtual Apps and Desktops и Citrix ADC. Решения Citrix используются крупными компаниями для организации удален

Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества ивного уровня. Компании анонсировали новый совместный проект, который будет включать запуск сервиса Citrix «рабочее место как услуга» (Desktop-as-a-Service, DaaS) в облаке Google Cloud. Для бес

Citrix объявила об изменениях в руководстве Citrix Systems сообщила о назначении председателя совета директоров Citrix Боба Кальдерони (Bob Calderoni) на должность временного генерального директора и прези

Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве Nutanix и Citrix Systems объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого они предложат безопас

Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли листы — движущая сила экономики знаний и завтрашние бизнес-лидеры. Согласно последнему исследованию Citrix Systems, которое посвящено эффекту цифрового поколения (The Born Digital Effect), они

Какие решения должны быть в цифровом офисе Что предлагают вендоры Олег Дмитриев, менеджер по продуктам Citrix компании «ОЛЛИ Дистрибуция», уверен, удаленный формат работы может быть эффективным. При этом результаты опроса, проведенного CNews Analytics совместно с Citrix, показали, что бол

Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA нии Войтека Жичинского (Wojtek Życzyński) на пост директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA. Его непосредственным руководителем стала Пилкку Аасма (Pilkku Aasma), вице-президент Citrix по партнерским продажам в EMEA. Жичинский приступил к работе в Citrix 4 мая 2021 года. Он стал частью команды топ-менеджеров, отвечающих за экосистемы и дистрибьюторские продажи в

Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021» 23 марта 2021 года состоится онлайн-конференция CNews «E-commerce 2021», на которой компания Citrix выступит с докладом «Защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным откуда уго

Citrix завершила сделку по приобретению Wrike ПО для организации рабочих процессов по модели SaaS. Сделка оценивается в $2,25 млрд. В результате Citrix будет предоставлять самую полнофункциональную облачную платформу, которая позволит все

Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: уроки 2020, задачи 2021». Событи

Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности» состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: Уроки 2020, Задачи 2021». Событи

Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA й удаленной работы и созданием комфортных условий труда. Аасма сменит на этом посту Дарена Финни (Daren Finney), который переходит на должность главного операционного директора глобальной организации Citrix. Аасма и Финни подчиняются Бронвин Хастингс (Bronwyn Hastings), старшему вице-президенту компании по развитию глобальной дистрибьюторской сети и экосистемы. Пилкку Аасма приходит в Ci

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сдел

Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позволил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, затрагивающий 20 тыс. сотрудников, стал крупнейшим в Росси

Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust абочих мест, которые защищают доступ и приложения, где бы ни находился сотрудник. Два новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и

Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест Citrix Systems, Inc. расширила программу Citrix Ready Workspace Security и включила в нее решения для модели безопасности нулевого дов

Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace Acronis разработала интегрированное решение для сервис-провайдеров, которое призвано усилить защиту данных клиентов в Citrix Workspace вне зависимости от их физического местоположения. Citrix стремится к созданию стабильного рабочего процесса, свободного от осложнений и отвлекающих факторов, что позволя

Citrix назначила нового регионального вице-президента по развивающимся рынкам равления продажами, развития бизнеса, стратегического планирования и маркетинга. Он будет подчиняться непосредственно Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему-вице-президенту и управляющему директору Citrix EMEA. «Сегодня очень интересно работать в Citrix, — сказал Амир Сохраби. — Компания предлагает решения, которые ориентированы на потребности сотрудников, позволяют лучше работать

Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies ogies Андрей Медов обнаружил уязвимость в системе управления корпоративными мобильными устройствами Citrix XenMobile. При переходе по специально сформированному адресу злоумышленник мог читать

Citrix переносит возможности файервола для веб-приложений в облако Компания Citrix Systems, Inc. запустила новый облачный сервис Citrix Web App and API Protection

Citrix подвела итоги второго квартала 2020 года обов продвижения и внедрения наших облачных сервисов. Исторически сложилось так, что с Microsoft нас связывают самые долгие стратегические отношения, — сказал главный исполнительный директор компании Citrix Дэвид Хеншелл (David Henshall). — Наши компании инвестируют в совместные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение информированности заказчиков, стимулирование спроса и управл

Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего лжением одного из самых длительных стратегических партнерств в отрасли. По условиям сделки, решение Citrix Workspace станет приоритетной платформой цифровых рабочих мест для заказчиков Microsof

Citrix Workspace позволит безопасно вернуть персонал в офисы Citrix Systems, Inc. анонсировала доступность нового решения на базе Citrix Workspace, с помощью которого заказчики и партнеры смогут безопасно вернуть персонал в

Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения ю развертывания и управления дополнительными межсетевыми экранами следующего поколения на платформе Citrix SD-WAN, что даст предприятиям больше уровней информационной безопасности для защиты ак

Citrix выпустила инструмент App Protection для защиты данных на персональных устройствах рпоративную сеть и получить ценную информацию», — сказал Эрик Кенни (Eric Kenney), старший менеджер Citrix по маркетингу продуктов. Установленные на устройстве вредоносные программы перехвата к