Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

Softline потратил $14 млн на приобретение индийской компании Umbrella Infocare, являющейся крупным партнером Amazon Web Services и Citrix. За последние годы Softline приобрел сразу три ИТ-компании на индийской рынке.

За сколько Softline купил Umbrella Infocare

ИТ-дистрибьютер Softline раскрыл подробности сделки по приобретению индийского системного интегратора Umbrella Infocare. В ходе сделки было приобретено 100% акций компании, которые были оценены в $6,215 млн.

Размер отложенных платежей составляет $7,77 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила $13,985 млн. Сделка состоялась в феврале 2022 г., отложенный платеж был полностью выплачен к 31 марта 2022 г.

По итогам 2025 и 2026 финансового годов (заканчиваются соответственно 31 марта 2025 г. и 31 марта 2026 г.), Softline должен будет осуществить дополнительные платежи бывшим владельцам Umbrella Infocare, зависящие от финансовых показателей приобретенной компании. Их размер будет зависеть от финансовых показателей Umbrella Infocare на соответствующие даты.

Для чего Umbrella Infocare нужна Softline

Umbrella Infocare перепродает облачные сервисы от Amazon Web Services (AWS) и Citrix. Также компания оказывает услуги миграции в облака, облачной оптимизации, поддержки и развертывания ПО и аналитики в сфере больших данных.

Umbrella имеет статусы AWS Premier Consulting Partner по компетенциям AWS managed Services, Migration и DevOps, а также статус Platinum Plus Consulting Partner от Citrix. В штате компании работает 200 человек, ее головной офис расположен в Дели.

В настоящий размер дополнительных платежей оценивается в $6,215 млн. Следовательно, сумма сделки может вырасти до $20,2 млн. На базе Umbrella Infocare компания Softline планирует создать глобальный центр по передовым решениям AWS (AWS Center of Excellence), который обеспечит доступ к услугам по проектированию и разработке облачных решений для клиентов почти в 60 странах.

Покупки Softline в Индии

Softline и ранее присутствовала на ИТ-рынке Индии. В 2020 г. оборот компании в этой стране составил $230 млн. По прогнозам IDC, в 2020-2025 гг. среднегодовой рост объема рынка облачных технологий в Индии составит 21,5%.

Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний Импортозамещение

В 2020-2021 гг. Softline консолидировала 100% акций индийской ИТ-компании Embee, занимающейся лицензированием ПО, облачными сервисами, кибербезопасностью и системной интеграцией. Общая сумма сделки составила $42 млн.

Осенью 2022 г Softline приобрела еще одну ИТ-компанию из Индии – Value Point Systems (VPS), работающую в сфере кибербезопасности, модернизации дата-центров, сетевой трансформации, облачной трансформации, создания цифровой рабочей среды и управления ИТ-сервисами. Как и Umbrella Infocare, VPS также является партнером AWS.

Разделение бизнеса Softline

В конце 2021 г Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, которая, после начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине, смогла сохранить свой листинг на западной бирже.

Тем не менее, летом 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российский и международный. Российский бизнес был передан основателю и основному акционеру компании Игорю Боровикову за символическую стоимость.

Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений Поддержка ИТ-отрасли

Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию компании. После этого доля Боровикова в Softline была сокращена с 53% до 44%. Международное подразделение Softline теперь работает под новым брендом – Novevtiq.