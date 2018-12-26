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Индия Дели
СОБЫТИЯ
|26.12.2018
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«МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро
метро в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о старте коммерческого партнерства с индийским оператором TechnoSatComm (TSC). Российская компания помогла TSC обеспечить работу Wi-Fi-сети в метрополитене Дели (столица Индии). «МаксимаТелеком» предоставила TSC собственные платформы авторизации и монетизации. Кроме того, российская компания провела для индийского партнера аудит сети и помощь в ее
|11.03.2013
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АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии
Контролируемый АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выиграл аукцион по распределению частот в 8 округах страны. Речь идет о столице – Дели, а также округах Калькутта, Гуджарат, Карнатака, Тамил-Наду, Керала, Западный Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия. В последний момент компания отказалась от борьбы за частоты в деловой столиц
|15.02.2010
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Рособоронэкспорт представит на выставке в Дели новейшие образцы вооружений
010" широкую линейку вооружения для военно-морского флота (ВМФ), сухопутных войск, а также новейшие образцы стрелкового оружия, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия. Выставка пройдет в Дели (Индия) с 15 по 18 февраля 2010 года. На выставке будут продемонстрированы материалы по современной подводной лодке проекта "Амур 1650", которая способна выполнять задачи во всех районах м
|21.01.2010
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HCL Infosystems и Motorola развернут первую в Индии систему государственной радиосвязи
Индийская компания HCL Infosystems совместно с компанией Motorola объявили о заключении крупного контракта с Правительством Дели на создание первой в стране системы государственной радиосвязи. Ориентировочная стоимость сделки – 1 млрд индийских рупий. Сеть стандарта TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) обеспечит связь
|09.10.2009
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Sistema Shyam Teleservices запустила сеть мобильной связи в округе Дели
нный оператор Sistema Shyam Teleservices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, работающая под брендом МТС, запустил сеть сотовой связи в седьмом телекоммуникационном округе Индии – Дели (Delhi National Capital Region). Абонентам SSTL в Дели предложен инновационный тарифный план Power of One с посекундной тарификацией. Кроме того, в октябре абоненты смогут воспользо
|27.02.2007
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GPS спасут Дели от "визуального мусора"
Муниципалитет Дели принял решение использовать спутниковые технологии для борьбы с «визуальным мусором» - самовольно установленными рекламными щитами. Как сообщает GIS Development со ссылкой на Hindu, проект
|08.08.2006
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АФК "Система" откроет представительство в Дели
Совет директоров АФК "Система" принял решение об открытии в конце июля 2006 г. представительства компании в Дели (Индия), сообщает РБК. Как сообщила РБК пресс-секретарь АФК "Система" Ольга Кузнецова, данный шаг связан с "традиционным интересом" холдинга к этому региону, особенно в сфере телекоммуника
|03.10.2001
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Nokia поставит оборудование для сети GSM оператора Birla Tata AT&T в Дели
Индийская компания Birla Tata AT&T, четвёртый по величине оператор в Дели, и финская Nokia подписали контракт на поставку и обслуживание оборудования инфраструктуры сети GSM 1800, включая опорную сеть для GSM и GPRS, сеть радиодоступа, системы Intelligent Networ
Индия и организации, системы, технологии, персоны:
|Розанов Всеволод 47 8
|Боровиков Игорь 137 3
|Путин Владимир 3454 3
|Гурко Александр 139 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Ambani Anil - Амбани Анил 9 2
|Полуэктов Андрей 10 2
|Наумченко Максим 5 2
|Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Савельев Виталий 55 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Гончарук Александр 92 1
|Чуб Александр 44 1
|Попов Алексей 339 1
|Серов Алексей 12 1
|Юнов Константин 46 1
|Горький Максим 21 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Калмыков Дмитрий 5 1
|Малис Олег 86 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Меднов Сергей 124 1
|Егин Иван 1 1
|Царевская Наталья 5 1
|Якушкина Мария 1 1
|Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Анисимов Никита 16 1
|Коспанов Арман 5 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Толстой Лев 69 1
|Lee Bruce - Ли Брюс 5 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
|Гусев Михаил 27 1
|Вальянов Дмитрий 4 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Иванов Егор 24 1
|Гришин Александр 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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