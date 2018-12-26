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Индия Дели

Индия - Дели

СОБЫТИЯ


26.12.2018 «МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро

метро в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о старте коммерческого партнерства с индийским оператором TechnoSatComm (TSC). Российская компания помогла TSC обеспечить работу Wi-Fi-сети в метрополитене Дели (столица Индии). «МаксимаТелеком» предоставила TSC собственные платформы авторизации и монетизации. Кроме того, российская компания провела для индийского партнера аудит сети и помощь в ее
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии

Контролируемый АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выиграл аукцион по распределению частот в 8 округах страны. Речь идет о столице – Дели, а также округах Калькутта, Гуджарат, Карнатака, Тамил-Наду, Керала, Западный Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия. В последний момент компания отказалась от борьбы за частоты в деловой столиц
15.02.2010 Рособоронэкспорт представит на выставке в Дели новейшие образцы вооружений

010" широкую линейку вооружения для военно-морского флота (ВМФ), сухопутных войск, а также новейшие образцы стрелкового оружия, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия. Выставка пройдет в Дели (Индия) с 15 по 18 февраля 2010 года. На выставке будут продемонстрированы материалы по современной подводной лодке проекта "Амур 1650", которая способна выполнять задачи во всех районах м
21.01.2010 HCL Infosystems и Motorola развернут первую в Индии систему государственной радиосвязи

Индийская компания HCL Infosystems совместно с компанией Motorola объявили о заключении крупного контракта с Правительством Дели на создание первой в стране системы государственной радиосвязи. Ориентировочная стоимость сделки – 1 млрд индийских рупий. Сеть стандарта TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) обеспечит связь

09.10.2009 Sistema Shyam Teleservices запустила сеть мобильной связи в округе Дели

нный оператор Sistema Shyam Teleservices Limited (SSTL), дочерняя компания АФК «Система» в Индии, работающая под брендом МТС, запустил сеть сотовой связи в седьмом телекоммуникационном округе Индии – Дели (Delhi National Capital Region). Абонентам SSTL в Дели предложен инновационный тарифный план Power of One с посекундной тарификацией. Кроме того, в октябре абоненты смогут воспользо
27.02.2007 GPS спасут Дели от "визуального мусора"

Муниципалитет Дели принял решение использовать спутниковые технологии для борьбы с «визуальным мусором» - самовольно установленными рекламными щитами. Как сообщает GIS Development со ссылкой на Hindu, проект
08.08.2006 АФК "Система" откроет представительство в Дели

Совет директоров АФК "Система" принял решение об открытии в конце июля 2006 г. представительства компании в Дели (Индия), сообщает РБК. Как сообщила РБК пресс-секретарь АФК "Система" Ольга Кузнецова, данный шаг связан с "традиционным интересом" холдинга к этому региону, особенно в сфере телекоммуника
03.10.2001 Nokia поставит оборудование для сети GSM оператора Birla Tata AT&T в Дели

Индийская компания Birla Tata AT&T, четвёртый по величине оператор в Дели, и финская Nokia подписали контракт на поставку и обслуживание оборудования инфраструктуры сети GSM 1800, включая опорную сеть для GSM и GPRS, сеть радиодоступа, системы Intelligent Networ

Публикаций - 156, упоминаний - 156

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 28
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Microsoft Corporation 25774 14
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 9
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 8
Google LLC 12687 6
Cisco Systems 5372 5
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 4
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 4
Samsung Electronics 11064 4
SAP SE 5601 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 22 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
Citrix Systems 868 3
Telegram Group 2940 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 3
Tata Consultancy Services 75 2
ByCell 26 2
Softline - Embee Software 19 2
Meta Platforms 180 2
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 2
Softline - Umbrella Infocare 10 2
Anthropic 159 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 2
ISRO - ANTRIX 20 2
Sify Technologies - Satyam Infoway 10 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Huawei 4675 2
Qualcomm Technologies 1974 2
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Arthur D. Little 14 2
Тарапур АЭС - Тарапурская атомная электростанция Индии - Tarapur Atomic Power Station 2 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЯКласс 69 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Reebok 14 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Социальные гарантии 41 1
Helion Venture Partners 2 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 16 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Менатеп - Menatep 39 1
Fortis Financial Group - Fortis JD Capital 1 1
Bharti Enterprises Group 57 1
NPCIL - Nuclear Power Corporation of India Limited - Индийская корпорация по атомной энергии 1 1
Рапид Био 102 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 1 1
Nexus Venture Partners 3 1
Ryanair 8 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 8
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Фонд Росконгресс 24 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Международный арбитраж 32 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
OLPC - One Laptop per Child 82 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - Dravidian Progressive Federation - Дравида Муннетра Кажагам - индийская политическая партия 1 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 8
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 7
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Google Android 15243 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 16882 4
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Microsoft Office 365 1042 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
NASA Landsat 83 2
Amazon Web Services - AWS Certified - AWS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Azure 1526 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Google Street View 105 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google Cloud Services 244 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
TrueConf Enterprise 26 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
UiPath Orchestrator 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
Citrix XenMobile 21 1
Аэрофлот Бонус 30 1
Apple iPhone 13 193 1
Розанов Всеволод 47 8
Боровиков Игорь 137 3
Путин Владимир 3454 3
Гурко Александр 139 2
Фрадков Михаил 161 2
Ambani Anil - Амбани Анил 9 2
Полуэктов Андрей 10 2
Наумченко Максим 5 2
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
Евтушенков Владимир 217 2
Шамолин Михаил 124 2
Савельев Виталий 55 1
Лукацкий Алексей 140 1
Гончарук Александр 92 1
Чуб Александр 44 1
Попов Алексей 339 1
Серов Алексей 12 1
Юнов Константин 46 1
Горький Максим 21 1
Тюркин Михаил 45 1
Калмыков Дмитрий 5 1
Малис Олег 86 1
Черноволенко Сергей 34 1
Меднов Сергей 124 1
Егин Иван 1 1
Царевская Наталья 5 1
Якушкина Мария 1 1
Ristagno Linda - Ристаньо Линда 1 1
Ледовская Татьяна 12 1
Анисимов Никита 16 1
Коспанов Арман 5 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Толстой Лев 69 1
Lee Bruce - Ли Брюс 5 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Гусев Михаил 27 1
Вальянов Дмитрий 4 1
Гуральников Сергей 164 1
Иванов Егор 24 1
Гришин Александр 31 1
Индия - Bharat 5869 129
Россия - РФ - Российская федерация 166163 70
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 38
Индия - Карнатака - Бангалор 212 23
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 18
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 63 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Индия - Нью-Дели 88 14
Европа 24962 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 10
Индия - Карнатака 24 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Сингапур - Республика 1953 8
Индия - Махараштра 20 7
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Канада 5081 7
Израиль 2856 7
Германия - Федеративная Республика 13220 7
Япония - Токио 1020 7
США - Колумбия - Вашингтон 1486 7
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