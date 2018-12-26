Индия - Дели

метро в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о старте коммерческого партнерства с индийским оператором TechnoSatComm (TSC). Российская компания помогла TSC обеспечить работу Wi-Fi-сети в метрополитене Дели (столица Индии). «МаксимаТелеком» предоставила TSC собственные платформы авторизации и монетизации. Кроме того, российская компания провела для индийского партнера аудит сети и помощь в ее

Контролируемый АФК «Система» индийский сотовый оператор Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India) выиграл аукцион по распределению частот в 8 округах страны. Речь идет о столице – Дели , а также округах Калькутта, Гуджарат, Карнатака, Тамил-Наду, Керала, Западный Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия. В последний момент компания отказалась от борьбы за частоты в деловой столиц