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Ростелеком Макомнет МаксимаТелеком Wi-Fi.ru

СОБЫТИЯ


01.06.2026 РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании 1
26.12.2018 «МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро 1
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга 1
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
17.01.2017 Пользователи Wi-Fi в «Московском метрополитене» смогут приобрести услугу «Как дома» через личный кабинет «ОнЛайм» 1
27.12.2016 Портал Wi-Fi.ru поможет москвичам подготовиться к Новому году 1
11.10.2016 В Москве будет создана бесшовная зона Wi-Fi для пассажиров 1
08.08.2016 «МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» 1
24.03.2016 «МаксимаТелеком» заявляет об отсутствии нарушений в работе беспроводной сети на территории Московского метро 1
09.07.2015 СМБ-компании смогут самостоятельно размещать рекламу в сети Wi-Fi в столичном метро 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 9
Yandex - Яндекс 9391 2
TSC - TechnoSatComm 1 1
Инвента 13 1
Ростелеком 11054 1
Cisco Systems 5383 1
Huawei 4721 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
Google LLC 12813 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 158 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 72 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2906 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
Мосгортранс ГУП 142 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 766 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13619 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5445 5
Data monetization - Монетизация данных 2006 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13634 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 320 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10179 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18517 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4104 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11647 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 134 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 71 1
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 18 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10388 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9405 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13131 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35937 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15562 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1610 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7563 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9629 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5916 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13149 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2267 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13149 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6917 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4580 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 417 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1062 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 3
Яндекс.Аудитория 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6405 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 130 1
Т1 TSC business data security 25 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 94 1
Потепко Вячеслав 5 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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