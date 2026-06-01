Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Макомнет МаксимаТелеком Wi-Fi.ru
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 9
|Yandex - Яндекс 9391 2
|TSC - TechnoSatComm 1 1
|Инвента 13 1
|Ростелеком 11054 1
|Cisco Systems 5383 1
|Huawei 4721 1
|МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
|Google LLC 12813 1
|Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
|Потепко Вячеслав 5 3
|Вольпе Борис 92 2
|Дьяковский Кирилл 1 1
|Акиниязов Рустам 8 1
|Ковалевская Татьяна 5 1
|Зборовская Ольга 1 1
|Круглов Константин 28 1
|Абрамков Александр 44 1
|Батанов Андрей 17 1
|Ликсутов Максим 263 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478192, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478192, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.