Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Санкт-Петербурга Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга
СОБЫТИЯ
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Енокаев Валентин 1 1
|Тетерян Рубен 1 1
|Ваньчков Дмитрий 1 1
|Вольпе Борис 92 1
|Андреев Алексей 23 1
|Огородников Антон 7 1
|Дьяковский Кирилл 1 1
|Путин Владимир 3363 1
|Андреева Елена 13 1
|Прохоров Андрей 20 1
|Тертерян Рубен 1 1
|Райкевич Алексей 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.