Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Администрация Санкт-Петербурга Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Сбербанк предложил оплачивать проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга по геопозиции 1
22.11.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» повысит эффективность управления общественным транспортом Санкт-Петербурга 1
15.08.2024 «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» переходит на российские решения «Группы Астра» 2
11.04.2024 Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге 1
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ 2
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга 1
30.01.2015 «Горизонт-Телеком» завершил монтаж оборудования системы мониторинга парковочных мест в Санкт-Петербурге 1
18.05.2012 Абоненты «Билайн» в Санкт Петербурге смогут использовать мобильный телефон в качестве проездного билета 1
09.04.2012 В Санкт-Петербурге с помощью мобильного телефона можно оплатить проезд в маршрутных такси 1
10.10.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2011 года 1
07.07.2000 "РадиоТел" обеспечил администрацию Санкт-Петербурга оперативной транкинговой радиосвязью 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 2
Горизонт-Телеком 2 1
МегаФон 9960 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2525 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 346 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Амбик Тэк СПб 2 1
PTV Group 43 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ПетербургГаз - Ленпромгаз - Ленгаз-Эксплуатация - Антикор 7 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 30 1
Администрация Барнаула 16 1
Администрация Великого Новгорода - Дума Великого Новгорода - органы государственной власти 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 714 1
Администрация города Пенза 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13006 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8954 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
EDACS - Enhanced Digital Access Communications System - Стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 7 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3135 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8475 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 339 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5169 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 1
Linux OS 10945 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 1
PTV Visum 28 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 521 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2894 1
Енокаев Валентин 1 1
Тетерян Рубен 1 1
Ваньчков Дмитрий 1 1
Вольпе Борис 92 1
Андреев Алексей 23 1
Огородников Антон 7 1
Дьяковский Кирилл 1 1
Путин Владимир 3363 1
Андреева Елена 13 1
Прохоров Андрей 20 1
Тертерян Рубен 1 1
Райкевич Алексей 115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 10
Россия - РФ - Российская федерация 157481 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3220 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 831 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2216 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 1
Россия - УФО - Тюменская область 1262 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 334 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 454 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще