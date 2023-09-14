Общество "ПетербургГаз" организовано в Санкт-Петербурге во исполнение Договора о сотрудничестве между Администрацией Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" в 2004 году от 25 декабря 2003 года. Общество зарегистрировано 9 февраля 2004 года. Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Обществом заключен договор аренды имущественного производственного комплекса.

Участники ООО "ПетербургГаз": город Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) - 51%, АО "Газпром газораспределение" - 49%. Основное направление деятельности городской газораспределительной организации "ПетербургГаз" - комплексное развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обеспечение природным газом потребителей Санкт-Петербурга.

АО «Ленпромгаз» входит в состав группы компаний «ПетербургГаз» и выполняет техническое и сервисное обслуживание газового оборудования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

