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ПетербургГаз Ленпромгаз Ленгаз-Эксплуатация Антикор
Общество "ПетербургГаз" организовано в Санкт-Петербурге во исполнение Договора о сотрудничестве между Администрацией Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" в 2004 году от 25 декабря 2003 года. Общество зарегистрировано 9 февраля 2004 года. Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Обществом заключен договор аренды имущественного производственного комплекса.
Участники ООО "ПетербургГаз": город Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) - 51%, АО "Газпром газораспределение" - 49%. Основное направление деятельности городской газораспределительной организации "ПетербургГаз" - комплексное развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обеспечение природным газом потребителей Санкт-Петербурга.
АО «Ленпромгаз» входит в состав группы компаний «ПетербургГаз» и выполняет техническое и сервисное обслуживание газового оборудования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
СОБЫТИЯ
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ПетербургГаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевелев Георгий 1 1
|Дубосас Костас 37 1
|Ванин Антон 1 1
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