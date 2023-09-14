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ПетербургГаз Ленпромгаз Ленгаз-Эксплуатация Антикор

Общество "ПетербургГаз" организовано в Санкт-Петербурге во исполнение Договора о сотрудничестве между Администрацией Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" в 2004 году от 25 декабря 2003 года. Общество зарегистрировано 9 февраля 2004 года. Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Обществом заключен договор аренды имущественного производственного комплекса.

Участники ООО "ПетербургГаз": город Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) - 51%, АО "Газпром газораспределение" - 49%. Основное направление деятельности городской газораспределительной организации "ПетербургГаз" - комплексное развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обеспечение природным газом потребителей Санкт-Петербурга.

АО «Ленпромгаз» входит в состав группы компаний «ПетербургГаз» и выполняет техническое и сервисное обслуживание газового оборудования  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
 

СОБЫТИЯ

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14.09.2023 МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза» 1
26.07.2012 «Неолант» автоматизировал сбор данных о состоянии газового хозяйства Санкт-Петербурга 3
17.03.2010 Выручка «Инталев» от проектов финансового консалтинга в 2009 г. выросла на 17,5% 1
26.10.2009 «ПетербургГаз» внедрил Directum 3
23.06.2009 «ПетербургГаз» строит безбумажный документооборот вместе с Directum 2
14.08.2006 Взломан сайт компании "Ленгаз" 1
07.07.2000 "РадиоТел" обеспечил администрацию Санкт-Петербурга оперативной транкинговой радиосвязью 1

Публикаций - 8, упоминаний - 14

ПетербургГаз и организации, системы, технологии, персоны:

Avis Expert - Авис Эксперт 19 2
Системы документооборота 517 2
Directum - Директум 1238 2
Неолант Тенакс 8 1
9444 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 1
МФИ Софт 145 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Неолант - Neolant 43 1
Инталев - Intalev 275 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Tupperware - Тапервэр 8 1
Маратекс 4 1
Ямалдорстрой 4 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Татнефть 240 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 448 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Мортон 26 1
РР-Морские нефтегазовые проекты 2 1
Газпром - Зарубежнефтегаз 1 1
Raimbek Bottlers 5 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Стеклотрейд - Орехово-Зуевская Стекольная Компания 1 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 18 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 27 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Киевский метрополитен 7 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
EDACS - Enhanced Digital Access Communications System - Стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 7 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1144 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 582 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3519 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4304 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 1
Электронный документ - Electronic document 1565 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1654 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 871 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1163 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 1
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Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1152 1
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Directum СЭД - ECM-система 302 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 500 1
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Directum Integration Toolset 12 1
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Дубосас Костас 37 1
Ванин Антон 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
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Казахстан - Республика 5983 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1500 1
Украина 7899 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
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