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Сибагро Сибирская аграрная группа
«Сибагро» – агропромышленная компания, производит свинину, колбасы, деликатесы, курицу и яйцо. В 2024 году в состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия – это 8 свинокомплексов, 3 мясокомбината, головное подразделение, растениеводческое предприятие и птицефабрика. Общий земельный фонд для выращивания с/х культур и производства собственных комбикормов составляет более 400 тысяч га. Объемы производства 389 тыс. тонн свинины в год. Холдинг является ведущим поставщиком охлажденной и замороженной продукции на мясоперерабатывающие комбинаты, в розничные сети, а также на экспорт.
Сибагро и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
|Ильиных Сергей 2 2
|Гуляева Марина 4 1
|Шабатура Михаил 1 1
|Ефимов Александр 14 1
|Князев Сергей 7 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Ситнов Владимир 6 1
|Рзаев Тимур 1 1
|Романовская Кристина 4 1
|Рахмаилова Ирина 1 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Щербуха Андрей 2 1
|Плуготаренко Сергей 81 1
|Гуренко Андрей 1 1
|Красилов Дмитрий 16 1
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