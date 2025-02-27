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Сибагро Сибирская аграрная группа

Сибагро - Сибирская аграрная группа

«Сибагро» – агропромышленная компания, производит свинину, колбасы, деликатесы, курицу и яйцо. В 2024 году в состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия – это 8 свинокомплексов, 3 мясокомбината, головное подразделение, растениеводческое предприятие и птицефабрика. Общий земельный фонд для выращивания с/х культур и производства собственных комбикормов составляет более 400 тысяч га. Объемы производства 389 тыс. тонн свинины в год. Холдинг является ведущим поставщиком охлажденной и замороженной продукции на мясоперерабатывающие комбинаты, в розничные сети, а также на экспорт.


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
11.06.2024 LAMACON помогла «Сибагро» оптимизировать производство и дистрибуцию с помощью математического двойника 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке» 1
13.10.2023 Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу 1
19.07.2023 «Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации 1
19.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро» 2
31.01.2011 Сибирский офис «Инталев» увеличил свою выручку в два раза 1
17.03.2010 Выручка «Инталев» от проектов финансового консалтинга в 2009 г. выросла на 17,5% 1
14.12.2009 Товарооборот Сибирского офиса «Инталев» вырос за 2009 г. на 25% 1
05.12.2005 "Сибирская аграрная группа" проводит комплексную автоматизацию 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Сибагро и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 273 3
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 47 2
8275 1
1С-Рарус 888 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
СибГеоПроект - СГП 4 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 1
Цифра ГК 2442 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
МегаФон 8965 1
Telegram Group 2031 1
Ростелеком 9766 1
iConText Group - Ай Контекст 33 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
АГРОштурман 3 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 1
Сибагро Диджитал 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
НОВЭКС 6 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Татнефть 227 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Мортон 25 1
РР-Морские нефтегазовые проекты 2 1
Газпром - Зарубежнефтегаз 1 1
Raimbek Bottlers 5 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Стеклотрейд - Орехово-Зуевская Стекольная Компания 1 1
Сладонеж 2 1
ПетербургГаз - Ленпромгаз - Ленгаз-Эксплуатация - Антикор 7 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Tupperware - Тапервэр 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Маратекс 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Газпром нефть 623 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 1
Право.ру 14 1
Киевский метрополитен 7 1
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