Группа компаний «Благо» - вертикально интегрированная организация, основанная в 1993 году. На семи заводах компании могут производиться подсолнечное и рапсовое масло и шроты. На 2023 год коллектив компании насчитывает около 3 000 человек. Кроме того, ГК «Благо экспортирует продукцию в более чем 20 стран; продукция представлена во всех федеральных и 90 крупнейших локальных розничных сетях России.

Годовой оборот компании в 2022 году составил более 51 млрд рублей.

"Построение учета на базе 1C ERP" Марина Михейчикова, Директор по цифровой трансформации, Дирекция по цифровой трансформации, БЛАГО, данные 2023 года