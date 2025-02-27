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Благо ГК
Группа компаний «Благо» - вертикально интегрированная организация, основанная в 1993 году. На семи заводах компании могут производиться подсолнечное и рапсовое масло и шроты. На 2023 год коллектив компании насчитывает около 3 000 человек. Кроме того, ГК «Благо экспортирует продукцию в более чем 20 стран; продукция представлена во всех федеральных и 90 крупнейших локальных розничных сетях России.
- Годовой оборот компании в 2022 году составил более 51 млрд рублей.
"Построение учета на базе 1C ERP" Марина Михейчикова, Директор по цифровой трансформации, Дирекция по цифровой трансформации, БЛАГО, данные 2023 года
Благо ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
|Верхнехавский маслоэкстракционный завод 1 1
|Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 14 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
|Благоинвест ГК 1 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Фосман Дмитрий 1 1
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