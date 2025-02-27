Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169791
ИКТ 13225
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72676
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Благо ГК

Благо ГК

Группа компаний «Благо» - вертикально интегрированная организация, основанная в 1993 году. На семи заводах компании могут производиться подсолнечное и рапсовое масло и шроты. На 2023 год коллектив компании насчитывает около 3 000 человек. Кроме того, ГК «Благо экспортирует продукцию в более чем 20 стран; продукция представлена во всех федеральных и 90 крупнейших локальных розничных сетях России.

  • Годовой оборот компании в 2022 году составил более 51 млрд рублей.

 

 

"Построение учета на базе 1C ERP" Марина Михейчикова, Директор по цифровой трансформации, Дирекция по цифровой трансформации, БЛАГО, данные 2023 года


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
05.04.2024 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области 4
28.12.2022 Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform 3

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Благо ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Верхнехавский маслоэкстракционный завод 1 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Благоинвест ГК 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1801 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1317 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3197 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
Сбер - СберМобайл - SberMobile IIoT Platform 2 1
Сбер - DTaaS 2 1
Гурджиян Руслан 20 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Фосман Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 2
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2432 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 378 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще