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Сбер Сбербанк Центрально-Черноземный банк



25.02.2025 В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок 1
28.12.2022 Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform 1
07.07.2022 Bi.zone защитит подразделение ГК «Эконива» от DDoS-атак 1
25.12.2017 Сверхскоростной тендер Сбербанка: СХД на 730 млн руб. будут куплены за шесть дней 1
30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 1
17.09.2015 «МегаФон» предоставил VPN-каналы Сербанку в Черноземье 1
17.02.2015 Сбербанк закупил 900 iPad перед ростом цен 2
01.04.2014 «Центр Информационных технологий» получил контракт на техобслуживание вычислительной и оргтехники «Центрально-Черноземного банка Сбербанка» 2
07.02.2014 «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб. 3
01.06.2012 «Сбербанк» потратит свыше $137 тыс. на закупку информационных терминалов 1
10.02.2009 В «Связьинвесте» новый гендиректор 1
19.01.2009 Главу «Связьинвеста» выберут 10 февраля. Фаворит известен 1
01.04.2005 "ЦентрТелеком" организует связь для "Центрально-Черноземного банка" 2
30.03.2004 "ЦентрТелеком" организует каналы связи для Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 4
Ростелеком 9750 3
МегаФон 8956 2
Apple Inc 12154 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Samsung Electronics 10292 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Dell EMC 5037 1
Lenovo Group 2297 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
HP Inc. 5694 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
Lexmark Int 294 1
Fujitsu 2043 1
Xerox 1140 1
Canon 1400 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Zebra Technologies 145 1
ViewSonic 312 1
OKI - ОКИ Системс Рус 170 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Microtek 51 1
Ippon - Иппон Текнолоджи 31 1
Intel Corporation 12222 1
Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 1
Avision 18 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 13
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 25 2
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 2
Почта России ПАО 2119 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 34 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 8 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Благоинвест ГК 1 1
Благо ГК 2 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 1
Верхнехавский маслоэкстракционный завод 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 3
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1976 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2031 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1313 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 3
Apple iPad 3867 1
Apple iPad mini 419 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Honeywell Metrologic 52 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - СберМобайл - SberMobile IIoT Platform 2 1
Сбер - DTaaS 2 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 175 1
Орловский Виктор 381 3
Рейман Леонид 1051 2
Малофеев Константин 115 2
Савельев Виталий 52 2
Родионов Иван 71 2
Юрченко Евгений 132 2
Приданцев Сергей 145 2
Бутрин Михаил 18 2
Ряузов Никита 18 2
Лещенко Михаил 33 2
Манасов Марлен 22 2
Тютин Алексей 14 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Шувалов Игорь 82 1
Киселев Александр 114 1
Нарукавников Александр 10 1
Афанасьев Денис 71 1
Степаненко Кирилл 16 1
Менькова Татьяна 62 1
Черноусова Виктория 8 1
Захарьящева Галина 3 1
Меджлумов Муслим 20 1
Воробьев Иван 1 1
Гурджиян Руслан 20 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Фосман Дмитрий 1 1
Цайтлер Наталия 1 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 12
Россия - РФ - Российская федерация 145478 9
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 5
Россия - ЦФО - Курская область 653 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1512 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 549 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 866 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 387 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 294 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 447 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3126 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 140 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 383 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5000 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Аренда 2436 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6002 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1066 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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