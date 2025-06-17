Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177012
ИКТ 13775
Организации 10719
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25796
Персоны 75877
География 2874
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 856

Нарукавников Александр


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Цифровая трансформация закупок, финансов и документооборота на базе «1С» в НИЦ «Курчатовский институт» 1
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки 1
20.03.2020 Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение 1
29.10.2012 Минкомсвязи обновило комиссию по контролю за НИИ «Восход» и НТЦ «Атлас» 1
30.06.2011 Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров 1
25.05.2011 Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть 1
24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 1
13.07.2010 Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров 1
24.02.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатур в новый состав совета 1
09.02.2010 Минкомсвязи: ИТ-рынок сократился на 80 млрд рублей 1
20.02.2009 Состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
10.02.2009 В «Связьинвесте» новый гендиректор 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Нарукавников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1708 6
Ростелеком 9964 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
VK - Mail.ru Group 3486 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
Восход ФГБУ НИИ 659 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Гинтех ГНТЦ ФГУП 2 1
СКБ Комплекс ФГУП 2 1
Связь-безопасность ФГУП 15 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 6
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 34 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 3
ВТБ - ВТБ24 666 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Почта России ПАО 2169 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Минцифры РФ - Связист плюс 2 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2825 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1884 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4698 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8405 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1518 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 668 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 1
Adobe Photoshop 770 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 24 1
Щеголев Игорь 698 6
Родионов Иван 71 6
Бутрин Михаил 18 6
Манасов Марлен 22 6
Черноусова Виктория 8 6
Рейман Леонид 1052 4
Малофеев Константин 116 4
Ряузов Никита 18 4
Степаненко Кирилл 16 4
Афанасьев Денис 71 4
Приданцев Сергей 147 3
Лещенко Михаил 33 3
Васина Светлана 6 3
Юрченко Евгений 132 2
Лукаш Сергей 13 2
Семенов Вадим 65 2
Кудимов Юрий 21 2
Савельев Виталий 52 2
Провоторов Александр 157 2
Гаврилин Евгений 7 2
Задорнов Михаил 29 2
Перцовский Александр 13 2
Захарьящева Галина 3 2
Краснопольская Юлия 6 2
Корнев Юрий 7 2
Чурин Дмитрий 2 2
Галкин Алексей 2 2
Кржечевская Светлана 2 2
Добродеев Борис 95 1
Кравцов Сергей 54 1
Никифоров Николай 1136 1
Духовницкий Олег 91 1
Менькова Татьяна 62 1
Киселев Александр 114 1
Ульянкин Сергей 5 1
Корчивой Станислав 16 1
Попов Александр 53 1
Чурсин Игорь 21 1
Глазьев Сергей 14 1
Муханов Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3020 1
Евразия - Евразийский континент 618 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 7
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1173 5
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 5
Аудит - аудиторский услуги 2831 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6127 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3567 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10207 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6303 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 533 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5191 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5124 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1162 6
VK Skillbox - Скилбокс 120 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 49 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще