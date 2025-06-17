Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нарукавников Александр
УПОМИНАНИЯ
Нарукавников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 6
|VK - Mail.ru Одноклассники 1842 1
|Adobe Photoshop 770 1
|Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 24 1
|Щеголев Игорь 698 6
|Родионов Иван 71 6
|Бутрин Михаил 18 6
|Манасов Марлен 22 6
|Черноусова Виктория 8 6
|Рейман Леонид 1052 4
|Малофеев Константин 116 4
|Ряузов Никита 18 4
|Степаненко Кирилл 16 4
|Афанасьев Денис 71 4
|Приданцев Сергей 147 3
|Лещенко Михаил 33 3
|Васина Светлана 6 3
|Юрченко Евгений 132 2
|Лукаш Сергей 13 2
|Семенов Вадим 65 2
|Кудимов Юрий 21 2
|Савельев Виталий 52 2
|Провоторов Александр 157 2
|Гаврилин Евгений 7 2
|Задорнов Михаил 29 2
|Перцовский Александр 13 2
|Захарьящева Галина 3 2
|Краснопольская Юлия 6 2
|Корнев Юрий 7 2
|Чурин Дмитрий 2 2
|Галкин Алексей 2 2
|Кржечевская Светлана 2 2
|Добродеев Борис 95 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Киселев Александр 114 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Корчивой Станислав 16 1
|Попов Александр 53 1
|Чурсин Игорь 21 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Муханов Андрей 4 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.