В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве состоялось обсуждение перспектив создания единой информационной среды научного сообщества государств – членов ЕАЭС. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания Научно-технического совета по инициативе Минэкономразвития России.

В заседании приняли участие председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, член коллегии (министр) по макроэкономике и развитию интеграции Сергей Глазьев. От российской стороны с докладом выступил заместитель министра науки и высшего образования Александр Нарукавников.

Минэкономразвития России представлял заместитель министра Дмитрий Вольвач.

«Союз взял уверенный курс на последовательную цифровую трансформацию всех основополагающих социально-значимых сфер. Данная идея была заложена в Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года и уже сейчас находит свое практическое воплощение, открывает новые горизонты сотрудничества ученых ЕАЭС, обладает консолидирующей силой для максимальной реализации научно-технического потенциала стран Союза.

Мы уже успешно запустили ряд цифровых сквозных проектов – "Работа без границ", "Путешествую без COVID-19". В высокой степени готовности находятся проекты в сферах технического регулирования и транспорта» – отметил Дмитрий Вольвач.

Цель проекта – синхронное развитие цифровых технологий в науке и образовании государств – членов ЕАЭС, повышение общенаучного потенциала евразийского интеграционного объединения. Для этого, на первом этапе его практической реализации, запланировано создание единой научно-образовательной сетевой инфраструктуры с доступом к информационным системам и базам знаний университетов и научных институтов, цифровым сервисам науки и образования, в том числе, к проектам по развитию технологий искусственного интеллекта государств-членов ЕАЭС.

Каркасом для этой работы станет созданная в Российской Федерации Национальная исследовательская компьютерная сеть (НИКС) Минобрнауки России.

«Создание единого сервиса информационного взаимодействия научного сообщества полностью отвечает стратегическим задачам Союза и обеспечит прорывной рост высокотехнологичных и перспективных секторов экономики стран Союза. Такое сотрудничество стран позволит обеспечить доступ к востребованным уникальным научным установкам, так называемым суперкомпьютерам, в том числе, класса «мегасайнес». Мы ставим себе амбициозную цель – уже в 2022 году запустить данный проект на полную мощность» – отметил Дмитрий Вольвач.

Инициатива Российской стороны была единогласно поддержана со стороны государств-членов ЕАЭС.

По итогам заседания Научно-технического совета достигнута договоренность о создании рабочей группы для дальнейшего развития указанной инициативы.