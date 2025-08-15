Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вольвач Дмитрий
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 3
|ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 2
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1434 1
|Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 115 1
|ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 88 1
|Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 3
|Евразия - Евразийский континент 620 3
|Армения - Республика 2345 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
