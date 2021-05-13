Совместный цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ» стартует 1 июля

12 мая в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча заместителя Министра экономического развития России Дмитрия Вольвача и члена коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна. Обсуждался запуск первого совместного цифрового проекта «Работа без границ», намеченный на 1 июля, перспективы его дальнейшего развития и формирование первой цифровой экосистемы в Евразийском экономическом союзе.

Проект «Работа без границ» - поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах государств – членов Евразийского экономического союза. В РФ это портал «Работа в России», информационными партнерами которого являются и аналогичные крупные коммерческие ресурсы, например, «Яндекс.Работа».

«Считаю запуск проекта очень своевременным. Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в перспективные сектора экономики. Запуск совместного цифрового продукта по поиску вакансий и резюме кандидатов может увеличить мобильность экономически активного населения ЕАЭС и сбалансировать рынок труда», - отметил Дмитрий Вольвач. Он также подчеркнул, что создание удобных платформенных решений, цифровизация бизнес-процессов, нацеленная на устранение барьеров для ведения бизнеса и улучшение качества жизни людей на пространстве ЕАЭС, - безусловные приоритеты Союза.

Гегам Варданян проинформировал о действующих механизмах реализации совместных цифровых проектов в ЕАЭС и продемонстрировал коллегам функционал системы.

В ходе встречи обсуждались также дальнейшие подходы по совершенствованию проекта «Работа без границ», которое предполагается осуществлять в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных лидерами стран ЕАЭС.