IMF International Monetary Fund МВФ Международный валютный фонд
СОБЫТИЯ
|17.01.2024
|
ИИ уничтожит 40% рабочих мест и усугубит неравенство
т в мире и ухудшит ситуацию с неравенством», — утверждают аналитики Международного валютного фонда (МВФ). Его директор Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) заявила, что негативное воздей
|10.06.2013
|
Гендиректор France Telecom задержан по делу главы МВФ Кристин Лагард
Глава крупнейшей французской телекоммуникационной компании France Telecom Стефан Ришар задержан в рамках расследования по делу главы МВФ Кристин Лагард, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. Стефана Ришара допросят для выяснения его роли в деле, связанном с продажей в 1993 г. компании Adidas бизнесменом и политиком Бер
|09.08.2002
|
NASDAQ: кредит МВФ Бразилии перевесил новые проблемы WorldCom
и. "Охотники за прибылями" вступили в дело и начали активную скупку значительно подешевевших за последнее время акций, которая продолжилась и на торгах в четверг. Вовремя подоспевшие новости о планах Международного валютного фонда по выделению рекордного $30-миллиардного кредита для стабилизации финансовой ситуации в Бразилии привели к значительному подъему акций финансовых компаний и укреп
|09.08.2002
|
Планы МВФ по выделению огромного $30-ти миллиардного кредита Бразилии позитивно отразились на котир
|06.12.1999
|
МВФ готов выделить кредиты для смягчения последствий ошибки 2000 года в финансовых сферах развивающихся стран
дствий ошибки 2000 года, которые могут затронуть финансовые системы этих государств. Для этих целей МВФ создал специальный фонд, который и может быть использован для выдачи кредитов на срок до
