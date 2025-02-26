Georgieva Kristalina Георгиева Кристалина
|26.02.2025
|Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом 2
|17.01.2024
|ИИ уничтожит 40% рабочих мест и усугубит неравенство 3
Georgieva Kristalina и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
|Водясов Алексей 222 1
|Biden Joe - Байден Джо 134 1
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