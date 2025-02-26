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Georgieva Kristalina Георгиева Кристалина



26.02.2025 Крупнейший банк Сингапура выгонит 4000 работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом 2
17.01.2024 ИИ уничтожит 40% рабочих мест и усугубит неравенство 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Georgieva Kristalina и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 1
Водясов Алексей 222 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 1
Швейцария - Давос 73 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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