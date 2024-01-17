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ИИ уничтожит 40% рабочих мест и усугубит неравенство

Аналитики международного валютного фонда прочат массивное сокращение рабочих мест под воздействием искусственного интеллекта и призывают правительства реализовать программы поддержки и переобучения для уязвимых работников.

40-60%

«Искусственный интеллект (ИИ) затронет до 40% рабочих мест в мире и ухудшит ситуацию с неравенством», — утверждают аналитики Международного валютного фонда (МВФ). Его директор Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) заявила, что негативное воздействие на неравенство ИИ окажется «в большинстве сценариев».

По подсчетам аналитиков МВФ, в развитых экономиках ИИ затронет до 60% всех рабочих мест. В половине случаев — благотворно: работники получат преимущества от интеграции ИИ.

В остальных случаях ИИ будет выполнять те задачи, которые сегодня выполняют люди, что приведет к снижению спроса на соответствующие профессии, а также, естественно, сокращениям и снижению зарплат.

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Фото: chandlervid85 / Фотобанк Freepik
ИИ может забрать работу у миллионов людей

В менее развитых экономиках, как полагают аналитики, ИИ затронет только порядка 26% рабочих мест.

Мрачные прогнозы

В 2023 г. сходные прогнозы делали эксперты Goldman Sachs, заявившие, что ИИ заместит порядка 300 млн рабочих мест. При этом подчеркивалось, что при этом возникнут новые рабочие места и резкий всплеск продуктивности.

Прогноз Георгиевой выглядит мрачнее. По ее словам, в бедных странах зачастую просто не существует ни инфраструктуры, ни достаточного количества квалифицированной рабочей силы, которая могла бы воспользоваться преимуществами, предоставляемыми ИИ. Как следствие, технологии лишь заметно ухудшат неравенство между различными нациями.

В среднем же в МВФ ожидают, что молодые и высокооплачиваемые работники благодаря ИИ получат «непропорциональное» повышение зарплат, а менее высокооплачиваемые и пожилые наоборот обеднеют.

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов
Бизнес

«Для государств возникает необходимость развернуть всеобъемлющие программы поддержки и переобучения уязвимых работников», — считает директор МВФ. По словам Кристалины Георгиевой, только таким образом можно добиться более инклюзивного перехода к ИИ, защитить уровень жизни и сократить неравенство.

«При любой технологической революции одни профессии исчезают, другие появляются», — говорит технический директор компании SEQ Алексей Водясов. По его словам, пришествие ИИ — это очередная такая революция, у которой неизбежно будут жертвы и хотелось бы надеяться, что только среди профессий, а не среди людей. «Рекомендации создать защитные механизмы, безусловно, стоят внимания, но только сильные экономики смогут себе позволить что-то подобное, а значит, в слабых экономиках ИИ будет восприниматься далеко не лучшим образом», — подытожил Алексей Водясов.

Как это отрегулировать

Высказывания главы МВФ появились в преддверии Международного экономического форума в Давосе, где соберутся политические и деловые лидеры со всего света.

ИИ является одним из пунктов обсуждения: во-первых, из-за стремительного распространения генеративных решений, во-вторых, из-за того, что крупнейшие экономики мира пытаются регламентировать сферу ИИ. Все, впрочем, по-разному. ЕС подготовил и в основном согласовал законодательный корпус, посвященный ИИ. Китай принимает свое собственное законодательство, которой, в частности, описывает, как должны разрабатываться и развертываться алгоритмы. В США президент Джо Байден подписал исполнительный указ, требующий от разработчиков технологий ИИ отчитываться перед правительством о безопасности своих продуктов.

В Великобритании в конце прошлого года прошел саммит по безопасности ИИ, по итогам которого была принята декларация о безопасной разработке технологий искусственного интеллекта. Эту декларацию подписали представители сразу множества стран.

Роман Георгиев

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