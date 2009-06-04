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Ritlabs The Bat почтовый клиент
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2009
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Eset NOD32 совместим с почтовым клиентом The Bat!
го модуля, обеспечивающего полную совместимость антивирусных решений Eset NOD32 с почтовым клиентом The Bat!. Теперь пользователи почтового клиента The Bat! смогут защитить свою почту с
|23.04.2008
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The Bat! 4.0.24: обновление известного почтового клиента
Компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента The Bat! до версии 4.0.24, содержащее ряд нововведений и исправлений. Появилась возможность в
|11.03.2008
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The Bat! 4.0.18: обновление известного почтового клиента
Спустя примерно месяц после выхода четвертой версии The Bat!, компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента до версии 4.0.18, со
|30.01.2008
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The Bat! 4.0.0.16 Alpha: почтовый клиент
Молдавская компания Ritlabs выпустила альфа-версию The Bat! 4.0.0.16. Новая версия полностью совместима с Windows Vista, кроме того: добавлена п
|26.10.2007
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Ritlabs выпустила новую версию The Bat! 3.99.25
Ritlabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat! 3.99.25, в которой появилось несколько нововведений. Среди них: новый формат подписе
|24.04.2007
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Ritlabs выпустил новую версию The Bat! 3.99.1
Компания Ritlabs выпустила новую версию почтового клиента The Bat!. Среди новшеств версии 3.99.1 можно выделить улучшенную работу с резервными архивами
|01.03.2007
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Вышла новая версия AntispamSniper for The Bat! 2.0 Beta 2
ыпустила очередное обновление плагина, предназначенного для защиты от спама при работе с программой The Bat!. В последней версии добавлена возможность изменения состава белого и черных списков
|27.02.2007
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Вышла новая версия The Bat! 3.98
Компания RITLabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat! 3.98. Среди новых функциональных возможностей следует отметить функцию автоматическо
|17.03.2005
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The Bat! появится в России на дисках
кий договор с компанией Ritlabs, разработчиком популярной программы для работы с электронной почтой The Bat!. Программа является одним из самых известных почтовых клиентов. На сегодняшний день
|02.09.2003
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Вышел новый The Bat! 2.0
ак долго ждали многие пользователи компьютеров, - вышла вторая версия популярного почтового клиента The Bat! от компании Ritlabs. Новая версия 2.0 претерпела значительные функциональные улучшен
|17.10.2002
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Почтовая программа The Bat! подешевела вдвое
C 14 октября почтовую программу The Bat! для частных лиц можно купить по цене 300 рублей (обычно она стоит 650 рублей). Предл
|27.04.2002
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В России появилась новая версия почтовой программы The Bat!
По словам разработчиков, The Bat! Pro отличается от других почтовых программ повышенной безопасностью. В частности, пр
|27.04.2002
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На российском рынке представлена новая версия почтового клиента The Bat! Pro
остоялась пресс-конференция, посвященная выходу на российский рынок новой версии почтовой программы The Bat!. В работе над защищенным вариантом под названием The Bat! Pro принимали участ
|18.04.2002
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Представлен встраиваемый модуль антивируса Dr. Web для почтового клиента The Bat!
Популярный почтовый клиент The Bat!, поставляемый компанией Ritlabs, продолжает привлекать внимание производителей антив
|16.04.2002
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"Антивирус Касперского" защитит пользователей The Bat!
ости: на нее приходится более 90% всех зарегистрированных инцидентов. Для совместного использования The Bat и Антивируса Касперского необходимо установить на компьютер Антивирус Касперского Per
|16.04.2002
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"Лаборатория Касперского" и Ritlabs интегрируют AVP и The Bat
"Лаборатория Касперского" и компания Ritlabs объявили об интеграции функции проверки сообщений на содержание вирусов в структуру популярного почтового клиента The Bat. Благодаря совместной работе с "Антивирусом Касперского" пользователи The Bat обеспечиваются автоматической проверкой на вирусы всей входящей и исходящей почтовой корреспонденции
|24.04.2001
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В The Bat! завелся червь
я Касперского". Появление новых вирусов всегда непрятно для большинства интернетчиков. Что касается The Bat!, до недавнего времени важным преимуществом этой программы было отсутствие вредоносны
Ritlabs и организации, системы, технологии, персоны:
|Мучник Феликс 68 3
|Чижиков Михаил 21 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Климарев Михаил 48 1
|Артамонова Анна 183 1
|Кусков Денис 221 1
|Васюков Григорий 14 1
|Волков Александр 26 1
|Галушкин Олег 182 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Богданов Андрей 42 1
|Васильев Григорий 42 1
|Зенкин Денис 263 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Салов Андрей 1 1
|Непомнящий Роман 1 1
|Цуриков Игорь 3 1
|Малютин Валентин 1 1
|Вырвинский Игорь 1 1
|Жерновецкий Феликс 1 1
|Захарцев Сергей 5 1
|Ковалевская Светлана 2 1
|Устьянцев Михаил 1 1
|Орлик Сергей 83 1
|Чернов Федор 32 1
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|Ведомости 1088 1
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|Tom’s Hardware 444 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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