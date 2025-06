Eset NOD32 совместим с почтовым клиентом The Bat! го модуля, обеспечивающего полную совместимость антивирусных решений Eset NOD32 с почтовым клиентом The Bat!. Теперь пользователи почтового клиента The Bat! смогут защитить свою почту с

The Bat! 4.0.24: обновление известного почтового клиента Компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента The Bat! до версии 4.0.24, содержащее ряд нововведений и исправлений. Появилась возможность в

The Bat! 4.0.18: обновление известного почтового клиента Спустя примерно месяц после выхода четвертой версии The Bat!, компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента до версии 4.0.18, со

The Bat! 4.0.0.16 Alpha: почтовый клиент Молдавская компания Ritlabs выпустила альфа-версию The Bat! 4.0.0.16. Новая версия полностью совместима с Windows Vista, кроме того: добавлена п

Ritlabs выпустила новую версию The Bat! 3.99.25 Ritlabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat! 3.99.25, в которой появилось несколько нововведений. Среди них: новый формат подписе

Ritlabs выпустил новую версию The Bat! 3.99.1 Компания Ritlabs выпустила новую версию почтового клиента The Bat!. Среди новшеств версии 3.99.1 можно выделить улучшенную работу с резервными архивами

Вышла новая версия AntispamSniper for The Bat! 2.0 Beta 2 ыпустила очередное обновление плагина, предназначенного для защиты от спама при работе с программой The Bat!. В последней версии добавлена возможность изменения состава белого и черных списков

Вышла новая версия The Bat! 3.98 Компания RITLabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat! 3.98. Среди новых функциональных возможностей следует отметить функцию автоматическо

The Bat! появится в России на дисках кий договор с компанией Ritlabs, разработчиком популярной программы для работы с электронной почтой The Bat!. Программа является одним из самых известных почтовых клиентов. На сегодняшний день

Вышел новый The Bat! 2.0 ак долго ждали многие пользователи компьютеров, - вышла вторая версия популярного почтового клиента The Bat! от компании Ritlabs. Новая версия 2.0 претерпела значительные функциональные улучшен

Почтовая программа The Bat! подешевела вдвое C 14 октября почтовую программу The Bat! для частных лиц можно купить по цене 300 рублей (обычно она стоит 650 рублей). Предл

В России появилась новая версия почтовой программы The Bat! По словам разработчиков, The Bat! Pro отличается от других почтовых программ повышенной безопасностью. В частности, пр

На российском рынке представлена новая версия почтового клиента The Bat! Pro остоялась пресс-конференция, посвященная выходу на российский рынок новой версии почтовой программы The Bat!. В работе над защищенным вариантом под названием The Bat! Pro принимали участ

Представлен встраиваемый модуль антивируса Dr. Web для почтового клиента The Bat! Популярный почтовый клиент The Bat!, поставляемый компанией Ritlabs, продолжает привлекать внимание производителей антив

"Антивирус Касперского" защитит пользователей The Bat! ости: на нее приходится более 90% всех зарегистрированных инцидентов. Для совместного использования The Bat и Антивируса Касперского необходимо установить на компьютер Антивирус Касперского Per

"Лаборатория Касперского" и Ritlabs интегрируют AVP и The Bat "Лаборатория Касперского" и компания Ritlabs объявили об интеграции функции проверки сообщений на содержание вирусов в структуру популярного почтового клиента The Bat. Благодаря совместной работе с "Антивирусом Касперского" пользователи The Bat обеспечиваются автоматической проверкой на вирусы всей входящей и исходящей почтовой корреспонденции