Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177084
ИКТ 13784
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3467
Системы 25804
Персоны 75889
География 2875
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Ritlabs The Bat почтовый клиент


УПОМИНАНИЯ


04.06.2009 Eset NOD32 совместим с почтовым клиентом The Bat!

го модуля, обеспечивающего полную совместимость антивирусных решений Eset NOD32 с почтовым клиентом The Bat!. Теперь пользователи почтового клиента The Bat! смогут защитить свою почту с

23.04.2008 The Bat! 4.0.24: обновление известного почтового клиента

Компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента The Bat! до версии 4.0.24, содержащее ряд нововведений и исправлений. Появилась возможность в
11.03.2008 The Bat! 4.0.18: обновление известного почтового клиента

Спустя примерно месяц после выхода четвертой версии The Bat!, компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента до версии 4.0.18, со
30.01.2008 The Bat! 4.0.0.16 Alpha: почтовый клиент

Молдавская компания Ritlabs выпустила альфа-версию The Bat! 4.0.0.16. Новая версия полностью совместима с Windows Vista, кроме того: добавлена п
26.10.2007 Ritlabs выпустила новую версию The Bat! 3.99.25

Ritlabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat! 3.99.25, в которой появилось несколько нововведений. Среди них: новый формат подписе
24.04.2007 Ritlabs выпустил новую версию The Bat! 3.99.1

Компания Ritlabs выпустила новую версию почтового клиента The Bat!. Среди новшеств версии 3.99.1 можно выделить улучшенную работу с резервными архивами
01.03.2007 Вышла новая версия AntispamSniper for The Bat! 2.0 Beta 2

ыпустила очередное обновление плагина, предназначенного для защиты от спама при работе с программой The Bat!. В последней версии добавлена возможность изменения состава белого и черных списков

27.02.2007 Вышла новая версия The Bat! 3.98

Компания RITLabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat! 3.98. Среди новых функциональных возможностей следует отметить функцию автоматическо
17.03.2005 The Bat! появится в России на дисках

кий договор с компанией Ritlabs, разработчиком популярной программы для работы с электронной почтой The Bat!. Программа является одним из самых известных почтовых клиентов. На сегодняшний день

02.09.2003 Вышел новый The Bat! 2.0

ак долго ждали многие пользователи компьютеров, - вышла вторая версия популярного почтового клиента The Bat! от компании Ritlabs. Новая версия 2.0 претерпела значительные функциональные улучшен
17.10.2002 Почтовая программа The Bat! подешевела вдвое

C 14 октября почтовую программу The Bat! для частных лиц можно купить по цене 300 рублей (обычно она стоит 650 рублей). Предл
27.04.2002 В России появилась новая версия почтовой программы The Bat!

По словам разработчиков, The Bat! Pro отличается от других почтовых программ повышенной безопасностью. В частности, пр
27.04.2002 На российском рынке представлена новая версия почтового клиента The Bat! Pro

остоялась пресс-конференция, посвященная выходу на российский рынок новой версии почтовой программы The Bat!. В работе над защищенным вариантом под названием The Bat! Pro принимали участ
18.04.2002 Представлен встраиваемый модуль антивируса Dr. Web для почтового клиента The Bat!

Популярный почтовый клиент The Bat!, поставляемый компанией Ritlabs, продолжает привлекать внимание производителей антив
16.04.2002 "Антивирус Касперского" защитит пользователей The Bat!

ости: на нее приходится более 90% всех зарегистрированных инцидентов. Для совместного использования The Bat и Антивируса Касперского необходимо установить на компьютер Антивирус Касперского Per
16.04.2002 "Лаборатория Касперского" и Ritlabs интегрируют AVP и The Bat

"Лаборатория Касперского" и компания Ritlabs объявили об интеграции функции проверки сообщений на содержание вирусов в структуру популярного почтового клиента The Bat. Благодаря совместной работе с "Антивирусом Касперского" пользователи The Bat обеспечиваются автоматической проверкой на вирусы всей входящей и исходящей почтовой корреспонденции
24.04.2001 В The Bat! завелся червь

я Касперского". Появление новых вирусов всегда непрятно для большинства интернетчиков. Что касается The Bat!, до недавнего времени важным преимуществом этой программы было отсутствие вредоносны

Публикаций - 63, упоминаний - 129

Ritlabs и организации, системы, технологии, персоны:

Ritlabs - Ритлабс Рус 19 16
Microsoft Corporation 24889 15
VK - Mail.ru Group 3487 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5054 10
Softkey - Софткей 210 6
Google LLC 11983 5
Dr.Web - Доктор Веб 1261 5
Yandex - Яндекс 7814 4
Broadcom - VMware 2411 3
Meta Platforms - Facebook 4471 3
Apple Inc 12297 3
ESET - ESET Software 1137 3
GoodVein 3 3
Aladdin Software Security R.D. 116 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2118 2
Telegram Group 2253 2
Softline - Софтлайн 3015 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Otello Corporation - Opera Software 333 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 369 1
HackerOne 32 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
HP Inc. 5721 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8941 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
8527 1
Adobe Systems 1561 1
Corel Corporation 336 1
Promt - Промт 298 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1504 1
X Corp - Twitter 2884 1
Почта России ПАО 2172 3
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Microsoft - LinkedIn 664 1
Резонанс НПП 375 1
Белый Ветер 356 1
Миэль ГК 38 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1155 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 376 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4454 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5586 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Администрация Ставрополя 16 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13031 31
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13062 20
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1883 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24971 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7553 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11543 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30713 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4076 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7621 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29317 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5064 7
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 231 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1877 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3163 6
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11805 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 5
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 453 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4406 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10632 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21035 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3034 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2092 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5046 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10857 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32134 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5977 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1742 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8669 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1701 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2277 3
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 30 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14126 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 743 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53463 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11630 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28339 3
Microsoft Outlook 1415 35
Microsoft Windows 15949 20
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 13
Google Android 14320 8
Apple iOS 7992 8
Microsoft Office 3833 7
Mozilla Firefox - браузер 1901 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 6
Linux OS 10285 5
Apple macOS 2124 5
Google Gmail 960 5
Opera Browser - Браузер 1028 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1783 5
Microsoft Windows Mail 18 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 879 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 4
Microsoft Windows 11 624 4
Microsoft Office 365 957 3
VK - Mail.Ru Почта 351 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 3
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3002 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1134 2
Samsung Electronics - Bada 187 2
Apple iPod 1537 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 772 2
Tencent WeChat - мессенджер 149 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 841 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 2
Microsoft Edge - браузер 2003 2
КриптоПро CSP СКЗИ 219 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 31 2
QIP - Мессенджер 121 2
Мучник Феликс 68 3
Чижиков Михаил 21 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Климарев Михаил 48 1
Артамонова Анна 183 1
Кусков Денис 221 1
Васюков Григорий 14 1
Волков Александр 26 1
Галушкин Олег 182 1
Мартынов Владислав 113 1
Богданов Андрей 42 1
Васильев Григорий 42 1
Зенкин Денис 263 1
Мамыкин Владимир 44 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Цуриков Игорь 3 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Захарцев Сергей 5 1
Ковалевская Светлана 2 1
Устьянцев Михаил 1 1
Орлик Сергей 83 1
Чернов Федор 32 1
Гудов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52668 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44375 3
Европа 24414 3
Япония 13383 3
Германия - Федеративная Республика 12795 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 2
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Дания - Королевство 1310 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2759 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1631 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2575 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3152 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 924 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13420 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17927 1
Южная Корея - Республика 6741 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Индия - Bharat 5559 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 487 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Карельский перешеек 12 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
Нидерланды 3563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11166 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30399 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1781 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6479 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11301 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2513 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3571 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 2
Английский язык 6754 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7997 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2009 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 898 1
Физика - Physics - область естествознания 2700 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3212 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5051 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49459 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5371 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4260 1
Аренда 2501 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4534 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8256 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 714 1
Сон - Somnus 444 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5051 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6607 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2796 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1976 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6574 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1008 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
The Verge - Издание 576 1
CNews Северо-Запад 24 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Ведомости 1088 1
BleepingComputer - Издание 374 1
The Register - The Register Hardware 1613 1
Tom’s Hardware 444 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
Gartner - Гартнер 3575 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 894 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
РЭШ - Российская экономическая школа 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2497 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще