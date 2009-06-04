го модуля, обеспечивающего полную совместимость антивирусных решений Eset NOD32 с почтовым клиентом The Bat !. Теперь пользователи почтового клиента The Bat ! смогут защитить свою почту с

Компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента The Bat ! до версии 4.0.24, содержащее ряд нововведений и исправлений. Появилась возможность в

Спустя примерно месяц после выхода четвертой версии The Bat !, компания RITLabs выпустила обновление своего почтового клиента до версии 4.0.18, со

Молдавская компания Ritlabs выпустила альфа-версию The Bat ! 4.0.0.16. Новая версия полностью совместима с Windows Vista, кроме того: добавлена п

Ritlabs выпустила новую версию популярного почтового клиента The Bat ! 3.99.25, в которой появилось несколько нововведений. Среди них: новый формат подписе

Компания Ritlabs выпустила новую версию почтового клиента The Bat !. Среди новшеств версии 3.99.1 можно выделить улучшенную работу с резервными архивами

ыпустила очередное обновление плагина, предназначенного для защиты от спама при работе с программой The Bat !. В последней версии добавлена возможность изменения состава белого и черных списков