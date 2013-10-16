Samsung Electronics - Bada

Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen ационных систем. Они имеют разные целевые назначения и обладают разным статусом: к примеру, Samsung bada имплементируется на морально устаревших и слегка модифицированных смартфонах корейской к

Samsung отказался от собственной мобильной платформы Компания Samsung приняла решение отказаться от выпуска смартфонов на собственной платформе Bada, сообщает The Verge со ссылкой на агентство Yonhap. Как заявил представитель Samsung Хонг Вон-пьо (Hong Won-pyo), Bada станет частью платформы Tizen, первый смартфон на основе котор

«Альфа-Банк» выпустил приложение для мобильных устройств на платформе Bada омпанией Unreal Mojo выпустил специальное банковское приложение для смартфонов на платформе Samsung Bada. Согласно заявлению банка, это первое банковское приложение для операционной системы

Вышла новая версия мессенджера ICQ для Samsung Bada Компания Mail.Ru объявила о том, что выпущена версия ICQ 1.1 для Samsung Bada. ICQ для мобильных устройств, работающих на Samsung Bada, теперь работает в фонов

Samsung анонсировал обновление bada 2.0 для Samsung Wave и Wave II Компания Samsung Electronics объявила о скором выпуске обновления платформы bada до версии 2.0 для смартфонов Samsung Wave и Wave II - для российских пользователей оно станет доступно с конца мая. Для того чтобы выполнить обновление, необходимо будет воспользоваться пе

Геосоциальный сервис AlterGeo выпустил приложение для bada 2.0 Компания AlterGeo объявила о том, что выпустила бесплатное мобильное приложение для средних и старших моделей смартфонов под управлением bada 2.0. «Мы стремимся обеспечить максимум пользователей AlterGeo возможностью полноценно работать с нашим сервисом на любом мобильном устройстве. У нас уже есть актуальные приложения для iPho

Вышла первая версия ICQ для смартфонов на Samsung bada ния Mail.Ru Group объявила о том, что вышла первая версия мессенджера ICQ для смартфонов на Samsung bada. С выходом этого приложения ICQ стала доступна пользователям всех популярных мобильных п

Вышла новая версия приложения «Яндекс.Маркет» для Bada Компания «Яндекс» объявила о том, что обновила приложение «Яндекс.Маркет» для платформы bada. «Маркет для bada» позволяет узнать о характеристиках товара, сравнить цены в различных магазинах и почитать отзывы покупателей. Для этого достаточно сфотографировать штрихкод или в

«Яндекс.Электрички» вышли на платформе Bada Компания «Яндекс» сообщила о том, что первая версия ее сервиса «Яндекс.Электрички» вышла для обладателей телефонов на базе платформы bada от Samsung. В версиях «Яндекс.Электрички» Android и iPhone появился ряд обновлений. Так, сервис теперь умеет показывать расписание оффлайн. Можно увидеть расписание и при нулевом балансе,

Онлайн-кинотеатр ivi.ru выпустил мобильное приложение для телефонов Samsung мобильное приложение для телефонов Samsung. Теперь обладатели устройств на основе платформы Samsung Bada могут с комфортом смотреть кино из коллекции ivi.ru. Раньше владельцы телефонов на платф

Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС ль мобильных телефонов после Nokia, планирует объединить экосистему собственной мобильной платформы Bada и экосистему открытой платформы Tizen. Об этом со ссылкой на вице-президента компании Тэ

Samsung Wave 3: флагманский смартфон с 4-дюймовым дисплеем на платформе bada Компания Samsung объявила о начале продаж нового флагманского смартфона на фирменной платформе bada – Samsung Wave 3. Мобильник оснащен 4-дюймовым Super AMOLED, процессором с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, FM-радио, 3,5-мм разъемом, GPS и поддерживает сети HSPA со скоростью

Первый тест в России: смартфон Samsung Wave 3 на Bada 2.0 ve III В связи с этими фактами удивительно видеть развитие закрытой проприетарной платформы Samsung Bada. Эта платформа не только не сдувается под мощными ветрами Android, iOS и WP7, но и недав

«Яндекс» нашел себе мобильную ОС. ЦЕНЫ, ФОТО Во всех смартфонах Samsung, построенных на платформе Bada и предназначенных для рынка СНГ, будут по умолчанию установлены сервисы «Яндекса»: поиск, почта, карты, метро и маркет. Кроме того, на смартфонах будет предустановлен виджет «Яндекса», инф

Сервисы «Яндекса» появятся во всех смартфонах Samsung в СНГ Компания «Яндекс» объявила о том, что в рамках стратегического партнерства с компанией Samsung становится поиском по умолчанию во всех новых смартфонах Samsung на платформе bada, предназначенных для стран СНГ. Вместе с поиском в смартфонах будут предустановлены мобильные приложения «Яндекса». Первые устройства Samsung с сервисами «Яндекса» появятся в продаже уже в

«QIWI Кошелек» стал доступен для платформы Bada Вышло платежное приложение «QIWI Кошелек» для смартфонов под управлением операционной системы Bada. В первой версии платежного приложения для Bada доступны основные функции системы - оплата мобильного телефона, интернета, моментальные денежные переводы, покупки в интернет-магазин

12 октября состоится конференция для разработчиков мобильных приложений bada Developer Day 12 октября в Москве, в центре Digital October, состоится конференция для разработчиков мобильных приложений bada Developer Day. Участников ждет насыщенная программа — презентация новой версии мобильной платформы bada 2.0, мастер-классы от компании Samsung, подробный разбор кейсов и вручение по

Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada ила о выпуске версии навигационной системы «Прогород» для бюджетных смартфонов на платформе Samsung Bada. Первая версия «Прогорода» для мобильной платформы Samsung Bada появилась в январ

Покупка Motorola: Samsung отворачивается от Android фонов, в свете последних событий намерена более активно развивать собственную программную платформу Bada, сообщает AppleInsider со ссылкой на южнокорейскую газету Dong-a Ilbo. Как пишет издание

Paragon Software выпустила погодное приложение «Гидрометцентр» для Android и Bada Компания Paragon Software Group, производитель приложений для ПК и мобильных устройств, объявила о выпуске мобильного приложения «Гидрометцентр» для платформ Android и Bada, которое позволяет получать прогноз погоды от Гидрометцентра России на ближайшие 8 дней и охватывает 5 тыс. населенных пунктов. Приложение наглядно отражает прогноз погоды, не содержит отв

Рассекречены спецификации нового bada-смартфона Samsung В Сети появились сведения о новой модели смартфона от Samsung под управлением фирменной операционной системы bada OS. Устройство называется Wave 725 и работает на базе bada 2.0. Смартфон имеет 3.64-дюймовый экран HVGA-разрешения, 5-мегапиксельную камеру и VGA-фронтальную камеру, Wi-Fi и Bluetoo

Samsung показала bada-смартфон с NFC-модулем Компания Samsung анонсировала новый смартфон на базе собственной операционной системы с открытым кодом bada OS. Устройство получило название Samsung Wave 578. В устройстве есть 3.2-дюймовый экран WQVGA-разрешения, 3.2-мегапиксельная камера, VGA-фронтальная камера, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 и поддержк

Samsung покажет три Bada-смартфона до конца лета 2011 года Компания Samsung может представить три смартфона на базе операционной системы bada OS летом 2011 года. Устройства будут оснащены NFC-модулями. Речь идет о модели Wave 578 (релиз намечен на май-июнь) и еще двух пока безымянных смартфонах. Они будут работать на базе Bad

Samsung анонсирует вторую версию мобильной платформы bada Компания Samsung Electronics, мировой производитель мобильных устройств, представила вторую версию фирменной мобильной платформы bada 2.0. Новая версия включает в себя такие передовые технологии, как Near Field Communication, HTML5 и WAC (многофункциональная универсальная единая платформа приложений Wholesale Application

«Навител Навигатор» стал доступен для Samsung Bada лизе навигационной системы «Навител Навигатор» с поддержкой сервиса пробок для мобильной ОС Samsung Bada. «Навител Навигатор» — это система навигации, предлагающая на выбор пользователя подробн

Навигация «Прогород» выпущена для смартфонов на базе Samsung Bada и Android ния «Сидиком Навигация» объявила о выпуске навигационных приложений «Прогород» для платформ Samsung Bada и Google Android. На данный момент картографическое покрытие сервиса составляет 90 тыс.

Samsung расширила линейку смартфонов на базе bada OS Samsung представила три новых сотовых телефона в линейке Wave, работающих на базе собственной мобильной платформы bada OS. Это бюджетные смартфоны Wave525, Wave533 и Wave575. В них установлена дополнительно фирменная оболочка пользовательского интерфейса TouchWiz. Аппараты оснащены 3.2-дюймовыми сенсорными

Samsung Wave II на платформе bada — российский анонс Российское представительство Samsung Electronics объявляет о выпуске смартфона Samsung Wave II (модель GT-S8530), построенного на последней версии фирменной открытой платформы bada 1.2. Samsung Wave II оснащен широкоформатным 3,7-дюймовым ЖК-экраном (480 x 800, 16 млн оттенков). Новинка поддерживает множество форматов видео, пользователи смогут загружать фильмы на те

Samsung выпустил смартфон на базе bada OS нового поколения Компания Samsung представила новый смартфон на базе bada OS второго поколения. Устройство Wave II S8530 является уже пятым аппаратом на собственной системе (не идентичен Wave 2 S5250). Аппарат замещает существующую модель на рынке - Wave S8500,

Samsung вывела на рынок новый bada-смартфон Wave 723 Компания Samsung объявила о начале продаж нового с//www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/08/27/406613мартфона на основе операционной системы Samsung Bada Wave 723 (GT-S7320E). Аппарат оснащен 3.2-дюймовым ЖК-экраном с WQVGA-разрешением, 5-мегапиксельной камерой и поддержкой сетей 3G с HSPA. В аппарате также есть Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11

Samsung Wave: топовый тачфон на платформе Bada о компания Samsung выпустит еще одну мобильную платформу в дополнение существующим BlackBerry OS, iOS, Windows Mobile, Symbian OS и Android OS, появились в ноябре прошлого года. Она получила название Bada OS, что, в переводе с корейского, означает "океан". В основе системы – очередной вариант мобильного Linux (к моменту релиза Bada OS на рынке уже существовали с разной степенью попул

Samsung представила в России два смартфона на платформе bada Компания Samsung Electronics объявила о запуске на российском рынке двух новых смартфонов — Wave 525 и Wave 533, — базирующихся на разработанной компанией мобильной платформе bada. Обе модели обладают 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 240 x 400 пикселей и поддержкой 256 тыс. цветовых оттенков, фирменным интерфейсом TouchWiz 3.0, 3-МП камерой, FM-приемником с фу

Приложение «Яндекс.Карт» вышло на платформе Samsung Bada Компании Samsung Electronics и «Яндекс» объявили о выходе навигационного приложения «Яндекс.Карты» для фирменной открытой платформы Bada, представленной осенью 2009 г. «Яндекс.Карты», интерактивный навигационный сервис, — одно из первых русскоязычных приложений, доступных для смартфонов на платформе Bada. Смартфон Sa

Samsung выпустит планшет и телевизор на базе собственной ОС Bada Компания Samsung не исключает возможности установки собственной мобильной платформы Samsung Bada на будущие модели планшетных ПК и телевизоров. Решение будет принято, когда закончится с

Вышло мобильное приложение «Яндекс.Карт» для системы Bada Компания «Яндекс» объявила о создании мобильного приложения сервиса «Яндекс.Карты» для системы Bada, которая устанавливается на телефоны Samsung. Приложение уже доступно в магазине Samsung Apps. В первой версии можно увидеть разноцветные потоки пробок на схеме города и найти нужный дом п

Samsung представил Wave 2 и Wave 2 Pro – новые смартфоны на основе bada Компания Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона на базе собственной программной платформы bada – Samsung Wave 2 (S5250) и Wave 2 Pro (S5330). Оба устройства обладают расширенной функциональностью для общения в социальных сетях, как, впрочем, все другие высокотехнологичные аппараты S

Samsung начала продажи первого коммуникатора под управлением ОС Bada ым коммуникатором южнокорейского гиганта, в основу которого положена фирменная операционная система Bada. В дополнение к операционной системе собственной разработки, Samsung Wave S8500 оснащен

До показа Samsung Bada - 3 дня В Сети появилась информация, что компания Samsung представит свою новую мобильную ОС Bada 14 февраля. Вместе с ней вендор покажет и свою разработку в области изготовления сенсорных экранов - Super AMOLED. По другой информации, 14 февраля на MWC будет продемонстрирован новый 3.3