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Samsung Electronics Bada

Samsung Electronics - Bada

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen

ационных систем. Они имеют разные целевые назначения и обладают разным статусом: к примеру, Samsung bada имплементируется на морально устаревших и слегка модифицированных смартфонах корейской к
26.02.2013 Samsung отказался от собственной мобильной платформы

Компания Samsung приняла решение отказаться от выпуска смартфонов на собственной платформе Bada, сообщает The Verge со ссылкой на агентство Yonhap. Как заявил представитель Samsung Хонг Вон-пьо (Hong Won-pyo), Bada станет частью платформы Tizen, первый смартфон на основе котор
17.10.2012 «Альфа-Банк» выпустил приложение для мобильных устройств на платформе Bada

омпанией Unreal Mojo выпустил специальное банковское приложение для смартфонов на платформе Samsung Bada. Согласно заявлению банка, это первое банковское приложение для операционной системы

31.07.2012 Вышла новая версия мессенджера ICQ для Samsung Bada

Компания Mail.Ru объявила о том, что выпущена версия ICQ 1.1 для Samsung Bada. ICQ для мобильных устройств, работающих на Samsung Bada, теперь работает в фонов
16.05.2012 Samsung анонсировал обновление bada 2.0 для Samsung Wave и Wave II

Компания Samsung Electronics объявила о скором выпуске обновления платформы bada до версии 2.0 для смартфонов Samsung Wave и Wave II - для российских пользователей оно станет доступно с конца мая. Для того чтобы выполнить обновление, необходимо будет воспользоваться пе
28.04.2012 Геосоциальный сервис AlterGeo выпустил приложение для bada 2.0

Компания AlterGeo объявила о том, что выпустила бесплатное мобильное приложение для средних и старших моделей смартфонов под управлением bada 2.0. «Мы стремимся обеспечить максимум пользователей AlterGeo возможностью полноценно работать с нашим сервисом на любом мобильном устройстве. У нас уже есть актуальные приложения для iPho
21.03.2012 Вышла первая версия ICQ для смартфонов на Samsung bada

ния Mail.Ru Group объявила о том, что вышла первая версия мессенджера ICQ для смартфонов на Samsung bada. С выходом этого приложения ICQ стала доступна пользователям всех популярных мобильных п
11.03.2012 Вышла новая версия приложения «Яндекс.Маркет» для Bada

Компания «Яндекс» объявила о том, что обновила приложение «Яндекс.Маркет» для платформы bada. «Маркет для bada» позволяет узнать о характеристиках товара, сравнить цены в различных магазинах и почитать отзывы покупателей. Для этого достаточно сфотографировать штрихкод или в
06.03.2012 «Яндекс.Электрички» вышли на платформе Bada

Компания «Яндекс» сообщила о том, что первая версия ее сервиса «Яндекс.Электрички» вышла для обладателей телефонов на базе платформы bada от Samsung. В версиях «Яндекс.Электрички» Android и iPhone появился ряд обновлений. Так, сервис теперь умеет показывать расписание оффлайн. Можно увидеть расписание и при нулевом балансе,

20.02.2012 Онлайн-кинотеатр ivi.ru выпустил мобильное приложение для телефонов Samsung

мобильное приложение для телефонов Samsung. Теперь обладатели устройств на основе платформы Samsung Bada могут с комфортом смотреть кино из коллекции ivi.ru. Раньше владельцы телефонов на платф
16.01.2012 Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС

ль мобильных телефонов после Nokia, планирует объединить экосистему собственной мобильной платформы Bada и экосистему открытой платформы Tizen. Об этом со ссылкой на вице-президента компании Тэ
01.12.2011 Samsung Wave 3: флагманский смартфон с 4-дюймовым дисплеем на платформе bada

Компания Samsung объявила о начале продаж нового флагманского смартфона на фирменной платформе bada – Samsung Wave 3. Мобильник оснащен 4-дюймовым Super AMOLED, процессором с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, FM-радио, 3,5-мм разъемом, GPS и поддерживает сети HSPA со скоростью
02.11.2011 Первый тест в России: смартфон Samsung Wave 3 на Bada 2.0

ve III В связи с этими фактами удивительно видеть развитие закрытой проприетарной платформы Samsung Bada. Эта платформа не только не сдувается под мощными ветрами Android, iOS и WP7, но и недав
25.10.2011 «Яндекс» нашел себе мобильную ОС. ЦЕНЫ, ФОТО

Во всех смартфонах Samsung, построенных на платформе Bada и предназначенных для рынка СНГ, будут по умолчанию установлены сервисы «Яндекса»: поиск, почта, карты, метро и маркет. Кроме того, на смартфонах будет предустановлен виджет «Яндекса», инф
25.10.2011 Сервисы «Яндекса» появятся во всех смартфонах Samsung в СНГ

Компания «Яндекс» объявила о том, что в рамках стратегического партнерства с компанией Samsung становится поиском по умолчанию во всех новых смартфонах Samsung на платформе bada, предназначенных для стран СНГ. Вместе с поиском в смартфонах будут предустановлены мобильные приложения «Яндекса». Первые устройства Samsung с сервисами «Яндекса» появятся в продаже уже в
18.10.2011 «QIWI Кошелек» стал доступен для платформы Bada

Вышло платежное приложение «QIWI Кошелек» для смартфонов под управлением операционной системы Bada. В первой версии платежного приложения для Bada доступны основные функции системы - оплата мобильного телефона, интернета, моментальные денежные переводы, покупки в интернет-магазин
03.10.2011 12 октября состоится конференция для разработчиков мобильных приложений bada Developer Day

12 октября в Москве, в центре Digital October, состоится конференция для разработчиков мобильных приложений bada Developer Day. Участников ждет насыщенная программа — презентация новой версии мобильной платформы bada 2.0, мастер-классы от компании Samsung, подробный разбор кейсов и вручение по
26.09.2011 Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada

ила о выпуске версии навигационной системы «Прогород» для бюджетных смартфонов на платформе Samsung Bada. Первая версия «Прогорода» для мобильной платформы Samsung Bada появилась в январ
18.08.2011 Покупка Motorola: Samsung отворачивается от Android

фонов, в свете последних событий намерена более активно развивать собственную программную платформу Bada, сообщает AppleInsider со ссылкой на южнокорейскую газету Dong-a Ilbo. Как пишет издание
27.07.2011 Paragon Software выпустила погодное приложение «Гидрометцентр» для Android и Bada

Компания Paragon Software Group, производитель приложений для ПК и мобильных устройств, объявила о выпуске мобильного приложения «Гидрометцентр» для платформ Android и Bada, которое позволяет получать прогноз погоды от Гидрометцентра России на ближайшие 8 дней и охватывает 5 тыс. населенных пунктов. Приложение наглядно отражает прогноз погоды, не содержит отв
13.07.2011 Рассекречены спецификации нового bada-смартфона Samsung

В Сети появились сведения о новой модели смартфона от Samsung под управлением фирменной операционной системы bada OS. Устройство называется Wave 725 и работает на базе bada 2.0. Смартфон имеет 3.64-дюймовый экран HVGA-разрешения, 5-мегапиксельную камеру и VGA-фронтальную камеру, Wi-Fi и Bluetoo
04.07.2011 Samsung показала bada-смартфон с NFC-модулем

Компания Samsung анонсировала новый смартфон на базе собственной операционной системы с открытым кодом bada OS. Устройство получило название Samsung Wave 578. В устройстве есть 3.2-дюймовый экран WQVGA-разрешения, 3.2-мегапиксельная камера, VGA-фронтальная камера, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 и поддержк
12.04.2011 Samsung покажет три Bada-смартфона до конца лета 2011 года

Компания Samsung может представить три смартфона на базе операционной системы bada OS летом 2011 года. Устройства будут оснащены NFC-модулями. Речь идет о модели Wave 578 (релиз намечен на май-июнь) и еще двух пока безымянных смартфонах. Они будут работать на базе Bad
24.02.2011 Samsung анонсирует вторую версию мобильной платформы bada

Компания Samsung Electronics, мировой производитель мобильных устройств, представила вторую версию фирменной мобильной платформы bada 2.0. Новая версия включает в себя такие передовые технологии, как Near Field Communication, HTML5 и WAC (многофункциональная универсальная единая платформа приложений Wholesale Application
16.02.2011 «Навител Навигатор» стал доступен для Samsung Bada

лизе навигационной системы «Навител Навигатор» с поддержкой сервиса пробок для мобильной ОС Samsung Bada. «Навител Навигатор» — это система навигации, предлагающая на выбор пользователя подробн
25.01.2011 Навигация «Прогород» выпущена для смартфонов на базе Samsung Bada и Android

ния «Сидиком Навигация» объявила о выпуске навигационных приложений «Прогород» для платформ Samsung Bada и Google Android. На данный момент картографическое покрытие сервиса составляет 90 тыс.

11.10.2010 Samsung расширила линейку смартфонов на базе bada OS

Samsung представила три новых сотовых телефона в линейке Wave, работающих на базе собственной мобильной платформы bada OS. Это бюджетные смартфоны Wave525, Wave533 и Wave575. В них установлена дополнительно фирменная оболочка пользовательского интерфейса TouchWiz. Аппараты оснащены 3.2-дюймовыми сенсорными
07.10.2010 Samsung Wave II на платформе bada — российский анонс

Российское представительство Samsung Electronics объявляет о выпуске смартфона Samsung Wave II (модель GT-S8530), построенного на последней версии фирменной открытой платформы bada 1.2. Samsung Wave II оснащен широкоформатным 3,7-дюймовым ЖК-экраном (480 x 800, 16 млн оттенков). Новинка поддерживает множество форматов видео, пользователи смогут загружать фильмы на те
05.10.2010 Samsung выпустил смартфон на базе bada OS нового поколения

Компания Samsung представила новый смартфон на базе bada OS второго поколения. Устройство Wave II S8530 является уже пятым аппаратом на собственной системе (не идентичен Wave 2 S5250). Аппарат замещает существующую модель на рынке - Wave S8500,

31.08.2010 Samsung вывела на рынок новый bada-смартфон Wave 723

Компания Samsung объявила о начале продаж нового с//www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/08/27/406613мартфона на основе операционной системы Samsung Bada Wave 723 (GT-S7320E). Аппарат оснащен 3.2-дюймовым ЖК-экраном с WQVGA-разрешением, 5-мегапиксельной камерой и поддержкой сетей 3G с HSPA. В аппарате также есть Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11

11.08.2010 Samsung Wave: топовый тачфон на платформе Bada

о компания Samsung выпустит еще одну мобильную платформу в дополнение существующим BlackBerry OS, iOS, Windows Mobile, Symbian OS и Android OS, появились в ноябре прошлого года. Она получила название Bada OS, что, в переводе с корейского, означает "океан". В основе системы – очередной вариант мобильного Linux (к моменту релиза Bada OS на рынке уже существовали с разной степенью попул
28.07.2010 Samsung представила в России два смартфона на платформе bada

Компания Samsung Electronics объявила о запуске на российском рынке двух новых смартфонов — Wave 525 и Wave 533, — базирующихся на разработанной компанией мобильной платформе bada. Обе модели обладают 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 240 x 400 пикселей и поддержкой 256 тыс. цветовых оттенков, фирменным интерфейсом TouchWiz 3.0, 3-МП камерой, FM-приемником с фу
29.06.2010 Приложение «Яндекс.Карт» вышло на платформе Samsung Bada

Компании Samsung Electronics и «Яндекс» объявили о выходе навигационного приложения «Яндекс.Карты» для фирменной открытой платформы Bada, представленной осенью 2009 г. «Яндекс.Карты», интерактивный навигационный сервис, — одно из первых русскоязычных приложений, доступных для смартфонов на платформе Bada. Смартфон Sa
21.06.2010 Samsung выпустит планшет и телевизор на базе собственной ОС Bada

Компания Samsung не исключает возможности установки собственной мобильной платформы Samsung Bada на будущие модели планшетных ПК и телевизоров. Решение будет принято, когда закончится с
16.06.2010 Вышло мобильное приложение «Яндекс.Карт» для системы Bada

Компания «Яндекс» объявила о создании мобильного приложения сервиса «Яндекс.Карты» для системы Bada, которая устанавливается на телефоны Samsung. Приложение уже доступно в магазине Samsung Apps. В первой версии можно увидеть разноцветные потоки пробок на схеме города и найти нужный дом п
15.06.2010 Samsung представил Wave 2 и Wave 2 Pro – новые смартфоны на основе bada

Компания Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона на базе собственной программной платформы bada – Samsung Wave 2 (S5250) и Wave 2 Pro (S5330). Оба устройства обладают расширенной функциональностью для общения в социальных сетях, как, впрочем, все другие высокотехнологичные аппараты S
21.05.2010 Samsung начала продажи первого коммуникатора под управлением ОС Bada

ым коммуникатором южнокорейского гиганта, в основу которого положена фирменная операционная система Bada. В дополнение к операционной системе собственной разработки, Samsung Wave S8500 оснащен

10.02.2010 До показа Samsung Bada - 3 дня

В Сети появилась информация, что компания Samsung представит свою новую мобильную ОС Bada 14 февраля. Вместе с ней вендор покажет и свою разработку в области изготовления сенсорных экранов - Super AMOLED. По другой информации, 14 февраля на MWC будет продемонстрирован новый 3.3
11.11.2009 Samsung запустит конкурента Android и Symbian

okia, сегодня (11 ноября) анонсировала свою новую операционную систему для смартфонов под названием Bada, которая будет конкурировать с Symbian и Android от Google. Samsung Bada построен

Публикаций - 188, упоминаний - 209

Samsung Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 128
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 54
Apple Inc 13156 53
Google LLC 12690 47
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 40
Microsoft Corporation 25775 39
HTC Corporation 1512 31
LG Electronics 3735 20
Yandex - Яндекс 9216 19
Huawei 4677 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Intel Corporation 12811 15
Lenovo Motorola 3566 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Sony 6739 12
Qualcomm Technologies 1974 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Fly 214 9
ZTE Corporation 800 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Lenovo Group 2447 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 6
МегаФон 10742 5
X Corp - Twitter 2938 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
Nvidia Corp 4002 5
Cyanogen Mod 54 4
SPB Software 60 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
HP Inc. 5883 4
Toshiba Corporation 2980 4
Евросеть 1421 11
Связной ГК 1401 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
101Hotels.com 456 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Redpoint Ventures 18 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Fidelity 45 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Сколково - Skolkovo Cluster Nuclear Technologies - Кластер Ядерных технологий 4 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Стройкредит АКБ 35 1
Quattro Wireless 1 1
Hyundai-KIA Motors 9 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Vasilchuki Restaurant Group - Vasilchuki Chaihona №1 - Чайхона №1 братьев Васильчуков - Пайлтех 7 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
BMW Group 482 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 12
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 12
Google Android 15244 147
Nokia Symbian OS 1411 91
Apple iOS 8583 85
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 75
Microsoft Windows 16882 55
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 49
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 44
Samsung Wave 48 40
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