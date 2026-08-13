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Тануки TanukiTech Танукитех
"Как эффективно работать ИТ и бизнесу" Илья Синилевич Chief technology officer. TanukiTech. Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 27
Тануки и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 3
|АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
|Граденко Михаил 56 5
|Кресюн Владимир 4 4
|Коваль Алексей 4 3
|Анисов Ян 36 3
|Сиденко Иван 6 3
|Кузьмина Полина 7 3
|Ксензик Николай 4 3
|Мезенцев Роман 42 3
|Кананыкин Илья 5 3
|Мещеряков Вадим 5 3
|Волтегирев Кирилл 13 3
|Шарапудинов Тимур 5 3
|Богоутдинов Борис 5 3
|Титов Алексей 62 3
|Сидоренко Валерий 12 3
|Червяков Сергей 7 3
|Сурова Надежда 31 3
|Толмачев Александр 5 3
|Семенников Антон 35 2
|Чудинов Дмитрий 105 2
|Соболев Роман 48 2
|Божор Михаил 23 2
|Ишмаев Артур 4 2
|Шарай Роман 3 2
|Садова Карина 20 2
|Коптелов Андрей 135 2
|Шадаев Максут 1211 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Ульянов Николай 176 2
|Серова Елена 320 2
|Адрова Светлана 6 2
|Богдашев Дмитрий 20 2
|Кусеров Олег 22 2
|Карпович Сергей 8 2
|Тарасов Владимир 15 2
|Васильев Максим 31 2
|Карпов Роман 80 1
|Кудрявцева Анастасия 13 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|The Banker 6 1
|IGN 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.