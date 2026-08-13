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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тануки TanukiTech Танукитех

Тануки - TanukiTech - Танукитех
 

"Как эффективно работать ИТ и бизнесу" Илья Синилевич Chief technology officer. TanukiTech. Данные 2025 года

СОБЫТИЯ

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13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 2
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
17.07.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах 1
30.06.2023 Как искусственный интеллект обучит сотрудников и сэкономит деньги? 1
14.12.2021 Айтишник на час. Как B2B‑маркетплейс помогает в поисках ИТ-специалистов 1
28.06.2019 Виталий Дубинин - На рынке мобильной разработки меняются источники денег 1
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 1
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
31.03.2015 Сеть ресторанов «Тануки» автоматизировала заказ еды с установкой терминалов самообслуживания 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
28.03.2014 2Can привлек $5 млн и договорился со Сбербанком 1
07.10.2013 С 10 по 11 октября в Москве пройдет конференция по интернет-торговле 1
05.08.2013 40% фирм в России не принимают к оплате банковские карты 1
08.10.2012 Конференция по многоканальным и интернет-продажам стартует на этой неделе в Москве 1
27.09.2012 Фонд основателя Qiwi вложил $4 млн в онлайн-заказ еды 1
25.05.2012 Круглый стол CNews: «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности» 1
22.05.2012 Круглый стол CNews: «Рынок СХД: реалии и перспективы» 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
05.02.2008 «Комстар-ОТС» создаcт сеть для ресторанов «Тануки-Ёрш» 2

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Тануки и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11070 4
Умная Логистика. 20 3
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 3
МегаФон 10762 3
Yandex - Яндекс 9237 3
9603 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 809 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 3
Смартфин - 2can&ibox 48 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 2
LG Electronics 3735 2
Softline - Софтлайн 3747 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1002 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС 14 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
GetCourse - Геткурс 26 1
TopSeller - ТопСеллер 3 1
Аладата 2 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
HeyGen 8 1
Wazzup - Ваззап 4 1
Ростелеком 10957 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 1
Microsoft Corporation 25781 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 1
HP Inc. 5885 1
Ред Софт - Red Soft 1239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3086 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Альфа-Банк 1980 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 432 5
Русагро Группа Компаний 381 5
Связной ГК 1401 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 4
Интериум 7 3
2Б Диалог КК 5 3
Почта России ПАО 2372 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1312 3
Visa International 1994 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 203 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 77 2
Миэль ГК 38 2
Автомир ГК 43 2
Сотмаркет - Sotmarket 21 2
Vasilchuki Restaurant Group - Vasilchuki Chaihona №1 - Чайхона №1 братьев Васильчуков - Пайлтех 7 2
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 2
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ГПБ - Газпромбанк 1274 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Ингосстрах СПАО 479 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Северсталь ПАО - Severstal 632 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 629 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 225 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 361 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 5
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1194 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2882 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 1
Федеральное казначейство России 1950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 3
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8283 9
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 7
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4300 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8668 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6040 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13973 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4510 4
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SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1680 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26830 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3829 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 788 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4605 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5372 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1660 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 335 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 3
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 35 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10689 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4882 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9305 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12921 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18051 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4892 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2286 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6249 2
Apple iOS 8588 4
Google Android 15256 2
Microsoft Office 4177 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 959 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
OpenAI - ChatGPT 726 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
AWG - SkillStaff 51 1
FreePik 1851 1
Midjourney - нейросеть 122 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
РКЦ - QApp Qtunnel 3 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Nintendo Land 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
Linux OS 11547 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 894 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 775 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 255 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 299 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Python PyTorch 67 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 387 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 363 1
LinguaLeo 29 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1038 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 1
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Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 59 1
Граденко Михаил 56 5
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Коваль Алексей 4 3
Анисов Ян 36 3
Сиденко Иван 6 3
Кузьмина Полина 7 3
Ксензик Николай 4 3
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Кананыкин Илья 5 3
Мещеряков Вадим 5 3
Волтегирев Кирилл 13 3
Шарапудинов Тимур 5 3
Богоутдинов Борис 5 3
Титов Алексей 62 3
Сидоренко Валерий 12 3
Червяков Сергей 7 3
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Толмачев Александр 5 3
Семенников Антон 35 2
Чудинов Дмитрий 105 2
Соболев Роман 48 2
Божор Михаил 23 2
Ишмаев Артур 4 2
Шарай Роман 3 2
Садова Карина 20 2
Коптелов Андрей 135 2
Шадаев Максут 1211 2
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Богдашев Дмитрий 20 2
Кусеров Олег 22 2
Карпович Сергей 8 2
Тарасов Владимир 15 2
Васильев Максим 31 2
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Маркова Светлана 43 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 4
Япония 13810 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 4
Россия - СФО - Новосибирск 4882 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 3
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1317 3
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Украина - Киев 1151 2
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Украина - Харьковская область - Харьков 221 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 1
Армения - Республика 2451 1
Беларусь - Белоруссия 6297 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 1
Европа Восточная 3139 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2856 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1285 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1196 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1012 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2837 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4432 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 466 3
Экономический эффект 1350 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16090 3
Цифровое право - Цифровые права 143 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7547 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7830 2
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