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Vasilchuki Restaurant Group Vasilchuki Chaihona №1 Чайхона №1 братьев Васильчуков Пайлтех

 

Наталия Татарникова, HRD, Vasilchuki Restaurant group "Самые эффективные цифровые инициативы"  Конференция CNews 17.02.2026 "Цифровизация HR 2026"

СОБЫТИЯ

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02.03.2026 HR службам пора готовиться к нашествию зумеров 3
28.01.2026 Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля 1
30.06.2023 Как искусственный интеллект обучит сотрудников и сэкономит деньги? 2
17.12.2021 За чей счет банкет? Как ресторану перейти в «облако» и не прогореть 2
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
20.03.2017 Comindware автоматизирует ИТ-инфраструктуру сети ресторанов «Чайхона №1» 2
27.09.2012 Фонд основателя Qiwi вложил $4 млн в онлайн-заказ еды 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Vasilchuki Restaurant Group и организации, системы, технологии, персоны:

ПолиАналитика 4 1
HeyGen 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
OpenAI 542 1
Comindware - Колловэар 202 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
Ankerbox 3 1
WeCharge 3 1
NOMO 3 1
Chimpy 4 1
Fuel Rod 3 1
Chargerent 3 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Т1 Иннотех 213 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
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S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 2
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 2
NanduQ - Qiwi 1013 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
FARШ 7 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Кофемания 85 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
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