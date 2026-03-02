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Vasilchuki Restaurant Group Vasilchuki Chaihona №1 Чайхона №1 братьев Васильчуков Пайлтех
Наталия Татарникова, HRD, Vasilchuki Restaurant group "Самые эффективные цифровые инициативы" Конференция CNews 17.02.2026 "Цифровизация HR 2026"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 12
Vasilchuki Restaurant Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ПолиАналитика 4 1
|HeyGen 8 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|1С 9594 1
|Visiology - Визиолоджи 90 1
|OpenAI 542 1
|Comindware - Колловэар 202 1
|Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
|Ankerbox 3 1
|WeCharge 3 1
|NOMO 3 1
|Chimpy 4 1
|Fuel Rod 3 1
|Chargerent 3 1
|Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
|Т1 Иннотех 213 1
|Notamedia - Нотамедиа 22 1
|Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
|Дата8 - Data8 2 1
|ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|Журавель Евгений 2 2
|Исаева Екатерина 2 2
|Хвостов Александр 2 2
|Татарникова Наталья 2 2
|Титов Алексей 62 2
|Балыкина Екатерина 5 2
|Горин Роман 8 2
|Кончакова Наталья 1 1
|Голубцов Евгений 3 1
|Звонова Александра 6 1
|Зубаков Андрей 1 1
|Савивская Алина 1 1
|Валиотти Константин 1 1
|Титов Борис 64 1
|Романенко Андрей 94 1
|Горбунов Сергей 24 1
|Цыпляев Максим 44 1
|Грибова Екатерина 2 1
|Пронин Антон 13 1
|Ковтун Сергей 8 1
|Карпов Сергей 55 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
|Морозов Евгений 18 1
|Беляева Елена 4 1
|Корниенко Максим 10 1
|Дирюгин Владимир 1 1
|Макарон Леонид 2 1
|Оганесян Левон 5 1
|Александров Иван 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.