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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тихонов Андрей


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
26.09.2023 РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа» 1
20.12.2022 Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя 1
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности 1
20.07.2020 Финансы «Билайна» возглавила экс-финдиректор «Лаборатории Касперского» 1
10.05.2017 В США хотят ограничить «Касперского»: Он стал слишком распространен 1
10.03.2017 Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2 1
22.09.2016 «Новые облачные технологии» выпустила приложения для работы с документами для новых планшетов под ОС Tizen 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
19.09.2016 «Лаборатория Касперского» разработает защищенную платформу для интернета вещей в рамках сотрудничества с «Тайзен.Ру» 1
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» 1
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
04.02.2016 Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
13.11.2015 TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года» 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
23.06.2015 Samsung Electronics и «Новые облачные технологии» планируют сотрудничать в области разработки ПО 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
18.08.2014 Samsung Electronics и «Ростелеком» представили планшет для школьного образования 1
03.06.2014 Samsung расширяется на B2B-рынке в России 1
21.01.2014 Samsung анонсировал партнерскую программу STEP 1
06.03.2013 Samsung Electronics развивает B2B-направление: новое подразделение 1
07.11.2012 Linxdatacenter и «Лаборатория Касперского» договорились о партнерстве 1
01.11.2012 IBM и РВК запустили в России программу «Глобальный предприниматель» 1
29.10.2012 В Москве пройдет конференция Rosatom Knowledge Management 2012 1
22.10.2012 Российские ИТ-стартапы смогут получить безвозмездный доступ к ПО и аппаратным средствам IBM 1
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов» 1
11.01.2012 Microsoft поставит свои решения в зарубежные представительства «Лаборатории Касперского» 1
21.11.2011 «Касперского» покидают ключевые топ-менеджеры 3
07.02.2011 Круглый стол «SaaS в России: в ожидании бума» 1
02.09.2010 «Лаборатория Касперского» выбрала ЦОД «Синтерры» для аренды оборудования 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Тихонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 20
Samsung Electronics 10389 17
Microsoft Corporation 24886 13
IBM - International Business Machines Corp 9480 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 9
Новые облачные технологии (НОТ) 457 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 7
Ростелеком 9977 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 6
Citrix Systems 824 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 69 6
МегаФон 9344 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8932 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
8527 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
НИТ - Национальные информационные технологии 33 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1316 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 325 3
TrueConf - ТруКонф 410 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 3
Webmoney - Вебмани.Ру 544 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 3
Альфа-Банк 1801 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 820 6
ПСБ - Промсвязьбанк 873 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 487 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 6
ВкусВилл - Избёнка 163 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 4
Visa International 1955 4
РВК - Российская венчурная компания 551 4
Роснефть НК - нефтяная компания 520 4
Газпром нефть 644 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 3
ГПБ - Газпромбанк 1112 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 3
Спортмастер - Sportmaster 181 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 3
Bayer AG - Байер 85 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 3
Новард УК - Novard 72 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 206 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 3
Совкомбанк ПАО 262 3
Лента - Утконос 177 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 10
Федеральное казначейство России 1822 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4453 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12132 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 2
Правительство Челябинской области 69 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1274 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 64 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1155 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 52 8
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24788 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4670 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7707 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14125 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2273 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10628 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4930 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7551 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24971 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4534 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1322 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14659 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8415 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4314 4
Стандартизация - Standardization 2185 4
Видеокамера - Camcorder 2294 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 12
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 74 7
Новые облачные технологии - МойОфис 824 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 6
Microsoft Windows 2000 8663 4
Google Android 14318 3
Microsoft Office 365 957 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 319 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
InfoTeCS - ViPNet Client 91 2
Linux OS 10283 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4738 2
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 5 2
Microsoft Windows 15946 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Apple iOS 7991 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3335 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 129 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 1
Abbyy Compreno 20 1
Ланит Электронные учебники 3 1
Google Play - Google Store - Android Market 3358 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Microsoft Windows 7 1987 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 381 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
Samsung Knox 104 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Шадаев Максут 1060 10
Мацоцкий Сергей 177 10
Гуральников Сергей 164 10
Бетсис Павел 100 9
Ермолаев Артем 378 8
Натрусов Артем 295 6
Лысенко Эдуард 310 6
Бойко Елена 152 6
Богачев Игорь 180 6
Реймер Денис 54 6
Халяпин Сергей 83 6
Шевченко Владимир 148 6
Скородумов Анатолий 65 6
Коротнев Константин 34 6
Елистратов Николай 90 6
Прохоров Фёдор 83 6
Леушев Андрей 73 6
Громов Иван 102 6
Хрусталев Александр 33 6
Сафронов Юрий 67 6
Садовенко Илья 65 5
Филатов Андрей 114 5
Козлов Михаил 175 5
Разумовский Дмитрий 123 5
Гаттаров Руслан 144 5
Разгуляев Валерий 18 5
Николаев Евгений 16 5
Рахтеенко Владимир 41 4
Малышев Александр 37 4
Серебряков Виктор 53 4
Грибанов Юрий 30 4
Румянцева Ольга 62 4
Кравченко Константин 93 4
Строкович Антон 53 4
Меднов Сергей 124 4
Скачков Юрий 51 4
Козырев Алексей 324 4
Алябьев Андрей 27 3
Опанасенко Всеволод 133 3
Комиссаров Дмитрий 230 3
Россия - РФ - Российская федерация 149889 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7771 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 8
Европа Восточная 3109 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 888 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 5
Россия - УФО - Тюменская область 1204 5
Россия - УФО - Челябинская область 1296 5
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