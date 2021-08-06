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Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности

Госкорпорация «Росатом», «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» заключили меморандум о сотрудничестве в целях внедрения принципов сквозной безопасности в промышленности. Стороны создали Центр компетенций по кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), который сосредоточит экспертные знания о кибериммунности — подходе, разработанном «Лабораторией Касперского» и развиваемом сегодня широким спектром экспертов. Проекты, созданные в ходе работы, будут предложены к рассмотрению на общественном экспертном совете по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Участники соглашения планируют совместно содействовать переходу промышленных предприятий на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) и IT-оборудования, а также разрабатывать меры для повышения защищенности объектов КИИ от кибератак. В рамках сотрудничества будет проводиться апробация отечественных решений, самые эффективные из которых будут заноситься в специализированный каталог, доступный всем участникам рынка.

Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» также будут заниматься подготовкой методических документов и требований для того, чтобы на каждом этапе разработки и производства компонентов российского оборудования и ПО, используемых крупными компаниями, соблюдались принципы сквозной безопасности.

Со стороны Росатома проект курирует Центр исследований, тестирования и апробации импортонезависимых решений (ЦИТАИР) на базе IT-интегратора атомной отрасли — АО «Гринатом».

«Обеспечение информационной безопасности атомной отрасли – безусловный приоритет нашей работы. Именно поэтому мы аккумулируем большой опыт и значительные экспертные знания о том, как именно можно выстроить данный процесс с точки зрения применяемых технологий. Подписанное соглашение – это важный этап в направлении развития подходов кибериммунности как внутри атомной отрасли, так и за ее пределами. Мы открыты к сотрудничеству для внедрения наиболее эффективных практик, рассматриваем это соглашение как один из шагов на пути взаимодействия с широким кругом участников рынка», — отмечает Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом».

«Идея кибериммунности заключается в создании IT-систем, обладающих свойствами доверия и безопасности в силу устойчивой архитектуры. Подавляющее большинство видов кибератак на такие системы неэффективны и не могут повлиять на выполнение ими своих основных функций. Самый надежный способ реализовать такую архитектуру — это закладывать соответствующие требования на этапе проектирования. Мы создали сильную команду, которая занимается разработкой кибериммунных продуктов, и рады объединить усилия с крупнейшими промышленными предприятиями страны», — комментирует Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

«Отличительной особенностью Доверенной платформы является фокус на реализацию сквозных технологий доверия и безопасности. С этой целью Доверенная платформа активно участвует в создании передовых российских технологий и продуктов, направленных на обеспечение кибербезопасности критической информационной инфраструктуры, в первую очередь - интегрированной безопасности, доверенных инструментов разработки и интеллектуальных средств защиты. Ассоциация собрала сильное и устойчивое ядро участников рынка, обладает достаточным уровнем компетенций и готова приложить усилия для совместной плодотворной работы с ключевыми участниками рынка» - отметил Андрей Тихонов, президент Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа».

Владимир Бахур

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