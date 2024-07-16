США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал

«Лаборатория Касперского» приняла решение об отказе от ведения бизнеса на территории США. Это стало ее ответом на введенный ранее летом 2024 г. запрет на использование ее ПО на территории страны. Также будет уволено несколько десятков человек, работающих на «Лабораторию» в США.



Гудбай, Америка

Компания «Лаборатория Касперского» приступает к сокращению своего бизнеса на территории США, пишет The Register. В официальном заявлении компании говорится, что процесс начнется 20 июля 2024 г. и будет постепенным. Как долго он продлится, в компании не уточняют, но сообщают, что речь о полной ликвидации, включающей в себя сокращение персонала.

По информации издания, под увольнение попадают около 50 сотрудников «Лаборатории Касперского» в США.

Причиной ухода компании с американского рынка стали тотальные санкции против нее, введенные в конце июня 2024 г. администрацией Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden). Как сообщал CNews, компанию, можно сказать, выгнали из страны, запретив госсектору, частному бизнесу и даже обычным потребителям использовать ее программное обеспечение.

«Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США, поскольку сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране», – говорится в заявлении «Лаборатории Касперского» (цитата по ТАСС).

20 лет – это много

Компания строила свой бизнес в США на протяжении почти 20 лет. При этом, как следует из ее заявления, останавливать свое развитие на глобальном рынке она не планирует. «Как международный вендор в области кибербезопасности компания будет продолжать инвестировать в стратегические рынки и защищать клиентов и партнеров в цифровом мире», – отметили в «Лаборатории Касперского» (цитата по ТАСС).

Но нюанс в том, что уход «Лаборатории» из США коснется не только ее и ее пользователей, будь то бизнес, чиновники или простые американцы. Другие разработчики ПО для информационной безопасности, легально использующие наработки «Лаборатории» тоже оказались под ударом, пишет Neowin. По данным портала, «Лаборатория» уведомит эти компании, чтобы они могли заранее найти выход из ситуации.

Как пишет ТАСС, новые санкции США отразились не только на ее бизнесе в США, но и на российском топ-менеджменте. Издание утверждает, что под ударом оказались исполнительный директор Андрей Тихонов, управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова, директор по коммерческим вопросам Игорь Чекунов, а также директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по исследованиям и экономике Антон Иванов и исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер. Как именно санкции затронули их, ТАСС не уточняет.

Президенты разные, отношение – одно

Выдавливать «Лабораторию Касперского» из страны американские власти начали много лет назад – еще в 2017 г., когда главой американского государства был Дональд Трамп (Donald Trump). Тогда было опубликовано решение Министерства внутренней безопасности США о запрете использования программного обеспечения «Лаборатории» во всех без исключения американских федеральных органах власти. Озвученная причина – опасение Министерства за национальную безопасность США. На тот момент «Лабораторию Касперского» американцы заподозрили в связях с российскими спецслужбами.

В сентябре 2017 г. уже лично Трамп потребовал выдворить с компьютеров госсектора США весь софт «Касперского» и дал на это 90 дней. «Лаборатория» обратилась в суд, но проиграла – не помогли и последовавшие апелляции.

В конце марта 2022 г. власти США обратили еще более пристальное внимание на «Лабораторию Касперского» – по решению Федеральной комиссии по связи США (FCC) она оказалась в списке компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США.

О планах США по полному запрету ПО «Лаборатории» на территории страны впервые стало известно в апреле 2024 г. Также против компании выступают и власти Канады. Как сообщал CNews, в октябре 2023 г. программное обеспечение компании попало под запрет к установке и использованию на мобильных устройствах канадских политиков и чиновников. По словам властей страны, к ПО «Лаборатории» было утрачено доверие, хотя прецедентов по утечке правительственной информации с его помощью не было. Ограничения на тот момент не затронули ПК пользователей и частного бизнеса.