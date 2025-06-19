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Чекунов Игорь


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
10.05.2017 В США хотят ограничить «Касперского»: Он стал слишком распространен 1
10.11.2016 Из-за «Касперского» в России завели дело против Microsoft 1
20.03.2015 «Лаборатория Касперского» опровергает «грязную» статью в Bloomberg 1
06.09.2013 «Лаборатория Касперского» помогла задержать киберпреступника 1
22.05.2013 «Касперский» нанял силовиков для ИБ-расследований 1
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе 1
10.09.2009 Власти убедили «Касперского» исправить ошибки 1
13.08.2009 «Касперский» и «Доктор Веб» привлекли внимание властей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Чекунов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 11
Microsoft Corporation 24886 3
Dr.Web - Доктор Веб 1261 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Информзащита 793 1
ESET - ESET Software 1137 1
SAS Institute 998 1
Sophos - SophosLabs 418 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Trellix - FireEye 58 1
F-Secure 211 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Defender 138 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 16 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 647 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Программные технологии 86 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5585 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1274 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1155 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 64 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
Районные суды РФ 70 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 707 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7551 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13059 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11536 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2277 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5390 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14659 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1009 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3163 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4534 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3227 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1014 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1515 1
Оповещение и уведомление - Notification 4935 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 841 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7597 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1555 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 132 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 345 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8122 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7063 1
Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager 105 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4738 2
Microsoft Windows 10 1811 1
Microsoft Windows 7 1987 1
Microsoft Windows XP 2410 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1783 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Windows 15946 1
Касперский Евгений 326 4
Стоянов Руслан 33 2
Кащенко Надежда 7 2
Иванов Антон 80 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 2
Шаров Борис 73 1
Тихонов Андрей 42 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Вербицкий Азамат 2 1
Сачков Илья 124 1
Попелышей Дмитрий 4 1
Сарбин Александр 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 515 1
Carpenter Michael - Карпентер Майкл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1616 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3024 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Израиль 2756 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 783 1
Украина 7681 1
Испания - Королевство 3738 1
Евразия - Евразийский континент 618 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Россия - УФО - Челябинская область 1296 1
США - Техас 994 1
Америка - Американский регион 2176 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Индонезия - Республика 978 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Таджикистан - Республика 885 1
Малайзия 874 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Колумбия - Республика 532 1
Монголия 355 1
Канада 4926 1
Европа 24414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7996 6
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 3
Миграция населения - Миграционные службы 421 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 2
Blacklist - Чёрный список 641 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 358 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11164 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1245 1
Английский язык 6754 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1832 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7112 1
Энергетика - Energy - Energetically 5269 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2124 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2830 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4790 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 86 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
The Register - The Register Hardware 1612 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 2
Bloomberg 1327 1
ABC News 52 1
23ABC News 172 1
BleepingComputer - Издание 374 1
Neowin 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2494 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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