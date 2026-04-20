U.S. DNI Director of National Intelligence Директор Национальной разведки Разведывательное сообщество США

СОБЫТИЯ


20.04.2026 ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин 1
06.10.2025 Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud 1
28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple 1
11.11.2024 После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS 1
29.08.2024 Спецслужбы США получат дополнительный доступ к данным частных компаний 3
07.08.2024 США приравняют кибервымогательство к терроризму 1
07.06.2023 США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая 1
01.03.2023 США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира 1
01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков 1
10.06.2022 Киберагрессия США против России способна перерасти в «горячую» войну в реальном мире 2
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 2
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 1
16.05.2019 Трамп объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США 1
26.11.2018 Amazon в эпицентре внимания: способны ли гаджеты стать ключевыми свидетелями 1
22.10.2018 Каким станет будущее бытового интернета вещей? 1
09.06.2018 Хакеры украли секретные документы об американском оружии будущего 1
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США 1
21.05.2018 Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США 2
04.12.2017 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 1
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
10.11.2017 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» 1
25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ 1
23.10.2017 «Касперский» открывает свои исходные коды 1
18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 1
15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США 1
14.09.2017 Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США 1
12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1
11.09.2017 Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского» 1
07.08.2017 Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой 2
12.07.2017 Трамп запретил ставить ПО «Касперского» в госорганах США 1
28.06.2017 ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США 1
25.05.2017 Касперский готов раскрыть код своего ПО властям США 1
12.05.2017 Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США 1
10.05.2017 В США хотят ограничить «Касперского»: Он стал слишком распространен 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 1
09.08.2016 Symantec и «Касперский»: Американские госхакеры атакуют Россию 1
27.06.2016 ФБР потратит «сотни миллионов долларов» на новую секретную технологию слежки за населением 1
10.02.2016 Официально: США будут использовать интернет вещей для тотальной слежки за пользователями 2

Публикаций - 78, упоминаний - 105

U.S. DNI и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5446 17
Google LLC 12475 13
Apple Inc 12931 11
Microsoft Corporation 25560 10
Meta Platforms - Facebook 4585 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1023 6
Amazon Inc - Amazon.com 3207 6
X Corp - Twitter 2925 6
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 6
AT&T Inc 1719 5
Google - Keyhole 34 3
Samsung Electronics 10886 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 129 2
Huawei 4414 2
IBM - International Business Machines Corp 9644 2
Oracle Corporation 7006 2
Adobe Systems 1586 2
Yahoo! 3722 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1410 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
AOL Inc - America Online 1882 2
NCC Group 17 2
Best Buy 222 2
Kaspersky Government Security Solutions - KGSS 1 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 136 1
Emsisoft 11 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 159 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
InterActiveCorp - IAC 19 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Thoma Bravo - Proofpoint 40 1
Dell EMC 5147 1
Cisco Systems 5314 1
Alibaba Group 464 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15123 1
Xiaomi 2121 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1720 1
Dell Technologies - Dell Computer 2186 1
Lockheed Martin 777 3
Walmart - Wal-Mart Stores 392 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Y Combinator - венчурный фонд 54 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Global Security 23 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 481 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 734 1
YouDo Web Technologies Limited 47 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Barclays 122 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 69 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Colonial Pipeline 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5846 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1881 31
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 490 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1195 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1648 24
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 17
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 340 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1386 15
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 14
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 301 14
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3149 10
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 539 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6425 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 644 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 286 5
Судебная власть - Judicial power 2453 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4884 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 471 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5334 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 431 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 677 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 3
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 42 3
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 61 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 221 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 341 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1923 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 624 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 114 1
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 138 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 399 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6472 1
Демократическая политическая партия США 121 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 101 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 152 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33162 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75886 17
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2406 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7306 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12664 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10165 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13884 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32552 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7825 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7872 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9040 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12707 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59203 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4918 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25837 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16803 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8395 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23568 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29265 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1361 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20110 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11506 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7277 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 889 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1206 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22383 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1180 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3232 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6332 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12396 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26141 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17541 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15205 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1616 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34866 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13609 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1433 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8325 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12532 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7434 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 100 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5405 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5187 4
Wikipedia - Mediawiki 24 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2943 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2120 3
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 217 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7499 2
Google Android 15002 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1509 2
Kaspersky Internet Security 485 2
Apple iCloud 300 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 178 2
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 98 2
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 2
Google Earth - Google Планета Земля 489 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 80 2
Kaspersky Private Security Network - KPSN 6 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 1
SMIC MinerVa 2 1
FreePik 1656 1
Google YouTube - Видеохостинг 2951 1
Microsoft Windows 7 2005 1
Microsoft Office 4061 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 512 1
Microsoft Azure 1498 1
Microsoft Windows XP 2429 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 699 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1753 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2426 1
Microsoft Teams - MS Teams 644 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 284 1
Microsoft Office 365 1025 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 889 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 321 1
Microsoft Azure Stack 75 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
Касперский Евгений 331 16
Coats Dan - Коутс Дэн 14 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 656 14
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 14
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 9
Clapper James - Клэппер Джеймс 8 8
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 174 8
Путин Владимир 3420 6
Negroponte John - Негропонте Джон 6 4
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Coats Daniel - Куотс Дениэл 3 3
Joyce Rob - Джойс Роб 3 2
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 2
Flynn Michael - Флинн Майкл 3 2
Jones Alex - Джонс Алекс 3 2
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 2
Nakasone Paul - Накасонэ Пол 4 2
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 2
Шингарёв Антон 5 2
Willams Jake - Уильямс Джек 3 2
Bush George - Буш Джордж 335 2
Warner Mark - Уорнер Марк 7 2
Редкозубов Василий 1 1
Кабаков Александр 11 1
Forgety Trey - Фогети Трей 1 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Андронов Алексей 28 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Чекунов Игорь 11 1
Psaki Jennifer - Псаки Дженнифер 3 1
Tenet George - Тенет Джордж 9 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Compton Ross - Комптон Росс 1 1
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 1
Molchan Ted - Молчан Тэд 4 1
Assad Bashar - Асад Башар 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54010 77
Россия - РФ - Российская федерация 161519 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18670 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46701 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13676 13
Иран - Исламская Республика Иран 1142 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3401 12
США - Колумбия - Вашингтон 1465 9
Европа 24803 8
Земля - планета Солнечной системы 10782 7
Израиль 2818 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 586 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3091 5
Канада 5032 5
Ирак - Республика 706 5
Южная Корея - Республика 6951 4
Франция - Французская Республика 8068 4
США - Калифорния 4798 4
Иран - Тегеран 160 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1197 3
Индия - Bharat 5786 3
Германия - Федеративная Республика 13052 3
Ближний Восток 3096 3
Италия - Итальянская Республика 4467 3
Бразилия - Федеративная Республика 2481 3
Украина 7873 3
Нигерия - Федеративная Республика 335 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 274 3
Азия - Азиатский регион 5836 2
Дания - Королевство 1325 2
Грузия 1305 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 721 2
США - Техас 1026 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
США - Массачусетс 517 2
США - Вирджиния - Виргиния 283 2
Йемен - Йеменская Республика 68 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 2
США - Алабама 146 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56095 54
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8993 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8044 18
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1636 16
Энергетика - Energy - Energetically 5646 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8662 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52166 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7141 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26523 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8556 7
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 571 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32656 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17712 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6046 5
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 570 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6512 4
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 240 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3838 3
Айсберг - Eisberg 196 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3774 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5853 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9943 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20885 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3329 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3790 2
Английский язык 6944 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 366 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5425 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6533 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1852 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1733 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10981 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 489 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2360 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 209 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3100 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3413 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5530 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1275 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6055 13
NYT - The New York Times 1094 12
The Washington Post 346 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1328 9
Wikipedia - Википедия 616 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11499 5
The Guardian - Британская газета 393 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 4
AP - Associated Press 2006 4
Defensetech 47 3
Forbes - Форбс 960 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1198 3
Bloomberg 1582 3
NBC News 187 3
ABC News 52 2
Times 650 2
PCweek 30 2
Washington Times 22 2
WikiLeaks 120 2
Wired - Издание 275 2
The Intercept 12 2
Nextgov 26 2
Huffington Post 34 1
The Daily Beast 5 1
The Verge - Издание 607 1
Reddit 373 1
Tom’s Hardware 561 1
The Bell - Издание 42 1
23ABC News 181 1
Ars Technica 443 1
Gartner - Гартнер 3638 2
TechInsights 16 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Privacy International 16 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
Zecurion Analytics 25 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1690 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Billington Cybersecurity Summit 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Government Cybersecurity Forum 2 1
CeBIT 614 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2616 1
Международный женский день - 8 марта 409 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1436538, в очереди разбора - 728869.
Создано именных указателей - 193487.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

