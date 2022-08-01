Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков

США не дадут чипмейкерам нажиться на субсидиях

Министерство торговли США объявило о том, что ограничит размер субсидий, предоставляемых государством в рамках закона CHIPS производителям полупроводниковой продукции. Таким образом ведомство рассчитывает предотвратить нецелевое использование средств.

Палата представителей США одобрила законопроект CHIPS, предусматривающей выделение $52 млрд на развитие национальной полупроводниковой отрасли 28 июля 2022 г. Ранее инициативу поддержал американский сенат. Ожидается, что президент США Джо Байден (Joe Biden) подпишет закон на этой неделе.

В министерстве подчеркнули, что размер гранта, выплачиваемого производителю микросхем, не сможет превышать необходимый минимум для запуска производства на территории США. Как отмечает Reuters, в конгрессе опасались, что чипмейкеры пустят полученные от государства деньги на обратный выкуп акций или выплату дивидендов. Однако ответственное за реализацию программы ведомство смогло убедить законодателей в том, что сумеет гарантировать невозможность использования субсидий получателями для «корпоративного самообогащения».

Чипмейкерам, развивающим производство на территории США, не позволят нажиться на субсидиях

В Министерство торговли заявили, что претендующие на государственную поддержку фирмы должны будут предоставить подробную информацию о запланированных проектах и финансовой стороне их реализации, а также планы капительный вложений. Чиновники дотошно изучат их, чтобы исключить появление излишне «дорогих» статей расходов, чрезмерно раздувающих размер запрашиваемой господдержки. В ведомстве пообещали «отдавать предпочтение компаниям, которые обязуются в будущем инвестировать в развитие отечественной полупроводниковой промышленности… и не прибегать к обратному выкупу акций».

Тем не менее скупать собственные акции обратившимся за субсидиями компаниям не запретят – для этого всего лишь нельзя будет использовать полученные от государства средства. Каким образом американские власти планируют контролировать соблюдение этой нормы, Reuters не уточняет.

Другие ограничения

Это не единственная норма, ограничивающая свободу чипмейкеров – получателей субсидий. В течение 10 лет им будет запрещено инвестировать в расширение или запуск новых производственных мощностей на территории стран, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу национальной безопасности. Согласно отчету Разведывательного сообщества США за апрель 2021 г., к таковым американские спецслужбы относят Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Из фигурантов этого списка лишь на территории Китая присутствуют фабрики крупных чипмейкеров с мировым именем. Таким образом, логично предположить, что мера направлена в первую очередь против Поднебесной.

Запрет, впрочем, распространяется только на передовые техпроцессы производства интегральных микросхем. Законодатели не уточняют, какие именно из существующих техпроцессов следует к ним относить. Tom’s Hardware предполагает, что это 14 нм и более новые.

В начале июля 2022 г. Reuters сообщило о том, администрация Байдена рассматривает возможность ограничения доступа главного китайского производителя чипов – SMIC – к оборудованию, которое позволяет выпускать 14-нанометровую продукцию.

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Однако не исключено, что власти США запоздали с введением запрета, и компания уже освоила куда более передовые техпроцессы. Как писал CNews, эксперты аналитической фирмы TechInsights изучили ASIC-микросхему MinerVa, которая выпускается SMIC и пришли к выводу, что при ее производстве применяются технологии тайваньской TSMC, позволяющие получать 7-нанометровые чипы. Причем технология была освоена достаточно давно, и массовое производство продукции с ее помощью стартовало в 2021 г.

Кто сможет претендовать на субсидии

США и Китай – две крупнейшие мировые экономики – стремятся снизить собственную зависимость от импорта микросхем. Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC базируется на Тайване, который КНР считает своей территорией.

TSMC наряду с южнокорейской Samsung, американскими GlobalFoundries, Intel и Texas Instruments в настоящее время либо занимаются наращиванием имеющихся производственных мощностей, либо строят новые фабрики на территории США, поэтому могут претендовать на получение субсидий. Micron в 2021 г. заявляла о планах по запуску новых центров исследования и разработки (R&D) на американской земле, а в перспективе – и новой фабрики.

Как отмечает Tom’s Hardware, среди этих фирм только у TSMC и Samsung есть заводы по производству чипов в КНР. В июне 2022 г. тайваньская компания объявила о планах по расширению предприятия Fab 14 в Нанкине на востоке Китая. Фабрика выпускает продукцию по 28-нанометровой технологии.

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Samsung Semiconductor производит флеш-память 3D NAND и энергозависимую память DRAM в Сиане (центральная часть Китая). Предприятие постоянно подстраивается под рыночную ситуацию, то наращивая, то сокращая мощности и варьируя используемые техпроцессы. Samsung не сообщала о планах по существенному расширению производственных мощностей этого предприятия, однако для поддержания конкурентоспособности, ему рано или поздно придется внедрять более современные технологии.